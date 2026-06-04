Demograficzny kataklizm w Polsce. Liczba ludności kraju runie poniżej krytycznej granicy

4 czerwca 2026 19:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Dzisiejsi dwudziesto- i trzydziestolatkowie stoją w obliczu bezlitosnej rzeczywistości ekonomicznej. Jeśli nie zaczną oszczędzać na własną rękę, ich jesień życia może okazać się wyjątkowo skromna. Najnowsze prognozy demograficzne i systemowe nie pozostawiają złudzeń, przyszłe świadczenia emerytalne będą stanowiły zaledwie ułamek dotychczasowych zarobków.

Para seniorów trzyma się za ręce. Fot. Warszawa w Pigułce
Fot. Warszawa w Pigułce

Demograficzne tąpnięcie. Polska kurczy się w oczach

Najświeższe raporty opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że nasz kraj wyludnia się w zastraszającym tempie. Głównym motorem tych negatywnych zmian jest drastyczny spadek wskaźnika dzietności, który w 2025 roku osunął się do poziomu 1,068, podczas gdy jeszcze rok wcześniej wynosił 1,099. Aby w społeczeństwie dochodziło do tak zwanej prostej zastępowalności pokoleń, współczynnik ten powinien stabilnie oscylować wokół wartości 2,1.

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł co prawda chwilowe wyhamowanie tego trendu, ale eksperci dalecy są od optymizmu. Liczba urodzeń na początku roku utrzymała się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w roku ubiegłym, co oznacza jedynie spowolnienie dynamiki spadkowej, a nie wyczekiwany przełom.

Perspektywy populacyjne dla nadchodzących dekad kreślą się w ciemnych barwach:

  • Obecnie populacja Polski wynosi w przybliżeniu 37 milionów 300 tysięcy mieszkańców.
  • W ciągu najbliższych 10 lat liczba obywateli naszego kraju zmniejszy się o około dwa miliony.
  • W dłuższej perspektywie kolejnych dziesięcioleci Polska straci od 10 do nawet 12 milionów mieszkańców.
  • W efekcie końcowym populacja kraju runie drastycznie poniżej granicy 25 milionów osób.

Rynek pracy pęknie jak bańka. Nadciąga armia emerytek

Zmniejszająca się liczba narodzin pociągnie za sobą lawinę problemów natury gospodarczej i społecznej. Puste ławki w przedszkolach i szkołach z czasem przełożą się na dotkliwy deficyt rąk do pracy na rynku. Zjawisko to zbiegnie się w czasie z procesem gwałtownego starzenia się społeczeństwa.

Przy utrzymaniu obecnego, dość niskiego wieku emerytalnego – zwłaszcza w przypadku kobiet – czeka nas bezprecedensowy wzrost liczby osób pobierających świadczenia. Na rynku pracy zacznie brakować balansu, ponieważ liczba osób kończących aktywność zawodową drastycznie przewyższy liczbę młodych pracowników wchodzących do systemu.

Czy grożą nam głodowe świadczenia? Zdaniem ekspertów ostateczny scenariusz zależy od naszej zapobiegliwości i determinacji w odkładaniu prywatnego kapitału. Jeżeli zignorujemy te ostrzeżenia i nie zadbamy o samodzielne oszczędzanie, sytuacja finansowa przyszłych seniorów będzie z roku na rok coraz trudniejsza.

Wstrząsające wyliczenia. Ile z ostatniej pensji wypłaci ZUS?

Współcześni emeryci nie mają idealnej sytuacji, ale mogą liczyć na świadczenia stanowiące średnio około połowy ich ostatnich poborów. Dla wchodzących obecnie na rynek pracy dwudziesto- i trzydziestolatków ten komfort przejdzie jednak do historii.

Tabela: Porównanie stopy zastąpienia pensji przez emeryturę (stan i prognozy)

Grupa wiekowa / Status emerytalny Wysokość świadczenia w relacji do ostatniej wypłaty Kluczowe uwarunkowania systemowe
Obecni emeryci (2025/2026 r.) Ok. 50% ostatniego wynagrodzenia Korzystniejsza relacja liczby osób pracujących do liczby świadczeniobiorców.
Dzisiejsi 20- i 30-latkowie (emerytura za ok. 30 lat) Zaledwie 20% – 25% ostatniej pensji Prognoza oparta na założeniu, że ustawowy wiek emerytalny nie zostanie podwyższony.

Prognozy te jasno pokazują, że bez systemowych reform lub masowego, prywatnego oszczędzania, przyszłe pokolenia będą musiały utrzymać się za zaledwie jedną czwartą swoich dotychczasowych zarobków. Czasu na zmianę nawyków finansowych jest coraz mniej, a demografia nie zamierza czekać.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie najnowszych danych demograficznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za rok 2025 oraz I kwartał 2026 roku, a także prognoz ekspertów ds. systemów emerytalnych i rozwoju populacji.

 

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