Do 15 czerwca dodatkowe 288 zł trafi na konta emerytów. Ale nie każdy dostanie przelew
Już do 15 czerwca na konta części emerytów trafi dodatkowe 288 zł miesięcznie. Nie jest to jednak powszechne świadczenie wypłacane wszystkim seniorom. Dodatek przysługuje wyłącznie osobom, które przez wiele lat brały udział w akcjach ratowniczych i spełniają określone warunki. Dla wielu uprawnionych będzie to nie tylko dodatkowe wsparcie finansowe, ale także forma docenienia wieloletniej służby na rzecz lokalnych społeczności.
Dodatkowe 288 zł dla emerytów jeszcze w czerwcu. ZUS nie wypłaci jednak pieniędzy wszystkim
Już w pierwszej połowie czerwca część seniorów otrzyma dodatkowy przelew w wysokości 288 zł miesięcznie. To świadczenie, które nie trafia automatycznie do wszystkich emerytów, a jego przyznanie zależy od spełnienia określonych warunków. Dla wielu osób może to być ważne wsparcie domowego budżetu, zwłaszcza w czasie rosnących kosztów życia.
Nie każdy emeryt może liczyć na dodatkowe pieniądze
W Polsce funkcjonuje kilka dodatków do emerytury, które mają wspierać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji. Oprócz dodatku pielęgnacyjnego czy świadczeń kombatanckich istnieje również mniej znane świadczenie ratownicze.
To właśnie ono wynosi obecnie 288 zł miesięcznie i jest wypłacane osobom, które przez wiele lat brały udział w akcjach ratowniczych, narażając własne zdrowie i życie.
Dodatkowe pieniądze mają charakter stałego świadczenia i podlegają corocznej waloryzacji.
Kto otrzyma przelew do 15 czerwca?
Świadczenie ratownicze przysługuje byłym druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownikom górskim związanym z GOPR i TOPR.
Nie wystarczy jednak sama przynależność do jednostki. Ustawodawca wymaga odpowiednio długiego stażu czynnego udziału w akcjach ratowniczych.
|Uprawnieni
|Wymagany staż
|Kobiety
|minimum 20 lat udziału w akcjach ratowniczych
|Mężczyźni
|minimum 25 lat udziału w akcjach ratowniczych
Dodatkowym warunkiem jest posiadanie prawa do emerytury.
Liczy się udział w akcjach, a nie samo członkostwo
Jednym z najważniejszych wymogów jest udokumentowanie rzeczywistego uczestnictwa w działaniach ratowniczych. Sam wpis do jednostki OSP nie wystarczy do otrzymania świadczenia.
Konieczne jest potwierdzenie aktywnego udziału w akcjach przez wymagany okres. To właśnie dlatego część byłych strażaków ochotników nie kwalifikuje się do programu.
Jak złożyć wniosek?
Dodatek nie jest przyznawany automatycznie. Osoba zainteresowana musi złożyć odpowiedni wniosek do komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, wydawane przez właściwe organy samorządowe lub jednostki posiadające dokumentację działalności ratowniczej.
Po pozytywnej weryfikacji świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą.
Dlaczego wprowadzono świadczenie ratownicze?
Celem programu było uhonorowanie osób, które przez lata bez wynagrodzenia angażowały się w ratowanie życia, zdrowia i mienia mieszkańców swoich miejscowości.
Ochotnicze Straże Pożarne od dziesięcioleci stanowią jeden z fundamentów systemu bezpieczeństwa w Polsce. W wielu gminach to właśnie druhowie jako pierwsi docierają na miejsce pożarów, wypadków czy lokalnych katastrof.
Świadczenie ratownicze ma być formą finansowego podziękowania za tę wieloletnią służbę.
Warszawa i Mazowsze mają jedną z największych grup uprawnionych
Mazowsze należy do regionów z największą liczbą jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kraju. Oznacza to, że właśnie tutaj znajduje się również duża grupa osób mogących korzystać ze świadczenia ratowniczego.
Wielu byłych druhów już otrzymuje dodatek, a kolejni mogą ubiegać się o jego przyznanie po spełnieniu ustawowych warunków.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie każdy senior dostanie 288 zł
– dodatkowe 288 zł nie przysługuje wszystkim emerytom;
– świadczenie przeznaczone jest głównie dla byłych strażaków OSP oraz ratowników GOPR i TOPR;
– kobiety muszą wykazać minimum 20 lat udziału w akcjach ratowniczych;
– mężczyźni muszą udokumentować co najmniej 25 lat służby;
– konieczne jest posiadanie prawa do emerytury;
– świadczenie wynosi obecnie 288 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.
Dla uprawnionych osób czerwcowy przelew będzie nie tylko dodatkowym wsparciem finansowym, ale także symbolicznym docenieniem wieloletniej służby na rzecz lokalnych społeczności.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.