Śmiertelny wypadek na S8. Kierowca Mercedesa odjechał, potem próbował uciekać pieszo. Jedna osoba nie żyje
Tragiczny poranek na drodze ekspresowej S8 w Prosienicy w powiecie ostrowskim. Na 558. kilometrze trasy w kierunku Białegostoku zderzyły się dwa samochody osobowe – Mercedes i Seat. Jeden z mężczyzn podróżujących Seatem, mimo prowadzonej reanimacji, zmarł. Jak informuje Policja w Ostrowi Mazowieckiej, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał z miejsca zdarzenia, a następnie próbował uciekać pieszo. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy.
Do zdarzenia doszło w niedzielę rano na trasie S8 w miejscowości Prosienica.
Zderzenie Mercedesa i Seata na S8
Jak przekazała Policja Ostrów Mazowiecka, w wypadku uczestniczyły dwa samochody osobowe – Mercedes oraz Seat.
Do zderzenia doszło na 558. kilometrze drogi S8 w kierunku Białegostoku.
Sytuacja okazała się tragiczna. Jedna z osób podróżujących Seatem wymagała reanimacji.
Mimo podjętych działań życia mężczyzny nie udało się uratować.
Kierowca Mercedesa odjechał z miejsca zdarzenia
Policja przekazała również bardzo niepokojące informacje dotyczące zachowania kierującego Mercedesem.
Po zderzeniu mężczyzna miał odjechać samochodem z miejsca wypadku, a następnie próbować uciekać pieszo.
Funkcjonariusze rozpoczęli działania i zatrzymali podejrzewanego kierowcę.
Okazał się nim 39-letni mieszkaniec województwa podlaskiego.
Jak informuje policja, mężczyzna był trzeźwy.
31-latek trafił do szpitala
Drugim z mężczyzn podróżujących Seatem był 31-letni mieszkaniec województwa podlaskiego.
Został przewieziony do szpitala na badania.
Policja przekazała, że pobrano od niego krew w celu ustalenia stanu trzeźwości.
Na tym etapie służby nie podały jeszcze szczegółowych informacji dotyczących okoliczności, w jakich doszło do zderzenia.
Droga jest już przejezdna
Po porannym wypadku na S8 występowały utrudnienia.
Policja poinformowała jednak, że droga została już odblokowana i jest przejezdna.
Dalsze czynności będą miały na celu dokładne odtworzenie przebiegu wypadku oraz ustalenie odpowiedzialności jego uczestników.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.