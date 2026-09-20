Od poniedziałku ludzie ruszą do Biedronki. Megapromocja 2+2 gratis i piękna nowa kolekcja do kuchni
Od poniedziałku, 21 września, w Biedronce zaczyna się mocna akcja na artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki. Przez pierwsze trzy dni klienci z kartą lub aplikacją Moja Biedronka będą mogli skorzystać z promocji 2+2 gratis. Równocześnie do sklepów trafi nowa jesienna kolekcja SMUKEE i Magic Queen: garnki, dzbanki, kubki, naczynia termiczne, pojemniki, akcesoria do pieczenia oraz wyposażenie kuchni. Ceny wielu produktów zaczynają się od kilkunastu złotych.
Najnowsza oferta Biedronki pokazuje, że sieć mocno wchodzi w jesienny sezon domowy. W gazetce dominują motywy kwiatów, dyni i jesiennych kolorów, a część produktów wygląda jak gotowa kolekcja do urządzenia całej kuchni.
Najmocniejsza promocja potrwa tylko trzy dni
Od poniedziałku 21 września do środy 23 września obowiązywać będzie promocja:
2+2 GRATIS
Mechanizm obejmuje wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki.
Trzeba kupić cztery produkty promocyjne, a dwa najtańsze zostaną naliczone gratis. Warunkiem jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Gazetka wskazuje także dzienny limit: 20 produktów, czyli maksymalnie 10 najtańszych produktów gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Promocja ma wyłączenia dotyczące części marek i kategorii, dlatego przed zakupem konkretnego produktu warto sprawdzić oznaczenie przy półce i pełny regulamin akcji.
Nowa kolekcja SMUKEE. Garnki po 29,99 zł
Jednym z najmocniejszych punktów nowej gazetki są garnki marki SMUKEE.
Wybrane modele kosztują:
29,99 zł za sztukę
W kolekcji pokazano kilka rozmiarów garnków z pokrywkami oraz rondelki. Producent wskazuje możliwość używania ich na różnych rodzajach kuchenek.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby kompletujące wyposażenie kuchni bez kupowania całego drogiego zestawu.
Akcesoria do pieczenia po 14,99 zł
Biedronka przygotowała również sporo produktów dla osób, które wraz z nadejściem jesieni częściej pieką.
Za 14,99 zł można znaleźć różne akcesoria, m.in. silikonowe formy do pieczenia, stolnicę, matę, przybory kuchenne i drobne wyposażenie cukiernicze.
W kolekcji są jesienne wzory i kolory – pojawiają się m.in. dynie, kwiaty oraz mocne bordowe akcenty.
Szklane pojemniki do piekarnika za 14,99 zł
W tej samej cenie – 14,99 zł – Biedronka oferuje szklane pojemniki na żywność.
Gazetka pokazuje modele z zamykanymi pokrywkami, które mogą służyć zarówno do przechowywania jedzenia, jak i do przygotowywania potraw.
Dostępne są różne pojemności i wzory pokrywek.
Deski do krojenia za 12,99 zł
Kolejnym niedrogim elementem oferty są deski do krojenia.
Cena:
12,99 zł za sztukę
Do wyboru mają być różne rozmiary i wzory. W gazetce pojawiają się zarówno klasyczne deski okrągłe, jak i prostokątne, w tym jesienne motywy.
Dzbanek z zaparzaczem za 24,99 zł
To może być jeden z hitów całej kolekcji.
Szklany dzbanek z zaparzaczem kosztuje 24,99 zł. Dostępne są różne pojemności i wersje, a w gazetce pojawia się również wariant z drewnianą rączką.
Przy jesiennej pogodzie produkt może szczególnie spodobać się miłośnikom herbat, naparów owocowych i ziołowych.
Kubki w promocji przy zakupie dwóch
Obok dzbanków pojawia się kolekcja kolorowych szklanych kubków SMUKEE o pojemności około 420 ml.
Przy zakupie dwóch sztuk cena każdego ma wynosić:
6,99 zł
Kubki mają różne jesienne dekoracje – m.in. kwiaty, grzyby czy owoce.
To jedna z najbardziej „instagramowych” pozycji nowej kolekcji i właśnie takie produkty często szybko znikają z najlepiej zaopatrzonych sklepów.
Termosy i kubki termiczne po 29,99 zł
Jesienna kolekcja obejmuje również naczynia termiczne SMUKEE.
Cena wynosi 29,99 zł za sztukę.
W gazetce widoczne są m.in. kubki termiczne oraz butelki o różnych pojemnościach, ozdobione kwiatowymi i jesiennymi wzorami.
Kuchenne dodatki od 11,99 zł
Biedronka mocno postawiła również na dekoracyjne dodatki.
Za 11,99 zł dostępne mają być m.in. podkładki na stół oraz wybrane półmiski i tace.
W kolekcji pojawiają się motywy dyni, kwiatów i jesiennych liści, więc oferta jest wyraźnie przygotowana pod sezon wrześniowo-październikowy.
Pojemniki, chlebaki i stojaki
Na kolejnych stronach gazetki są także bardziej praktyczne akcesoria kuchenne.
W cenie około 24,99 zł pojawiają się m.in. wybrane chlebaki, stojaki i zestawy do przechowywania.
Za 19,99 zł można znaleźć akcesoria do przechowywania przypraw oraz przygotowywania i serwowania żywności.
Są również pojemniki na żywność i inne drobne akcesoria, których ceny zaczynają się od kilku lub kilkunastu złotych.
Komplet sztućców 24-elementowy za 69 zł
Dla osób szukających większego zakupu w gazetce znalazł się również 24-elementowy komplet sztućców ze stali nierdzewnej.
Cena:
69 zł za komplet
Zestaw przeznaczony jest dla sześciu osób i składa się z podstawowych sztućców stołowych.
Największe zainteresowanie może być właśnie w poniedziałek
Połączenie nowej kolekcji kuchennej z promocją 2+2 gratis sprawia, że początek akcji może przyciągnąć łowców okazji.
Największe znaczenie ma fakt, że dodatkowa promocja trwa tylko od 21 do 23 września, podczas gdy część kolekcji SMUKEE jest przewidziana w gazetce na dłuższy okres – do 3 października lub do wyczerpania zapasów.
Przy produktach sezonowych warto też pamiętać o oznaczeniu „tylko w wybranych sklepach”, które pojawia się przy części asortymentu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.