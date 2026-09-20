W poniedziałek wyłączą prąd w wielu miejscach na Mazowszu. Warszawa, Piaseczno, Otwock, Łomianki i kolejne miasta na liście
W poniedziałek, 21 września, rozpocznie się kolejna duża seria planowanych wyłączeń energii elektrycznej na Mazowszu. Przerwy obejmą Warszawę oraz miejscowości m.in. w powiatach piaseczyńskim, otwockim, mińskim, wołomińskim, legionowskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, sochaczewskim i płockim. W części miejsc prądu nie będzie przez kilka godzin, a w Mławie planowana przerwa potrwa nawet od 8:30 do 17:00. To wyłączenia związane z zaplanowanymi pracami przy sieci, a nie zapowiedź awarii czy blackoutu.
Aktualne zestawienie zostało opublikowane 20 września na podstawie harmonogramów operatorów sieci. Energa-Operator potwierdza, że planowane przerwy są związane m.in. z pracami remontowymi i modernizacyjnymi.
Warszawa też znalazła się na liście. Prąd wyłączą w Wesołej
W poniedziałek planowane przerwy obejmą Warszawę-Wesołą.
Przy ulicach Objazdowej, Wawerskiej, Leśnej, Grzybowej, Brata Alberta, Teodozji oraz w rejonie Traktu Brzeskiego zasilania ma nie być od 11:00 do 15:00.
Kolejne wyłączenie przewidziano od 12:00 do 16:00 przy ulicach Stanisława Żółkiewskiego i Bartosza Głowackiego.
Prace w tej części Warszawy nie zakończą się zresztą na poniedziałku. We wtorek, 22 września, w harmonogramie znajdują się ulice Gościniec, Kameliowa, Jana Pawła II i Dworkowa – od 11:00 do 15:00.
Piaseczno, Konstancin-Jeziorna i okolice. Dużo adresów na poniedziałek
Szczególnie długa jest lista dla powiatu piaseczyńskiego.
Planowane wyłączenia obejmują w poniedziałek Szczaki, Złotokłos, Jesówkę, Piaseczno, Zalesie Górne, Konstancin-Jeziornę, Bielawę, Jaroszową Wolę i Habdzin.
W samym Piasecznie przerwa przy ulicy Julianowskiej została przewidziana od 12:00 do 16:00.
W Złotokłosie przy ulicach m.in. Śląskiej, 3 Maja, Wojewódzkiej, Mieczysława Fogga, Poznańskiej, Piaseczyńskiej i Wesołej – od 11:00 do 15:00.
W Konstancinie-Jeziornie wyłączenia obejmą m.in. ulice Chylicką, Rycerską, Bolesława Prusa i Potulickich, a także Borową, Koźlara, Świerkową, Podgórską, Warszawską, Biedronki i Wczasową. Planowany czas to 11:00–14:00.
Otwock bez prądu przez cztery godziny
W Otwocku w poniedziałek na liście znalazła się ulica Mlądzka.
Planowana przerwa:
11:00–15:00.
We wtorek lista w powiecie otwockim będzie już znacznie większa. Wyłączenia obejmą m.in. Józefów, kolejne ulice Otwocka oraz Pęclin.
Halinów i powiat miński
Dużo wyłączeń zaplanowano również w powiecie mińskim.
W poniedziałek prądu może zabraknąć m.in. w Ostrowie-Kani i Budach Wielgoleskich od 10:00 do 13:00.
W Długiej Kościelnej przy ulicach Kochanowskiego i Zbigniewa Herberta oraz w Halinowie przy ulicach Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sienkiewicza i Okuniewskiej przerwa została zaplanowana od 10:30 do 14:30.
W Aleksandrówce przy ulicy Mazowieckiej energii ma nie być od 11:00 do 15:00.
Radzymin także na liście
Planowane prace obejmą również powiat wołomiński.
W Radzyminie wyłączenie dotyczy ulic Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, mjr. Stefana Waltera i Wołomińskiej.
Przerwa ma potrwać od:
11:00 do 15:00.
W Jarzębiej Łące przy ulicy Długiej oraz w części Jasienicy prądu może nie być od 11:00 do 16:00.
Łomianki, Stare Babice i Kampinos
Mieszkańcy zachodniej części aglomeracji również powinni sprawdzić adresy.
W Łomiankach wyłączenie obejmie ulice Wyboistą, Dolną, Kolejową, Asfaltową, Równą, Brukową, Szeroką, Śliską i gen. Wojciecha Borzobohatego. Prądu ma nie być od 13:00 do 17:00.
W powiecie warszawskim zachodnim w harmonogramie na poniedziałek znajdują się także Kampinos, Kampinos A, Stare Babice, Zielonki i Zielonki-Parcela. Dla tych lokalizacji przewidziano przerwy przede wszystkim od 11:00 do 15:00.
Dużo wyłączeń w powiecie legionowskim
Lista jest długa również na północ od Warszawy.
W poniedziałek przerwy zaplanowano m.in. w Michałowie-Reginowie, Stanisławowie Drugim, Stanisławowie Pierwszym, Woli Aleksandra, Jadwisinie, Krubinie, Kątach Węgierskich, Olszewnicy Nowej i Janówku Pierwszym.
Większość wyłączeń rozpocznie się między 10:30 a 13:00 i potrwa trzy lub cztery godziny. W Michałowie-Reginowie przy ulicach Leśnej i Warszawskiej przewidziano przerwę od 10:30 do 15:30.
Nadarzyn i Sękocin Stary
W powiecie pruszkowskim poniedziałkowe wyłączenia obejmą Sękocin Stary – m.in. ulice Lazurową, Aleję Krakowską, Lee Marvina, Wiklinową, Olchową, Podleśną i Starowiejską. Planowana przerwa potrwa od 11:00 do 15:00.
W Nadarzynie, przy ulicach Orzechowej, Jesionowej, Wrzosowej i Jarzębinowej, prądu ma nie być od 14:00 do 18:00.
Żyrardów nawet siedem godzin bez zasilania
W Żyrardowie planowane wyłączenie obejmuje m.in. nieruchomości przy ulicach Roszarniczej, Adama Mickiewicza, Mazowieckiej i Krzysztofa Kolumba.
Według harmonogramu przerwa ma trwać od:
10:00 do 17:00.
Równie długie wyłączenia przewidziano w części powiatu grodziskiego. W Bieniewcu, Grzymku, Oddziale, Słubicy A i Kaskach prace zaplanowano od 10:00 do 17:00. Na liście znajduje się również Boża Wola, a w Książenicach przerwa ma potrwać od 11:00 do 17:00.
Sochaczew. Tutaj bez prądu nawet osiem godzin
Jedna z dłuższych poniedziałkowych przerw dotyczy Sochaczewa.
Przy ulicach Rozlazłowskiej, Prostej i Żeglarskiej zasilanie ma zostać wyłączone od:
11:00 do 19:00.
W Teresinie przy ulicy Dębowej 24 przerwa została zaplanowana od 10:00 do 17:00, a w Kozłowie Szlacheckim i Nowym Kozłowie Pierwszym od 12:00 do 17:00.
Płock i okolice też bez zasilania
Energa-Operator zapowiedziała planowane prace również w rejonie Płocka.
W samym Płocku w poniedziałek od 9:00 do 14:00 wyłączenie obejmie wybrane adresy przy ulicach m.in. Anny Jabłczyńskiej, Benedykta Dybowskiego, Dobrzyńskiej, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Medycznej, Narodowych Sił Zbrojnych, Szpitalnej i Traktowej.
W Kłobukowie-Patrzach przerwę zaplanowano od 8:15 do 15:15.
Mława – jedna z najdłuższych przerw
W Mławie przy wybranych adresach ulic Sienkiewicza, Podmiejskiej i Szreńskiej energia ma zostać wyłączona od 8:30 do 17:00.
Tego samego dnia planowane są prace także m.in. w Gralewie, Gralewie-Stacji, Strzegowie, Modle oraz Tarnowie. W Tarnowie przerwa ma rozpocząć się już o 7:00 i potrwać do 14:00.
Wyłączenia także pod Wyszkowem, Ostrołęką i Radomiem
W Leszczydole-Podwielątkach przerwa została zaplanowana od 11:00 do 17:00, a w Jaszczułtach od 11:00 do 16:00.
W powiecie ostrołęckim poniedziałkowe wyłączenia obejmą Aleksandrowo i Obierwię – od 11:00 do 17:00.
Z kolei w powiecie radomskim na liście znajdują się m.in. Bardzice, Stanisławów i Zapłocie. Tam prace zaplanowano od 10:00 do 17:00.
To planowane prace, a nie blackout
Warto to podkreślić: opisywane przerwy nie są zapowiedzią awarii całej sieci ani blackoutu na Mazowszu.
Operatorzy planują czasowe wyłączenia po to, aby bezpiecznie wykonywać prace przy infrastrukturze. Energa-Operator informuje, że publikowane harmonogramy dotyczą m.in. prac remontowych i modernizacyjnych.
W zestawieniach operatorów pojawiają się także prace związane z konserwacją infrastruktury i przyłączaniem nowych elementów sieci.
Warto przygotować telefon, bramę i lodówkę
Jeżeli adres znajduje się na liście, warto wcześniej naładować telefon i powerbank, a osoby posiadające elektryczne bramy lub garaże powinny sprawdzić możliwość ich ręcznego otwarcia.
Podczas kilkugodzinnej przerwy najlepiej ograniczyć również otwieranie lodówki i zamrażarki.
Jeżeli natomiast prąd zniknie poza zapowiedzianym terminem albo awaria obejmie lokalizację, której nie ma w harmonogramie, pogotowie energetyczne można zgłosić pod numerem:
991
Energa podaje ten numer jako kontakt do zgłaszania awarii energii elektrycznej.
Ponieważ harmonogramy są publikowane przez poszczególnych operatorów, przed planowaną godziną przerwy warto jeszcze sprawdzić swój dokładny adres na stronie właściwego operatora sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.