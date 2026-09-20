Śmiertelny wypadek na S8. Kierowca Mercedesa odjechał, potem próbował uciekać pieszo. Jedna osoba nie żyje

20 września 2026 13:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczny poranek na drodze ekspresowej S8 w Prosienicy w powiecie ostrowskim. Na 558. kilometrze trasy w kierunku Białegostoku zderzyły się dwa samochody osobowe – Mercedes i Seat. Jeden z mężczyzn podróżujących Seatem, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł. Jak informuje Policja w Ostrowi Mazowieckiej, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał z miejsca zdarzenia, a następnie próbował uciekać pieszo. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Policja Ostrów Mazowiecka

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na trasie S8 w miejscowości Prosienica.

Zobacz również:

Zderzenie Mercedesa i Seata na S8

Jak przekazała Policja Ostrów Mazowiecka, w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe – Mercedes oraz Seat.

Do zderzenia doszło na 558. kilometrze drogi S8 w kierunku Białegostoku.

Sytuacja okazała się tragiczna. Jedna z osób podróżujących Seatem wymagała reanimacji.

Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować.

Kierowca Mercedesa odjechał z miejsca zdarzenia

Policja przekazała również bardzo niepokojące informacje dotyczące zachowania kierującego Mercedesem.

Po zderzeniu mężczyzna miał odjechać samochodem z miejsca wypadku, a następnie próbować uciekać pieszo.

Zobacz również:

Funkcjonariusze rozpoczęli działania i zatrzymali podejrzewanego kierowcę.

Okazał się nim 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Jak informuje policja, mężczyzna był trzeźwy.

31-latek trafił do szpitala

Drugim z mężczyzn podróżujących Seatem był 31-letni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Został przewieziony do szpitala na badania.

Policja przekazała, że pobrano od niego krew w celu ustalenia stanu trzeźwości.

Na tym etapie służby nie podały jeszcze szczegółowych informacji dotyczących okoliczności, w jakich doszło do zderzenia.

Droga jest już przejezdna

Po porannym wypadku na S8 występowały utrudnienia.

Policja poinformowała jednak, że droga została już odblokowana i jest przejezdna.

Dalsze czynności będą miały na celu dokładne odtworzenie przebiegu wypadku oraz ustalenie odpowiedzialności jego uczestników.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna