Darmowe lokale mają przyciągnąć do służby. Tak Warszawa walczy z kryzysem kadrowy w policji
Stołeczny paraliż kadrowy. Warszawa nie może podnieść się po fali odejść
Z danych zebranych przez dziennikarzy wynika, że w skali całego kraju w policji brakuje obecnie dokładnie 8 315 funkcjonariuszy. Absolutnym liderem tego niechlubnego rankingu jest Komenda Stołeczna Policji (KSP), w której wolnych pozostaje aż 2 018 etatów. Oznacza to blisko 20-procentowy deficyt, co w przełożeniu na realia uliczne oznacza brak co piątego policjanta.
Mimo że według stanu na 1 maja 2026 roku w KSP zatrudnionych jest 8 112 osób (czyli o dwanaście więcej niż pod koniec 2023 roku), formacja wciąż odczuwa potężne tąpnięcie z lat 2022–2023. To właśnie wtedy experienced policjanci masowo rzucali legitymacjami, przechodząc na wcześniejsze emerytury lub wybierając lepiej płatne posady w sektorze prywatnym z powodu zamrożenia wzrostu uposażeń. Dodatkowym ciosem w latach 2024–2025 było wewnętrzne drenażowanie kadr – najlepsi warszawscy śledczy byli masowo „podbierani” przez Komendę Główną oraz jednostki specjalne, co ostatecznie kosztowało stanowisko ówczesnego komendanta KSP, gdy liczba wakatów w grudniu 2025 roku skoczyła do rekordowych 2 224.
Miliony na patrole i mieszkania w „Szpiegowie”. Jak stolica mami rekrutów?
Warszawski samorząd robi, co może, by wspomóc przetrzebione patrole i podnieść atrakcyjność zawodu w oczach młodych mieszkańców:
- Zastrzyk gotówki na nadgodziny: Rada Warszawy regularnie finansuje tzw. patrole ponadnormatywne – na ostatniej sesji zabezpieczono na ten cel około 1,2 miliona złotych. Dzięki temu policjanci z drogówki i prewencji mogą dorobić do pensji poza standardowymi godzinami pracy.
- Zakupy nowoczesnego sprzętu: Miasto systematycznie doposaża formację, kupując nowoczesne radiowozy, drony, alkomaty oraz przeznaczając kilkaset tysięcy złotych rocznie na nagrody finansowe dla wyróżniających się mundurowych.
- Lokale socjalne na start: W ubiegłym roku stołeczne dzielnice przekazały policji 49 mieszkań dla nowych funkcjonariuszy na czas pełnienia służby. Docelowo pula ta wzrośnie, a lokale dla stróżów prawa mają powstać m.in. w słynnym kompleksie „Szpiegowo”, odebranym przed kilkoma laty Federacji Rosyjskiej.
Te intensywne wysiłki nowego komendanta i władz miasta przynoszą pierwsze, powolne efekty – w maju 2026 roku udało się zahamować falę odejść i zrekrutować ponad 150 nowych kandydatów.
Krajowy rekord zatrudnienia i głęboki kryzys w cybercentrali
Spojrzenie na statystyki w ujęciu globalnym przynosi zaskakujące wnioski. W szeregach polskiej policji służy obecnie 102 394 ludzi, co stanowi absolutnie najwyższy wynik ilościowy od momentu transformacji ustrojowej i powołania formacji w 1990 roku. Mimo to, ogólny wskaźnik wakatów w kraju oscyluje na poziomie 7,51 procent.
Podczas gdy w dziesięciu województwach sytuacja mocno się ustabilizowała, a braki kadrowe spadły poniżej bezpiecznego progu 5 percent (najlepiej sytuacja wygląda w Małopolsce), to oprócz Warszawy potężne problemy raportuje Dolny Śląsk. W KWP we Wrocławiu wolny jest co dziesiąty etat, co oznacza fizyczny brak 860 funkcjonariuszy.
Prawdziwa katastrofa kadrowa dotyka jednak elitarnych jednostek centralnych zlokalizowanych w stolicy, z których część boryka się z dramatycznym odpływem specjalistów.
Tabela: Odsetek wakatów i braki kadrowe w kluczowych jednostkach policji (2026 r.)
|Nazwa jednostki / Biura policyjnego
|Skala niedoboru kadrowego (w procentach)
|Realny brak funkcjonariuszy (liczba etatów)
|Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC)
|38,40%
|Brakuje 696 z 1800 wymaganych osób
|Komenda Główna Policji (KGP)
|21,11%
|Brakuje 250 funkcjonariuszy
|Biuro Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP)
|19,11%
|Brakuje 80 funkcjonariuszy
|Centralne Laboratorium Kryminalistyczne (CLKP)
|12,12%
|Wakat na co ósmym stanowisku
|Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP)
|11,63%
|Odczuwalny brak elitarnych śledczych
|Pododdział Kontrterrorystyczny „BOA”
|11,89%
|Niedobory w jednostce komandosów
Związkowcy tonują nastroje. „Za wcześnie na odtrąbienie sukcesu”
Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych i administracji, na czele z sekretarzem stanu Czesławem Mroczkiem, przekonują, że od stycznia do maja 2026 roku do służby przyjęto blisko dwa tysiące nowych rekrutów, co ma być efektem modyfikacji przepisów rekrutacyjnych i unowocześnienia wizerunku pracodawcy. Strona społeczna i związki zawodowe podchodzą jednak do tych rewelacji z dużym dystansem.
– Na odtrąbienie sukcesu jest jeszcze za wcześnie. Mamy niezrealizowane do tej pory porozumienie z MSWiA z marca 2025 roku. Mamy opóźnienie we wprowadzeniu Karty Mundurowej – program powinien ruszyć w ubiegłym roku. Brakuje zmian w Motywacyjnym Systemie Uposażeń, co zachęciłoby doświadczonych policjantów do pozostania w służbie i przyciągnięcia kolejnych osób. Z tych działań jako związek nie jesteśmy zadowoleni – alarmują przedstawiciele związków zawodowych na łamach prasy.
Główne zarzuty dotyczą opóźnień legislacyjnych oraz braku realnych, systemowych modernizacji w siatce płac, które skutecznie zatrzymałyby w strukturach najbardziej doświadczonych policjantów kryminalnych oraz ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Tematy te mają stać się główną osią sporu podczas najbliższego walnego zebrania struktur związkowych.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.