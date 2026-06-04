Demograficzny kataklizm w Polsce. Liczba ludności kraju runie poniżej krytycznej granicy

Demograficzne tąpnięcie. Polska kurczy się w oczach

Najświeższe raporty opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że nasz kraj wyludnia się w zastraszającym tempie. Głównym motorem tych negatywnych zmian jest drastyczny spadek wskaźnika dzietności, który w 2025 roku osunął się do poziomu 1,068, podczas gdy jeszcze rok wcześniej wynosił 1,099. Aby w społeczeństwie dochodziło do tak zwanej prostej zastępowalności pokoleń, współczynnik ten powinien stabilnie oscylować wokół wartości 2,1.

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł co prawda chwilowe wyhamowanie tego trendu, ale eksperci dalecy są od optymizmu. Liczba urodzeń na początku roku utrzymała się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w roku ubiegłym, co oznacza jedynie spowolnienie dynamiki spadkowej, a nie wyczekiwany przełom.

Perspektywy populacyjne dla nadchodzących dekad kreślą się w ciemnych barwach: