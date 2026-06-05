Donald Tusk ujawnił majątek. Ma trzy emerytury i żadnej nieruchomości

5 czerwca 2026 19:59 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na stronie Sejmu opublikowano najnowsze oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 rok. Dokument pokazuje, że szef rządu pobiera trzy emerytury, zgromadził oszczędności przekraczające równowartość 2 mln zł, a jednocześnie nie posiada na własność domu, mieszkania ani samochodu. Uwagę zwracają również dochody z Komisji Europejskiej oraz wysokość świadczeń emerytalnych wypłacanych w Polsce i za granicą.

Premier RP Donald Tusk
Premier RP Donald Tusk. Fot. Shutterstock

Donald Tusk ujawnił majątek. Premier pobiera trzy emerytury, ale nie ma własnego mieszkania ani domu

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano najnowsze oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 rok. Dokument pokazuje nie tylko wysokość jego dochodów i oszczędności, ale również źródła świadczeń emerytalnych. Z danych wynika, że szef rządu pobiera trzy emerytury, posiada oszczędności przekraczające równowartość miliona złotych, a jednocześnie nie jest właścicielem żadnej nieruchomości.

Premier nie posiada domu ani mieszkania

Z opublikowanego oświadczenia majątkowego wynika, że Donald Tusk nie posiada na własność domu, mieszkania, działki ani gospodarstwa rolnego. W dokumencie nie wskazano również żadnych innych nieruchomości.

To jedna z informacji, która zwróciła największą uwagę opinii publicznej. W czasach, gdy większość polityków deklaruje posiadanie mieszkań, domów lub działek, premier wykazał brak nieruchomości w swoim majątku.

Trzy emerytury i wynagrodzenie z KPRM

Donald Tusk ukończył już powszechny wiek emerytalny, dlatego pobiera świadczenia z kilku systemów emerytalnych związanych z przebiegiem swojej kariery zawodowej.

Oprócz polskiej emerytury z ZUS otrzymuje również emeryturę belgijską oraz świadczenie emerytalne z Komisji Europejskiej, wynikające z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska za 2025 rok

Pozycja Wartość
Łączna wartość majątku i oszczędności ok. 2,08 mln zł
Łączne dochody w 2025 r. ok. 815 tys. zł
Oszczędności w euro 282 642 euro
Oszczędności w złotych 49 568,36 zł
Emerytura z ZUS 144 423,77 zł
Emerytura belgijska 2 504,50 euro
Emerytura z Komisji Europejskiej 71 282,78 euro
Wynagrodzenie z KPRM 294 977,52 zł
Dieta parlamentarna 47 603,76 zł
Odsetki od oszczędności 181 euro
Polisy na życie i dożycie 140 tys. zł
Prawa autorskie 11 625,33 zł
Zegarek wartość powyżej 10 tys. zł
Nieruchomości brak
Samochód brak
Kredyty i pożyczki brak

Największe źródła dochodu premiera

Największą część dochodów Donalda Tuska stanowiło wynagrodzenie otrzymywane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2025 roku premier zarobił z tego tytułu blisko 295 tys. zł.

Znaczącym źródłem wpływów pozostają również świadczenia emerytalne. Sama polska emerytura z ZUS przekroczyła 144 tys. zł rocznie, co oznacza średnio ponad 12 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo premier otrzymuje świadczenia z Belgii oraz z Komisji Europejskiej, które wypłacane są w euro.

Brak samochodu i zobowiązań finansowych

W opublikowanym oświadczeniu nie znalazły się również informacje o posiadaniu samochodu. Donald Tusk nie wykazał także żadnych kredytów, pożyczek ani innych zobowiązań finansowych.

Oznacza to, że majątek premiera opiera się głównie na oszczędnościach zgromadzonych w złotych i euro oraz polisach finansowych.

Dlaczego politycy publikują oświadczenia majątkowe?

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych dotyczy najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne w Polsce. Celem tych dokumentów jest zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz umożliwienie obywatelom kontroli majątku osób sprawujących władzę.

Premier, ministrowie, posłowie i senatorowie składają takie dokumenty co roku, a następnie są one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach Sejmu.

Co to oznacza dla Ciebie? Oświadczenia majątkowe są jawne

– premier Donald Tusk wykazał brak nieruchomości i samochodu;

– pobiera trzy emerytury: polską, belgijską i z Komisji Europejskiej;

– jego oszczędności przekraczają równowartość 2 mln zł;

– w 2025 roku osiągnął dochody wynoszące około 815 tys. zł;

– nie posiada kredytów ani pożyczek;

– wszystkie dane pochodzą z opublikowanego oświadczenia majątkowego za 2025 rok.

Nowe oświadczenie majątkowe pokazuje pełny obraz finansów premiera i pozwala sprawdzić, z jakich źródeł osiąga dochody oraz jaki majątek deklaruje osoba stojąca na czele polskiego rządu.

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