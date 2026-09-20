Tragiczny pożar na Grochowie. W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało
Tragiczne informacje z warszawskiego Grochowa. W sobotę wieczorem w kamienicy przy ulicy Michała Paca wybuchł pożar mieszkania. Jak przekazała stołeczna policja, wewnątrz lokalu odnaleziono zwęglone ciało. Ofiara to najprawdopodobniej kobieta. Trwa ustalanie jej tożsamości oraz dokładnych przyczyn i okoliczności pożaru.
O zdarzeniu poinformowało w niedzielę TVN Warszawa, powołując się na informacje Komendy Stołecznej Policji.
Pożar mieszkania przy ulicy Paca
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w sobotę, 19 września, przed godziną 23. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Michała Paca na Grochowie.
Na miejsce skierowano strażaków, którzy prowadzili działania gaśnicze.
Po wejściu do mieszkania dokonano tragicznego odkrycia.
– W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało, najprawdopodobniej kobiety – przekazała TVN Warszawa podinsp. Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejscu pracował biegły z zakresu pożarnictwa
Po zakończeniu działań strażaków rozpoczęły się czynności prowadzone przez policjantów.
Jak podaje TVN Warszawa, na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
Ciało zostało zabezpieczone. Policja prowadzi dalsze czynności, których celem jest przede wszystkim potwierdzenie tożsamości ofiary oraz wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do pożaru.
Na tym etapie służby nie przekazały informacji o przyczynie pojawienia się ognia.
Policja ustala dokładne okoliczności tragedii
Podinsp. Marta Sulowska poinformowała, że sprawa jest nadal wyjaśniana.
Policjanci będą ustalali przebieg zdarzenia oraz wszystkie okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii. Istotna będzie również opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.
Na razie nie podano również oficjalnych danych osoby, której ciało odnaleziono w mieszkaniu.
Źródło: TVN Warszawa / Komenda Stołeczna Policji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.