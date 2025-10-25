Darowizna od rodzeństwa bez podatku? Skarbówka wydała jasny komunikat!
Darowizny między rodzeństwem wciąż budzą wiele pytań, szczególnie w kwestii podatków. Skarbówka potwierdziła, że przekazanie pieniędzy między braćmi i siostrami może być całkowicie zwolnione z podatku, ale tylko pod warunkiem spełnienia kilku kluczowych formalności – m.in. zgłoszenia darowizny i udokumentowania przelewu na konto. Brak tych działań może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
Darowizna od rodzeństwa. Skarbówka potwierdza: nie zawsze trzeba płacić podatek!
Darowizny między rodzeństwem są w Polsce bardzo popularne — szczególnie w czasach, gdy rodziny wspierają się przy zakupie mieszkania, spłacie kredytu czy finansowaniu leczenia. Jednak nawet w relacjach rodzinnych fiskus stawia konkretne wymagania. Najnowsze stanowisko skarbówki potwierdza, że darowizny między braćmi i siostrami mogą być całkowicie zwolnione z podatku, ale tylko pod warunkiem spełnienia określonych formalności.
Darowizna w rodzinie – podstawowe zasady
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, darowizna to umowa, w której jedna osoba przekazuje drugiej określoną wartość – pieniądze, rzecz lub nieruchomość – bez żadnego świadczenia zwrotnego. Co ważne, obowiązek podatkowy w przypadku darowizny spoczywa nie na darczyńcy, lecz na obdarowanym. To właśnie osoba, która przyjmuje środki lub majątek, musi rozliczyć się z urzędem skarbowym – lub wykazać, że spełnia warunki zwolnienia.
Kwestie podatkowe regulują przepisy ustawy z 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. To one określają, kto i kiedy musi zapłacić podatek oraz jakie obowiązują limity kwoty wolnej.
Limity darowizn – ile można dostać bez podatku
Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Rodzeństwo, czyli brat i siostra, należy do I grupy podatkowej – tej najbardziej uprzywilejowanej. Dla tej grupy kwota wolna od podatku wynosi obecnie 36 120 zł. Oznacza to, że dopóki wartość darowizny nie przekroczy tej sumy (łącznie z poprzednimi darowiznami z ostatnich pięciu lat od tej samej osoby), fiskus nie naliczy podatku.
Dla porównania – limit dla II grupy (np. ciotki, wujowie, szwagrowie) wynosi 27 090 zł, a dla III grupy (osoby niespokrewnione) jedynie 5 733 zł.
Zwolnienie z podatku dla rodzeństwa – warunki
Rodzeństwo może całkowicie uniknąć podatku od darowizny, jeśli spełni warunki wskazane w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Kluczowy jest obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego – w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Wystarczy wypełnić i złożyć formularz SD-Z2.
Co ważne, jeśli darowizna dotyczy pieniędzy, środki muszą zostać przekazane na rachunek bankowy obdarowanego – nie można przekazać gotówki. Tylko w ten sposób urząd uzna darowiznę za prawidłowo udokumentowaną i zwolnioną z podatku.
Skarbówka potwierdziła to w najnowszej interpretacji z 10 października 2025 roku, podkreślając, że nawet jeśli darczyńcy pozostają we wspólności majątkowej, a ich małżonkowie wyrazili zgodę na darowiznę, to obdarowany nadal korzysta ze zwolnienia – pod warunkiem dopełnienia formalności.
Darowizny kumulowane – pułapka, o której trzeba pamiętać
Urząd skarbowy przypomina też o zasadzie kumulacji darowizn. Limit zwolnienia obejmuje łączną wartość wszystkich darowizn otrzymanych od tej samej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeśli więc brat przekazał siostrze kilka mniejszych kwot w tym okresie, ich łączna wartość nie może przekroczyć 36 120 zł – inaczej od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek.
Darowizna od rodzeństwa może być całkowicie zwolniona z podatku – ale tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki:
- przekazanie pieniędzy na konto bankowe,
- zgłoszenie darowizny w ciągu 6 miesięcy na formularzu SD-Z2,
- zachowanie limitu 36 120 zł w ciągu pięciu lat od jednego darczyńcy.
W przeciwnym razie fiskus może naliczyć podatek, a w niektórych przypadkach – również odsetki i karę. Warto więc dopilnować formalności, by rodzinne wsparcie pozostało w pełni wolne od podatku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.