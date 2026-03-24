Diesel znów bije rekordy! Ekspert ostrzega, cena 10 zł za litr coraz bardziej realna.
Złote czasy taniego oleju napędowego odeszły do lamusa. Choć wielu kierowców wciąż pamięta czasy, gdy diesel był paliwem dla oszczędnych, marzec 2026 roku brutalnie weryfikuje te wspomnienia. Dlaczego tankowanie „czarnego paliwa” tak mocno drenuje portfele i czy jest jakakolwiek szansa na powrót do dawnych relacji cenowych? Analitycy rynkowi ostrzegają: to dopiero początek turbulencji.
Zagadka cen Diesla, skąd ta różnica?
Paradoks polega na tym, że produkcja oleju napędowego jest procesem technologicznie zbliżonym do benzyny, jednak czynniki zewnętrzne od geopolityki po surowe normy środowiskowe wywindowały jego cenę na poziomy wcześniej niespotykane. Diesel w 2026 roku przestał być tylko paliwem do osobówek; stał się strategicznym surowcem, o który biją się transport, przemysł i armie całego świata.
|Czynnik wpływający na cenę
|Skala wpływu
|Dlaczego diesel drożeje?
|Sytuacja w Zatoce Perskiej
|Krytyczna
|Zakłócenia w dostawach ciężkiej ropy (lepszej do diesla)
|Popyt w transporcie (TIR)
|Bardzo wysoka
|Logistyka światowa opiera się wyłącznie na ON
|Zdolności rafineryjne
|Wysoka
|Europie brakuje mocy przerobowych po odcięciu dostaw ze Wschodu
|Sezonowość
|Średnia
|Olej napędowy to także olej opałowy – zima podbija ceny
Prognoza na nadchodzące tygodnie:Eksperci przewidują, że różnica między litrem benzyny a diesla może się jeszcze pogłębić. Jeśli napięcia na Bliskim Wschodzie nie wygasną, bariera 8,50 zł za litr ON może zostać przebita szybciej, niż zakładano w najczarniejszych scenariuszach.
Gorzki smak oszczędności, felieton o końcu pewnej legendy
Przez dekady diesel był w Polsce traktowany jak lojalny przyjaciel rodziny. Kupowało się go „w dieslu”, bo miało być tanio, miało być solidnie i miało być na lata. Dziś ten przyjaciel wystawia nam przy kasie rachunek, po którym niejednemu kierowcy drży ręka przy dystrybutorze. To specyficzny moment w historii motoryzacji kiedyś wybór silnika wysokoprężnego był czystą matematyką zysku, dziś staje się niemal luksusem zarezerwowanym dla tych, którzy naprawdę muszą pokonywać tysiące kilometrów autostradami.
Patrząc na rosnące słupki na stacjach, trudno nie odnieść wrażenia, że diesel stał się ofiarą własnej doskonałości. Jest tak niezbędny dla światowego handlu, że my zwykli użytkownicy dróg lądujemy na samym końcu kolejki po tańsze paliwo. Statki, pociągi, ciężarówki i maszyny budowlane muszą jeździć, a ich apetyt dyktuje warunki, przed którymi nasz rodzinny kombi musi pokornie schylić głowę. W 2026 roku tankowanie diesla to już nie tylko kwestia przemieszczania się z punktu A do B, to lekcja z globalnej ekonomii, za którą płacimy przy każdym „kliknięciu” pistoletu na stacji. Pozostaje nam tylko nadzieja, że prognozy ekspertów – tradycyjnie czarne – tym razem chociaż odrobinę miną się z prawdą, bo kolejna złotówka w górę dla wielu będzie już barierą nie do przejścia.
