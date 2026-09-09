Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Kluczowe zmiany na listach i jedna pułapka w aptece. Zobacz zasady w Warszawie

9 września 2026 21:57 | Autor: Marek Borkowski | Warszawa | Brak komentarzy

Wykaz bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia obejmuje obecnie około 3700 pozycji, w tym nowoczesne odpowiedniki generyczne, insuliny oraz preparaty stosowane w kardiologii czy onkologii. Choć Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany i w październiku 2026 roku z listy refundacyjnej może zniknąć nawet 1500 preparatów handlowych, seniorzy nie stracą dostępu do substancji czynnych – w aptekach otrzymają darmowe zamienniki. O nowe prawa i zasady realizacji recept pytają pacjenci ze stołecznych dzielnic, takich jak Wola, Mokotów oraz Śródmieście.

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Fot. Pixabay

3 kluczowe warunki darmowego leku i zasada symbolu „S”

Samo ukończenie wieku emerytalnego nie gwarantuje bezpłatnego wydania preparatu w aptece. Aby senior otrzymał lek za darmo, muszą zostać bezwzględnie spełnione trzy kryteria:

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  • Wiek ukończony 65 lat w dniu wystawienia recepty – decyduje data na dokumencie od lekarza, a nie moment jego realizacji w aptece.
  • Obecność leku na liście D1 lub D2 – preparat musi znajdować się w aktualnym wykazie leków refundowanych.
  • Wskazanie refundacyjne – pacjent musi mieć zdiagnozowane schorzenie, w którego leczeniu dany lek jest oficjalnie zarejestrowany jako refundowany.

Kluczowym elementem formalnym jest obecność symbolu „S” w odpowiednim polu recepty. Jeżeli lekarz zapomni wpisać to oznaczenie, farmaceuta w aptece nie ma prawa samowolnie go dopisać – w takim przypadku senior będzie musiał zapłacić pełną cenę leku (100 proc.).

Kto w 2026 roku może wystawić receptę z symbolem „S”?

Zasady dotyczące uprawnień do wystawiania recept na darmowe leki uległy znacznemu rozszerzeniu. Receptę uprawniającą do bezpłatnego odbioru preparatu w aptece może obecnie wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • Pielęgniarka POZ uprawniona do wystawiania recept w ramach umowy z NFZ,
  • Lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz wypisujący receptę po zakończonym leczeniu szpitalnym,
  • Lekarz specjalista przyjmujący w ramach wizyty prywatnej (uprawnienie obowiązujące od lutego 2025 r.),
  • Lekarz dowolnej specjalności (w tym niepraktykujący, ale posiadający prawo wykonywania zawodu) – w odniesieniu do określonych członków swojej rodziny.

Realizacja recept na stołecznych osiedlach. Wola, Mokotów i Śródmieście

Mieszkańcy warszawskiej Woli, Mokotowa oraz dzielnicy Śródmieście zyskali łatwiejszy dostęp do bezpłatnej farmakoterapii dzięki dopuszczeniu recept wypisywanych podczas prywatnych wizyt lekarskich. Stołeczni farmaceuci przypominają jednak, że w przypadku braku na stanie konkretnego leku markowego z listy, pacjent ma prawo otrzymać darmowy generyk o tym samym składzie i działaniu.

Przychodnie POZ i placówki specjalistyczne w Śródmieściu czy na Mokotowie zwracają uwagę seniorów na konieczność dokładnego sprawdzania wydruków recept oraz kodu QR przed wyjściem z gabinetu, aby upewnić się, że oznaczenie „S” zostało prawidłowo naniesione przez medyka.

Jak krok po kroku sprawdzić i odebrać darmowe leki w aptece

Oto zestaw praktycznych wskazówek, które pozwolą seniorom uniknąć niepotrzebnych opłat za leki:

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  • Sprawdź obecność symbolu „S” przed opuszczeniem gabinetu na Woli lub Mokotowie – upewnij się, że lekarz zaznaczył uprawnienie senioralne na recepcie.
  • Upewnij się, że lek jest przepisany we właściwym wskazaniu medycznym – bezpłatny lek przysługuje tylko na schorzenia ujęte w decyzji refundacyjnej.
  • Zapytaj farmaceutę w Śródmieściu o darmowy zamiennik generyczny – jeśli Twój stały lek wypadł z listy, poproś o odpowiednik o tej samej substancji czynnej.
  • Wykorzystaj receptę wystawioną podczas prywatnej wizyty lekarskiej – od 2025 roku specjalista w gabinecie prywatnym również ma prawo wpisać symbol „S”.
  • Pamiętaj, że o darmowym leku decyduje wiek w dniu wystawienia recepty – uprawnienie przysługuje osobom, które ukończyły 65 lat najpóźniej w dniu wizyty u lekarza.

 

 

Źródło: forsal

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