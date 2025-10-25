Donald Tusk zapowiada: „Wygramy wybory w 2027 roku!”. Tłum oszalał na konwencji
Premier Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej ogłosił, że jego ugrupowanie wraca do nazwy Koalicja Obywatelska. Zapowiedział też zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku i ostrzegł przed powrotem do władzy środowisk związanych z poprzednim rządem. – Wygramy bez sztuczek, tylko prawdą i siłą dobra – podkreślił szef rządu.
Tusk: „Od dziś nazywamy się Koalicja Obywatelska”. Premier zapowiada zwycięstwo w wyborach 2027 roku
Podczas sobotniej konwencji zjednoczeniowej premier Donald Tusk ogłosił symboliczny powrót do nazwy Koalicja Obywatelska. Jak podkreślił, ma to być sygnał jedności i gotowości do kolejnego zwycięstwa w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok.
Tusk zwrócił się do uczestników wydarzenia słowami: – Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Podkreślił, że siłą formacji mają być prawda, determinacja i dobro, a nie polityczne sztuczki.
Premier przypomniał też moment, gdy Platforma Obywatelska miała zaledwie 12 proc. poparcia w sondażach. – Wtedy powiedziałem, że będzie 40 proc., i było 42. A dziś mamy 35 proc. – nikt nie ma prawa do zwątpienia ani pesymizmu – zaznaczył.
W swoim przemówieniu Tusk ostrzegł również przed próbami powrotu do władzy środowisk związanych z poprzednią ekipą rządzącą. – Otwórzcie oczy wszyscy. Oni naprawdę szykują się, by trybunałami rządzili tacy ludzie jak Przyłębska czy Święczkowski, mediami Kurski, a o losach polskich kobiet decydowało Ordo Iuris – mówił premier.
Jak podkreślił, jego celem jest utrzymanie kierunku proeuropejskiego i obrona demokratycznych instytucji przed upolitycznieniem. – Nie lekceważcie tego, co się dzieje. To wszystko jest zagrożone – patrzcie na Orbána. Ale my nie pozwolimy na to, by Polska poszła tą drogą – dodał Tusk, kończąc swoje wystąpienie zapowiedzią walki o kolejne zwycięstwo w 2027 roku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.