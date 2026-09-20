Dobra wiadomość dla kierowców: będzie 2 zł mniej za litr paliwa? Projekt ustawy prezydenta trafia do Sejmu
Koniec wakacyjnego programu „Ceny Paliwa Niżej” przyniósł gwałtowny skok cen na stacjach benzynowych w całej Polsce. W drugiej połowie września 2026 roku średnia cena benzyny Pb95 osiągnęła poziom niemal 8 zł za litr, a olej napędowy niebezpiecznie zbliżył się do psychologicznej bariery 9 zł za litr. W odpowiedzi na narastającą drożyznę Prezydent RP Karol Nawrocki skierował do Sejmu poselsko-prezydencki projekt ustawy „Paliwo Kosztuje Normalnie”, zakładający czasowe zamrożenie marż koncernów i obniżkę cen nawet o 2 złote na litrze. W tym samym czasie Sejm uchwalił rządowy podatek od nadzwyczajnych zysków (windfall tax), co wywołało ostry spór polityczny i prawny.
Dwa mechanizmy walki z drożyzną. Projekty prezydencki i rządowy pod lupą
Prezydencka inicjatywa koncentruje się na bezpośrednim ograniczaniu marż rafineryjnych, importowych oraz hurtowych w sytuacjach nadzwyczajnych zakłóceń rynkowych (m.in. gdy 14-dniowa średnia ceny ropy Brent jest o co najmniej 20 proc. wyższa niż rok wcześniej). Wprowadzenie limitu marż automatycznie uruchamiałoby ustawowy mechanizm wyliczania ceny maksymalnej na stacjach. Ponadto projekt Prezydenta przewiduje zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej oraz możliwość czasowego obniżenia akcyzy przez ministra finansów do 31 marca 2027 roku.
Z kolei uchwalona przez Sejm ustawa rządowa nakłada 60-procentowy windfall tax od nadwyżki przychodów firm paliwowych ponad tzw. marżę referencyjną z 2025 roku. Rozwiązanie rządowe nie nakłada jednak bezpośrednich limitów cenowych dla kierowców, lecz zasila budżet państwa środkami na ewentualne tarcze osłonowe. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, w tym Paweł Szefernaker i Karol Rabenda, zarzucają rządowej ustawie niekonstytucyjność ze względu na wsteczne działanie przepisów podatkowych (od 1 marca 2026 r.) oraz wskazują na potężne wpływy budżetowe z VAT wynikające z wysokich cen paliw, regulowanych na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.).
Diesel powyżej 9 zł. Skutki rynkowe dla kierowców na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Sytuacja na rynku paliwowym jest wyjątkowo napięta. Notowania ropy Brent przekroczyły poziom 104 dolarów za baryłkę ze względu na ograniczenia żeglugi w cieśninie Ormuz i zawirowania na Bliskim Wschodzie. Według analityków e-petrol.pl, w końcówce września 2026 roku kierowcy musieli płacić nawet 8,99–9,28 zł za litr oleju napędowego oraz 7,97–8,11 zł za litr Pb95.
Tak drastyczny wzrost kosztów paliwa najmocniej uderza w mieszkańców dużych aglomeracji. Na stacjach benzynowych w warszawskich dzielnicach – takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście – rosnące ceny przekładają się nie tylko na droższe dojazdy do pracy, ale również na wyższe koszty dostaw towarów, usług przewozowych i funkcjonowania stołecznych przedsiębiorstw.
Jak krok po kroku śledzić zmiany cen i wykorzystać nadchodzące przepisy
Zobacz zestaw practical porad, które pozwolą zoptymalizować wydatki na paliwo w najbliższych tygodniach:
- Śledź prace parlamentarne nad projektem „Paliwo Kosztuje Normalnie” – ewentualne uchwalenie limitów marż może przynieść spadek cen na stacjach o 1,70–2,60 zł za litr.
- Korzystaj z aplikacji lojalnościowych i promocji pozapaliwowych – łącz rabaty na stacjach na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu z codziennymi zakupami, by obniżyć stawkę za litr.
- Planuj większe tankowania przed przewidywanymi skokami cen ropy – weryfikuj tygodniowe prognozy rynku paliw przed weekendowymi wyjazdami ze stolicy.
- Weryfikuj możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych w firmie – przedsiębiorcy rozliczający flotę samochodową powinni uwzględniać planowane zmiany w akcyzie i podatku detalicznym.
- Rozważ alternatywne środki transportu miejskiego w Warszawie – przy stawkach diesla sięgających 9 zł/l przesiadka na stołeczne metro i tramwaje pozwala zaoszczędzić kilkaset złotych miesięcznie.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.