Dino zaszalało! Nowa promocja „2+1 gratis” i ogromne obniżki cen. Sprawdź, co kupisz teraz za grosze
W sklepach Dino ruszyła nowa fala promocji, która przyciąga tłumy klientów. Sieć kusi ofertą „2+1 gratis” i gigantycznymi obniżkami na popularne produkty – od makaronów i nabiału po owoce, warzywa i karmy dla zwierząt. Gazetka obowiązuje tylko do 28 października, więc to ostatni moment, by uzupełnić zapasy w niższej cenie.
Dino ruszyło z nową falą promocji. „2+1 gratis” i ogromne obniżki cen – klienci szturmują sklepy
W sieci sklepów Dino właśnie wystartowała nowa gazetka, a wraz z nią – lawina okazji, których nie sposób przegapić. Promocje obejmują zarówno podstawowe produkty spożywcze, jak i słodycze, nabiał, warzywa oraz karmy dla zwierząt. Największe emocje budzi akcja „2+1 gratis” na popularne artykuły, ale to nie jedyna niespodzianka, jaką sieć przygotowała dla klientów.
Sezonowe hity i promocje, które rozgrzeją jesień
Nowa gazetka promocyjna Dino obowiązuje od 22 do 28 października i już od pierwszego dnia przyciąga tłumy klientów. W ofercie nie zabrakło produktów związanych ze zbliżającym się Halloween – kolorowe lizaki, żelki Monster Jelly, ciastka w kształcie duszków czy owocowe cukierki można kupić w wyjątkowo niskich cenach.
Dla łowców okazji sieć przygotowała również sezonowe zniżki na świeże warzywa i owoce. Arbuzy mini tańsze aż o 42 proc., dynia jadalna przeceniona o połowę, a pięciokilogramowy worek cebuli kosztuje zaledwie 7,49 zł. Na półkach nie brakuje też borówek, pomelo i chrupiącej sałaty lodowej.
„2+1 gratis” i tańsze produkty znanych marek
Największe zainteresowanie wzbudza akcja „2+1 gratis”. W jej ramach klienci mogą kupić m.in. makarony marki Lubella w wyjątkowo korzystnej ofercie – trzecie opakowanie otrzymują bezpłatnie. Promocje obejmują też produkty nabiałowe. Serki Danio, Almette czy twaróg President dostępne są w znacznie niższych cenach, a kilogramowy twaróg sernikowy przeceniono z 17,79 zł na 12,99 zł.
Nie zabrakło też oferty dla właścicieli czworonogów. Mokra karma dla kota Tropi Delux kosztuje teraz 3,99 zł, sucha karma Pupil – 8,99 zł, a dla psów – Frendi i Doogy w zestawach promocyjnych. Dino oferuje także atrakcyjne ceny zniczy i wkładów olejowych przed Wszystkimi Świętymi – przy zakupie większej ilości można sporo zaoszczędzić.
Dino zaskakuje klientów – ogromne zainteresowanie promocją
Sklepy Dino, szczególnie popularne w mniejszych miejscowościach, od dawna przyciągają klientów nie tylko niskimi cenami, ale też przejrzystymi zasadami promocji. Najnowsza gazetka po raz kolejny potwierdza, że sieć potrafi trafić w gusta Polaków – zarówno tych szukających taniego nabiału, jak i osób robiących większe, rodzinne zakupy.
Promocje obowiązują tylko do 28 października, dlatego warto zajrzeć do najbliższego sklepu, zanim półki opustoszeją.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.