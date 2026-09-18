ZUS wyśle nowe decyzje części emerytek. Po 65. urodzinach świadczenie może wzrosnąć o setki złotych
Część kobiet urodzonych w 1961 roku może w 2026 roku otrzymać z ZUS nową decyzję o wysokości emerytury. Chodzi o seniorki, które do ukończenia 65 lat pobierały okresową emeryturę kapitałową. Po jej wygaśnięciu ZUS ponownie oblicza emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przykładowych wyliczeniach różnica może wynieść od kilkuset złotych do ponad 700 zł miesięcznie. Nie jest to jednak jednakowa podwyżka dla wszystkich.
To nie jest nowy dodatek do emerytury ani powszechna waloryzacja. Mechanizm wynika z przepisów dotyczących kobiet, które po osiągnięciu 60 lat pobierały jednocześnie emeryturę z FUS oraz okresową emeryturę kapitałową ze środków zapisanych na subkoncie ZUS.
Prawo do okresowej emerytury kapitałowej co do zasady wygasa dzień przed ukończeniem przez kobietę 65 lat. Wtedy ZUS przechodzi do ponownego ustalenia wysokości właściwej emerytury.
W 2026 roku chodzi przede wszystkim o kobiety z rocznika 1961
Kobiety urodzone w 1961 roku kończą obecnie 65 lat. Dlatego właśnie część z nich otrzymuje lub otrzyma w tym roku nowe decyzje.
Warunek jest jednak zasadniczy: kobieta musiała wcześniej mieć prawo do okresowej emerytury kapitałowej.
Nie wystarczy więc sam rocznik. Dwie kobiety urodzone tego samego dnia mogą znaleźć się w zupełnie innej sytuacji emerytalnej, jeśli jedna pobierała okresową emeryturę kapitałową, a druga nie spełniała warunków do jej otrzymania.
Dlaczego po 65. urodzinach kwota może wzrosnąć?
Przy ponownym obliczeniu ZUS bierze pod uwagę:
zwaloryzowane składki emerytalne, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie.
Tak ustaloną podstawę dzieli następnie przez średnie dalsze trwanie życia właściwe dla wieku, w którym dokonywane jest ponowne obliczenie.
Znaczenie ma również to, że przez kolejne lata zgromadzone środki podlegają waloryzacji.
Dodatkowo przy 65. roku życia statystyczna liczba miesięcy dalszego trwania życia jest niższa niż przy wieku 60 lat. Przy tym samym kapitale mniejszy dzielnik oznacza wyższą miesięczną kwotę świadczenia.
Aktualne tablice dalszego trwania życia na 2026 rok zostały ogłoszone przez prezesa GUS 25 marca i obowiązują przy obliczeniach wykonywanych według zasad ustawowych.
231 zł, 617 zł albo 772 zł więcej. Skąd te kwoty?
„Dziennik Gazeta Prawna” przygotował przykładowe symulacje pokazujące, jak bardzo może różnić się rezultat w zależności od zgromadzonego kapitału.
Według tych wyliczeń przy określonych założeniach:
przy kapitale 300 tys. zł różnica może wynosić około 231 zł brutto miesięcznie,
przy 800 tys. zł — około 617 zł,
przy 1 mln zł — około 772 zł miesięcznie.
To jednak bardzo ważne: 772 zł nie jest żadną ustawową maksymalną podwyżką.
Jest to rezultat konkretnej symulacji dla wskazanego kapitału. Faktyczny wynik zależy od danych konkretnej osoby, wysokości środków na jej koncie i subkoncie oraz parametrów zastosowanych przez ZUS.
Dlatego jedna emerytka może zobaczyć wzrost o niewielką kwotę, a inna o kilkaset złotych.
ZUS nie może na tym przeliczeniu obniżyć dotychczasowej wypłaty
Przepisy zawierają zabezpieczenie dla emerytek.
ZUS wyjaśnia, że po ponownym ustaleniu świadczenia jego wysokość nie może być niższa od sumy emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej, którą kobieta otrzymywała przed ponownym obliczeniem.
Jeżeli więc nowe wyliczenie okazałoby się mniej korzystne, kobieta nie powinna otrzymać niższej kwoty tylko z tego powodu.
Czy trzeba składać wniosek?
W typowej sytuacji kobiety, która pobierała okresową emeryturę kapitałową do dnia poprzedzającego ukończenie 65 lat, ZUS dokonuje ponownego obliczenia z urzędu.
Oznacza to, że nie trzeba pilnować specjalnego formularza tylko po to, aby uruchomić tę procedurę.
Inaczej jest jednak w niektórych szczególnych przypadkach, np. dotyczących okresowych emerytur kapitałowych przyznanych według wcześniejszych przepisów. Dlatego osoby mające starsze decyzje powinny dokładnie sprawdzić informacje znajdujące się w dokumentacji ZUS.
Pracowałaś już po przejściu na emeryturę? Jest jeszcze druga możliwość
Automatyczne ponowne obliczenie po osiągnięciu 65 lat to jedna procedura.
Osobną sprawą jest sytuacja osoby, która po przyznaniu emerytury nadal pracowała i od jej wynagrodzenia były odprowadzane kolejne składki.
ZUS może uwzględnić te dodatkowe składki przy ponownym obliczeniu świadczenia. W takim przypadku potrzebny jest wniosek.
Aktualnym formularzem jest ERPO – wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Formularz jest dostępny również w eZUS.
Jeżeli emeryt nadal pracuje, ZUS wskazuje, że z wnioskiem o uwzględnienie dodatkowych składek można wystąpić po upływie roku kalendarzowego. Po zakończeniu zatrudnienia można zrobić to bezpośrednio po ustaniu pracy.
Nie wszystkie kobiety z rocznika 1961 dostaną wyższą emeryturę
To najważniejsze zastrzeżenie.
Nagłówki mówiące o „podwyżce dla rocznika 1961” mogą sugerować, że ZUS zwiększy świadczenia wszystkim kobietom urodzonym w tym roku. Tak nie jest.
Mechanizm dotyczy określonej grupy emerytek związanej z okresową emeryturą kapitałową. Sam rok urodzenia nie daje prawa do podwyżki.
Różna będzie również sama kwota wzrostu. Nie ma jednej stawki 231, 617 ani 772 zł.
Każda decyzja zależy od indywidualnego stanu konta w ZUS.
Co warto sprawdzić w nowej decyzji?
Po otrzymaniu pisma warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:
wysokość środków uwzględnionych z konta i subkonta, datę ponownego ustalenia emerytury oraz kwotę nowego świadczenia.
Jeżeli emerytka nadal pracowała po przyznaniu świadczenia, warto również sprawdzić, czy może wystąpić o uwzględnienie nowych składek.
Najważniejsze jest jednak to, że w 2026 roku część kobiet z rocznika 1961 rzeczywiście wchodzi w moment ponownego obliczenia emerytury po 65. urodzinach. U niektórych różnica może wynieść kilkaset złotych miesięcznie, ale jej wysokość zależy od indywidualnego kapitału, a nie od samego roku urodzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.