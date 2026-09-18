Dostajesz polecenie ewakuacji? Rząd mówi, co zrobić z gazem, wodą i prądem przed wyjściem z domu
Co zrobić w mieszkaniu, gdy służby każą je opuścić? Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” podaje konkretną instrukcję. Przed wyjściem należy m.in. zamknąć okna i dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz gazowe i wygasić źródła ognia. Trzeba również zabrać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny i pamiętać o zwierzętach. Jest jednak jedna zasada ważniejsza od wszystkich pozostałych: gdy występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia, nie wolno tracić czasu na ratowanie dobytku.
To nie są porady krążące w mediach społecznościowych. Instrukcję opublikowano w oficjalnym rządowym „Poradniku bezpieczeństwa”, przygotowanym jako praktyczny przewodnik postępowania podczas sytuacji kryzysowych.
Jest polecenie ewakuacji. Najpierw zabezpiecz mieszkanie
Jeżeli władze lub służby ratownicze zarządzą ewakuację, rząd zaleca bezwzględne stosowanie się do wydawanych poleceń. Informacje mają być przekazywane m.in. przez Alert RCB, Regionalny System Ostrzegania, oficjalne strony oraz media.
Jeśli sytuacja pozwala bezpiecznie wykonać kilka czynności przed opuszczeniem mieszkania lub domu, oficjalna instrukcja wskazuje:
zamknij okna,
zamknij dopływ wody,
wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe,
wygaś piec, kominek, kuchenkę i inne źródła ognia.
To ważne rozróżnienie: rządowy poradnik mówi w tym miejscu o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i gazowych oraz zamknięciu dopływu wody. W ramach wcześniejszego przygotowania domu zaleca również, aby miejsca odcięcia gazu, prądu i wody były w mieszkaniu lub domu wyraźnie oznaczone, tak aby można je było szybko znaleźć.
Nie szukaj wszystkiego dopiero wtedy, gdy zabrzmi alarm
Właśnie dlatego przygotowanie powinno rozpocząć się wcześniej.
Jeżeli domownicy nie wiedzą, gdzie znajduje się zawór wody, skrzynka elektryczna czy odcięcie gazu, ustalanie tego dopiero podczas rzeczywistego zagrożenia może zabierać cenny czas.
Rząd zaleca więc wcześniejsze oznaczenie tych miejsc, a także przygotowanie gospodarstwa domowego na możliwe przerwy w dostawie wody, energii, gazu, telefonu i internetu.
Plecak powinien czekać wcześniej
Kolejny punkt instrukcji jest jednoznaczny: podczas ewakuacji należy zabrać plecak ewakuacyjny.
Nie powinien być kompletowany dopiero po otrzymaniu komunikatu.
Według rządowej listy warto umieścić w nim m.in. wodę, potrzebne leki i apteczkę, środki higieniczne, dokumenty i ich kopie, gotówkę w różnych nominałach, latarkę, radio, naładowany telefon, powerbank, ładowarkę, zapasowe baterie, żywność niewymagającą przygotowania oraz ubranie dostosowane do warunków. Rząd zaleca, żeby taki plecak miał przygotowany każdy domownik, również dziecko.
Dziecko powinno mieć przy sobie ważne informacje
Jeżeli rodzina ewakuuje się z dziećmi, poradnik zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół.
Dziecko powinno mieć przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz istotne informacje medyczne. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy podczas dużej operacji ewakuacyjnej członkowie rodziny zostaliby chwilowo rozdzieleni.
Rząd zaleca także przygotowanie rodzinnego planu kryzysowego, w którym wcześniej ustalone są miejsca spotkań oraz sposoby kontaktu na wypadek braku łączności.
Nie zapominaj o psie lub kocie
Zwierzę również trzeba uwzględnić w przygotowaniach.
Poradnik zaleca zabranie zwierząt podczas ewakuacji. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, należy je zabezpieczyć oraz pozostawić im dostęp do jedzenia i wody.
Osobne zalecenia rządowe mówią o wcześniejszym przygotowaniu transportera, smyczy, szelek lub klatki, zapasu karmy i wody oraz dokumentacji zdrowotnej zwierzęcia. Warto również zadbać o jego oznakowanie i czip.
Samochodem? Nie wolno zablokować dróg
Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie natychmiastowe wyjechanie własnym samochodem.
Oficjalna instrukcja mówi, aby korzystać ze zorganizowanego transportu albo udać się pieszo do wskazanego miejsca, jeżeli takie polecenia przekazują służby.
Jeżeli używamy samochodu, nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych. Rząd przypomina również, że podczas kryzysu przejezdność dróg może być kluczowa dla karetek, straży pożarnej, innych służb ratowniczych czy transportów wojskowych.
Jest jedna rzecz ważniejsza niż zakręcenie wody czy wyłączenie urządzeń
Wszystkie powyższe czynności wykonujemy tylko wtedy, gdy jest na to czas i można zrobić to bezpiecznie.
Jeżeli zagrożenie jest bezpośrednie, priorytetem jest opuszczenie zagrożonego miejsca. MSWiA podkreśla, że po zarządzeniu ewakuacji należy jak najszybciej opuścić niebezpieczny obszar i nie narażać życia w celu ratowania mienia.
Nie należy więc wracać po rzeczy ani opóźniać wyjścia tylko dlatego, że nie udało się wykonać wszystkich punktów przygotowanej listy.
Powiadom bliskich, dokąd jedziesz
Przed opuszczeniem miejsca warto również przekazać bliskim, że się ewakuujemy, dokąd zmierzamy i w jaki sposób będziemy się przemieszczać.
Rząd ostrzega dodatkowo, aby nie przekazywać dokumentów osobom oferującym pomoc lub transport. Jeśli korzystamy z transportu osoby trzeciej, warto wysłać rodzinie numer rejestracyjny pojazdu oraz informację o aktualnym miejscu pobytu.
Nie oznacza to, że ewakuacja została właśnie zarządzona
Publikacja rządowych instrukcji nie oznacza, że mieszkańcy Polski mają obecnie opuszczać swoje domy.
Sam rząd wyjaśnia, że ewakuacja jest rozwiązaniem stosowanym w wyjątkowych sytuacjach i odbywa się na polecenie odpowiednich służb. Celem poradnika jest wcześniejsze przygotowanie mieszkańców na różne scenariusze kryzysowe, aby podczas rzeczywistego zagrożenia najważniejszych decyzji nie trzeba było podejmować w panice.
Dlatego warto już teraz wiedzieć, gdzie w domu znajdują się miejsca odcięcia mediów, gdzie leżą dokumenty i leki, co zabieramy ze sobą oraz jak szybko zabezpieczyć zwierzęta. Podczas rzeczywistej ewakuacji na takie przygotowania może być znacznie mniej czasu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.