Demograficzny kataklizm w Polsce. Liczba ludności kraju runie poniżej krytycznej granicy
Demograficzne tąpnięcie. Polska kurczy się w oczach
Najświeższe raporty opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że nasz kraj wyludnia się w zastraszającym tempie. Głównym motorem tych negatywnych zmian jest drastyczny spadek wskaźnika dzietności, który w 2025 roku osunął się do poziomu 1,068, podczas gdy jeszcze rok wcześniej wynosił 1,099. Aby w społeczeństwie dochodziło do tak zwanej prostej zastępowalności pokoleń, współczynnik ten powinien stabilnie oscylować wokół wartości 2,1.
Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł co prawda chwilowe wyhamowanie tego trendu, ale eksperci dalecy są od optymizmu. Liczba urodzeń na początku roku utrzymała się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w roku ubiegłym, co oznacza jedynie spowolnienie dynamiki spadkowej, a nie wyczekiwany przełom.
Perspektywy populacyjne dla nadchodzących dekad kreślą się w ciemnych barwach:
- Obecnie populacja Polski wynosi w przybliżeniu 37 milionów 300 tysięcy mieszkańców.
- W ciągu najbliższych 10 lat liczba obywateli naszego kraju zmniejszy się o około dwa miliony.
- W dłuższej perspektywie kolejnych dziesięcioleci Polska straci od 10 do nawet 12 milionów mieszkańców.
- W efekcie końcowym populacja kraju runie drastycznie poniżej granicy 25 milionów osób.
Rynek pracy pęknie jak bańka. Nadciąga armia emerytek
Zmniejszająca się liczba narodzin pociągnie za sobą lawinę problemów natury gospodarczej i społecznej. Puste ławki w przedszkolach i szkołach z czasem przełożą się na dotkliwy deficyt rąk do pracy na rynku. Zjawisko to zbiegnie się w czasie z procesem gwałtownego starzenia się społeczeństwa.
Przy utrzymaniu obecnego, dość niskiego wieku emerytalnego – zwłaszcza w przypadku kobiet – czeka nas bezprecedensowy wzrost liczby osób pobierających świadczenia. Na rynku pracy zacznie brakować balansu, ponieważ liczba osób kończących aktywność zawodową drastycznie przewyższy liczbę młodych pracowników wchodzących do systemu.
Czy grożą nam głodowe świadczenia? Zdaniem ekspertów ostateczny scenariusz zależy od naszej zapobiegliwości i determinacji w odkładaniu prywatnego kapitału. Jeżeli zignorujemy te ostrzeżenia i nie zadbamy o samodzielne oszczędzanie, sytuacja finansowa przyszłych seniorów będzie z roku na rok coraz trudniejsza.
Wstrząsające wyliczenia. Ile z ostatniej pensji wypłaci ZUS?
Współcześni emeryci nie mają idealnej sytuacji, ale mogą liczyć na świadczenia stanowiące średnio około połowy ich ostatnich poborów. Dla wchodzących obecnie na rynek pracy dwudziesto- i trzydziestolatków ten komfort przejdzie jednak do historii.
Tabela: Porównanie stopy zastąpienia pensji przez emeryturę (stan i prognozy)
|Grupa wiekowa / Status emerytalny
|Wysokość świadczenia w relacji do ostatniej wypłaty
|Kluczowe uwarunkowania systemowe
|Obecni emeryci (2025/2026 r.)
|Ok. 50% ostatniego wynagrodzenia
|Korzystniejsza relacja liczby osób pracujących do liczby świadczeniobiorców.
|Dzisiejsi 20- i 30-latkowie (emerytura za ok. 30 lat)
|Zaledwie 20% – 25% ostatniej pensji
|Prognoza oparta na założeniu, że ustawowy wiek emerytalny nie zostanie podwyższony.
Prognozy te jasno pokazują, że bez systemowych reform lub masowego, prywatnego oszczędzania, przyszłe pokolenia będą musiały utrzymać się za zaledwie jedną czwartą swoich dotychczasowych zarobków. Czasu na zmianę nawyków finansowych jest coraz mniej, a demografia nie zamierza czekać.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.