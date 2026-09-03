Darmowe badania dla seniorów w całej Polsce. Z programu można korzystać co 3 lata. Sprawdź zasady w Warszawie
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przypomina o szerokim pakiecie darmowych badań profilaktycznych dedykowanych osobom starszym. Program, z którego uprawnieni pacjenci mogą korzystać cyklicznie co trzy lata, ma na celu wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie, czy miażdżyca. W obliczu starzejącego się społeczeństwa regularna i darmowa diagnostyka staje się kluczowa dla utrzymania długiego w zdrowiu życia. Stołeczne przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście odnotowują systematyczny wzrost zainteresowania profilaktycznymi pakietami medycznymi.
Szeroki pakiet diagnostyczny co 36 miesięcy. Zakres badań i podstawa prawna
W ramach bezpłatnego pakietu profilaktycznego każdy uprawniony senior raz na trzy lata może wykonać kompleksowy przegląd stanu zdrowia. Zestaw badań refundowanych obejmuje między innymi pełną morfologię krwi, badanie ogólne moczu, profil lipidowy (poziom cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów), pomiar stężenia glukozy na czczo, a także elektrokardiogram (EKG) w spoczynku, pomiar ciśnienia tętniczego oraz ocenę wskaźnika masy ciała (BMI). Lekarz pierwszego kontaktu, na podstawie uzyskanych wyników, dokonuje oceny ryzyka wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych i decyduje o ewentualnym skierowaniu pacjenta do poradni specjalistycznej.
Podstawą prawną realizacji programów profilaktycznych oraz bezpłatnego dostępu do usług medycznych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.). Finansowanie badań w całości pokrywane jest ze składek odprowadzanych do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że pacjent nie ponosi z tego tytułu absolutnie żadnych ukrytych kosztów, o ile korzysta z placówki posiadającej aktualny kontrakt z Funduszem.
Organizacja badań w stołecznych przychodniach. Wola, Mokotów i Śródmieście
Warszawa należy do miast o najwyższym odsetku seniorów aktywnie i świadomie korzystających z usług medycznych. W publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (NZOZ) zlokalizowanych na warszawskiej Woli (m.in. w rejonie ul. Elekcyjnej i Płockiej) oraz na Mokotowie (w okolicach ul. Madalińskiego), przychodnie wydzieliły dedykowane godziny pobrań specjalnie dla osób starszych, aby zminimalizować czas oczekiwania w kolejkach i ograniczyć ich kontakt z pacjentami zgłaszającymi się z infekcjami dróg oddechowych.
Miejscy koordynatorzy do spraw polityki senioralnej w dzielnicy Śródmieście prowadzą z kolei intensywne kampanie informacyjne w lokalnych klubach seniora oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Miejscy urzędnicy i edukatorzy zdrowotni przypominają, że regularne wykonywanie badań diagnostycznych co trzy lata to najskuteczniejsza i najtańsza metoda na wydłużenie aktywności życiowej oraz uniknięcie kosztownej i obciążającej organizm wielolekowej farmakoterapii w późniejszym wieku.
Jak krok po kroku zapisać się na darmowe badania profilaktyczne w NFZ
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci sprawnie i bez kolejek skorzystać z należnego pakietu badań:
- Skontaktuj się ze swoją przychodnią POZ zadzwoń do placówki na Woli, Mokotowie czy w Śródmieściu, w której złożyłeś deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu (lekarza rodzinnego).
- Umów się na wstępną wizytę kwalifikacyjną podczas krótkiej wizyty lekarz rodzinny przeprowadzi wywiad medyczny i wygeneruje w systemie elektroniczne skierowanie na bezpłatny pakiet badań.
- Sprawdź e-skierowanie w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) zaloguj się do serwisu pacjent.gov.pl przez Profil Zaufany, aby mieć podgląd swoich skierowań oraz wytycznych z wizyty.
- Przygotuj się odpowiednio do pobrania krwi pamiętaj, aby do punktu pobrań zgłosić się rano, na czczo (minimum 8-12 godzin bez posiłku), pijąc wcześniej jedynie niewielką ilość czystej wody.
- Odbierz wyniki i umów wizytę kontrolną po wykonaniu badań niezwłocznie skonsultuj wyniki z lekarzem zlecającym, aby omówić odchylenia od normy i ewentualnie wdrożyć odpowiednią dietę.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.