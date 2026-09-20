Tragiczny pożar na Grochowie. W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało

20 września 2026 12:57 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne informacje z warszawskiego Grochowa. W sobotę wieczorem w kamienicy przy ulicy Michała Paca wybuchł pożar mieszkania. Jak przekazała stołeczna policja, wewnątrz lokalu odnaleziono zwęglone ciało. Ofiara to najprawdopodobniej kobieta. Trwa ustalanie jej tożsamości oraz dokładnych przyczyn i okoliczności pożaru.

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Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

O zdarzeniu poinformowało w niedzielę TVN Warszawa, powołując się na informacje Komendy Stołecznej Policji.

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Pożar mieszkania przy ulicy Paca

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb w sobotę, 19 września, przed godziną 23. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Michała Paca na Grochowie.

Na miejsce skierowano strażaków, którzy prowadzili działania gaśnicze.

Po wejściu do mieszkania dokonano tragicznego odkrycia.

W mieszkaniu znaleziono zwęglone ciało, najprawdopodobniej kobiety – przekazała TVN Warszawa podinsp. Marta Sulowska z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pracował biegły z zakresu pożarnictwa

Po zakończeniu działań strażaków rozpoczęły się czynności prowadzone przez policjantów.

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Jak podaje TVN Warszawa, na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.

Ciało zostało zabezpieczone. Policja prowadzi dalsze czynności, których celem jest przede wszystkim potwierdzenie tożsamości ofiary oraz wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do pożaru.

Na tym etapie służby nie przekazały informacji o przyczynie pojawienia się ognia.

Policja ustala dokładne okoliczności tragedii

Podinsp. Marta Sulowska poinformowała, że sprawa jest nadal wyjaśniana.

Policjanci będą ustalali przebieg zdarzenia oraz wszystkie okoliczności, które mogły doprowadzić do tragedii. Istotna będzie również opinia biegłego z zakresu pożarnictwa.

Na razie nie podano również oficjalnych danych osoby, której ciało odnaleziono w mieszkaniu.

Źródło: TVN Warszawa / Komenda Stołeczna Policji.

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