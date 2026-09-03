Smartfony przebiły telewizory. Polacy spędzają godziny przed małymi ekranami. Sprawdź nowe dane i zalecenia w Warszawie
Z najnowszego badania wynika, że smartfon stał się dla Polaków głównym oknem na świat cyfrowy, definitywnie detronizując tradycyjne telewizory. Niemal wszyscy obywatele korzystają na co dzień z telefonów komórkowych, a znaczna część z nas poświęca im nawet powyżej pięciu godzin dziennie. Problem nadmiernego czasu ekranowego dotyka w szczególności pracowników biurowych, którzy po zakończeniu obowiązków przenoszą swoją uwagę na mniejsze wyświetlacze. W stołecznych korporacjach zlokalizowanych w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście eksperci od medycyny pracy alarmują o pogarszającym się wzroku i braku podstawowej higieny cyfrowej.
Przerażające statystyki ekranowe. Nawet 5 godzin ze smartfonem w ręku
Wyniki najnowszego raportu rynkowego opracowanego przez Huawei CBG Polska nie pozostawiają złudzeń: ze smartfonów korzysta już 98 proc. Polaków, podczas gdy telewizor jako główne źródło rozrywki wskazuje 87 proc. badanych. Aż 42 proc. użytkowników spędza przed ekranem telefonu co najmniej trzy godziny każdego dnia, a blisko 15 proc. wpatruje się w mały wyświetlacz przez pięć godzin lub dłużej. Mimo tych alarmujących danych, zaledwie 10 proc. ankietowanych ocenia wpływ ekranów na swój dobrostan pozytywnie, a 16 proc. uważa, że nie mają one żadnego wpływu na ich komfort widzenia.
Świadomość zagrożeń wciąż nie przekłada się jednak na zmianę nawyków. Zaledwie 7 proc. użytkowników systematycznie monitoruje swój czas ekranowy i aktywnie narzuca sobie w aplikacjach limity na media społecznościowe. Co czwarta osoba (25 proc.) sprawdza tego typu statystyki w systemie, ale nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń, a 40 proc. respondentów w ogóle nie widzi potrzeby kontrolowania czasu spędzanego z urządzeniem w dłoni.
W kontekście ochrony zdrowia zawodowego warto przypomnieć, że podstawą prawną chroniącą wzrok pracowników biurowych jest znowelizowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (w brzmieniu z Dz.U. z 2023 r. poz. 2367). Zaktualizowane przepisy BHP nakładają na pracodawców m.in. obowiązek dofinansowania nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych dla pracowników spędzających przed ekranami minimum połowę wymiaru czasu pracy.
Cyfrowe przebodźcowanie w stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Problem „cyfrowego zmęczenia” jest najsilniej odczuwalny w dużych aglomeracjach, gdzie życie zawodowe i prywatne opiera się na stałej komunikacji online. W największych centrach biznesowych na warszawskiej Woli (w rejonie Ronda Daszyńskiego) oraz w zagłębiu technologicznym na Mokotowie pracownicy korporacyjni spędzają 8 godzin przed służbowym komputerem, by w drodze do domu ponownie uruchomić komunikatory, aplikacje VOD czy gry mobilne.
Miejscy okuliści oraz fizjoterapeuci prowadzący praktyki w dzielnicy Śródmieście odnotowują lawinowy wzrost zgłoszeń dotyczących zespołu suchego oka oraz schorzeń kręgosłupa, takich jak tzw. „szyja smartfonowa” (text neck). Specjaliści podkreślają ponadto, że wpatrywanie się w urządzenia emitujące niebieskie światło tuż przed snem prowadzi do poważnych zaburzeń rytmu dobowego oraz pogorszenia jakości snu, co uderza w rynkową wydajność całych zespołów pracowniczych w stołecznych biurach.
Jak krok po kroku zadbać o cyfrowy detoks i ochronić wzrok
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci odzyskać kontrolę nad czasem spędzanym przed urządzeniami mobilnymi:
- Włącz funkcję cyfrowej równowagi w smartfonie – użyj wbudowanych narzędzi (Digital Wellbeing w Androidzie lub Czas przed ekranem w iOS), aby narzucić sobie ścisłe limity na wybrane aplikacje.
- Aktywuj automatyczny filtr światła niebieskiego – ustaw w systemie tryb nocny lub ochronę wzroku, aby ekran po zmroku przybierał cieplejsze, bezpieczniejsze dla snu barwy.
- Wprowadź domowe strefy wolne od telefonu – ustal żelazną zasadę nieużywania smartfonów podczas jedzenia oraz ładuj telefon w innym pomieszczeniu, a nie przy łóżku w sypialni.
- Stosuj regułę 20-20-20 w biurze i w domu – pracując na Woli czy Mokotowie co 20 minut odrywaj wzrok od monitora i przez 20 sekund patrz na obiekty oddalone o co najmniej 6 metrów (20 stóp).
- Zgłoś potrzebę dofinansowania szkieł pracodawcy – po badaniu u lekarza medycyny pracy złóż odpowiedni wniosek do działu HR, aby uzyskać zwrot kosztów szkieł korekcyjnych z powłoką antyrefleksyjną.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.