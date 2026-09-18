Właściciele domów muszą o tym pamiętać. Brak obowiązkowej kontroli może skończyć się grzywną

18 września 2026 14:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Właściciele domów przed sezonem grzewczym powinni sprawdzić nie tylko piec czy instalację gazową. Krajowa Izba Kominiarzy właśnie przypomniała o obowiązkowej okresowej kontroli przewodów kominowych. Jest też ważna zmiana względem dawnych zasad: wykonanie przeglądu musi być potwierdzone elektronicznym protokołem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Sam papierowy dokument nie jest dziś wystarczającym potwierdzeniem rocznej kontroli kominiarskiej. Za niezapewnienie wymaganej kontroli Prawo budowlane przewiduje grzywnę.

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Fot. AHatmaker / Shutterstock

Komunikat został opublikowany we wrześniu w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2026/2027. Krajowa Izba Kominiarzy zwróciła się bezpośrednio do właścicieli i zarządców budynków, przypominając o terminowym sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych.

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Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli obejmującej m.in. stan techniczny:

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

To istotne szczególnie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Choć dla takich budynków istnieje wyjątek dotyczący części corocznych kontroli elementów budynku narażonych na wpływy atmosferyczne, nie zwalnia on z corocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych.

Kominiarz musi wystawić e-protokół. Trafia on do CEEB

Tutaj część właścicieli może być zaskoczona.

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że okresowa kontrola przewodów kominowych wykonywana na podstawie art. 62 Prawa budowlanego powinna zostać udokumentowana e-protokołem w CEEB.

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Elektroniczny system działa w tej formie od 18 września 2023 roku. Po wykonanym przeglądzie właściciel może zobaczyć protokół na swoim koncie w systemie.

W najnowszym komunikacie Krajowa Izba Kominiarzy idzie jeszcze dalej i przypomina, że tradycyjny papierowy protokół nie stanowi obecnie właściwego potwierdzenia wykonania obowiązkowej okresowej kontroli kominiarskiej. Potwierdzeniem jest e-protokół wprowadzony do CEEB przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Dlatego po wizycie kominiarza warto nie ograniczać się do odebrania kartki.

Trzeba sprawdzić, czy e-protokół rzeczywiście został sporządzony w CEEB.

W CEEB można też sprawdzić kominiarza

Cyfryzacja ma jeszcze jeden praktyczny skutek.

Za pośrednictwem systemu można zweryfikować tożsamość i kwalifikacje osoby przeprowadzającej kontrolę. Państwowa Straż Pożarna przypomniała o tej możliwości również przy okazji rozpoczęcia sezonu grzewczego 2026/2027.

Prawo określa również, kto może wykonywać taką kontrolę. W przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych może ją wykonywać m.in. osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Przy określonych instalacjach i kominach potrzebne mogą być odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola to nie to samo co czyszczenie komina

To bardzo ważna różnica.

Coroczny przegląd techniczny i czyszczenie przewodów to dwa oddzielne obowiązki.

Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że zanieczyszczenia z przewodów należy usuwać w określonych odstępach. W budynkach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego – np. drewna, węgla czy pelletu – przewody dymowe i spalinowe powinny być czyszczone co najmniej raz na trzy miesiące.

W przypadku paliwa płynnego lub gazowego obowiązek występuje co najmniej raz na sześć miesięcy.

Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone co najmniej raz w roku, jeżeli warunki ich użytkowania nie wymagają większej częstotliwości.

Może więc zdarzyć się sytuacja, w której właściciel miał w domu kominiarza kilka miesięcy wcześniej w celu wyczyszczenia przewodu, ale nadal musi dopilnować właściwej okresowej kontroli stanu technicznego.

Brak kontroli może skończyć się grzywną

To nie jest wyłącznie zalecenie związane z bezpieczeństwem.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciel lub zarządca, który nie zapewnia wykonania wymaganej okresowej kontroli, może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego.

Przepis przewiduje karę grzywny.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy budynek jest utrzymywany w niewłaściwym stanie technicznym lub nie zostaje zapewnione bezpieczeństwo jego użytkowania. GUNB wskazuje w tym kontekście również art. 91a Prawa budowlanego.

Nie oznacza to jednak, że za samo spóźnienie automatycznie przychodzi mandat pocztą. Odpowiedzialność zależy od konkretnego przypadku, a wykonywanie obowiązków kontrolują organy nadzoru budowlanego.

Sezon grzewczy właśnie się zaczyna. Strażacy i kominiarze przypominają o czujkach

We wrześniowym komunikacie zwrócono uwagę również na czujki dymu i tlenku węgla. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem podczas sezonu grzewczego.

Niesprawny przewód, niewłaściwy ciąg, niedrożna wentylacja czy nagromadzona sadza mogą prowadzić do bardzo poważnych zdarzeń – od pożaru komina po pojawienie się tlenku węgla w pomieszczeniach.

PSP i Krajowa Izba Kominiarzy dlatego rozpoczynają sezon od przypomnienia właścicielom budynków o kontroli, czyszczeniu przewodów i właściwym zabezpieczeniu domu.

Co powinien teraz zrobić właściciel domu?

Najprościej sprawdzić, kiedy wykonano ostatnią okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej.

Jeżeli termin już minął lub właściciel nie posiada potwierdzenia wykonania kontroli, warto umówić osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Po kontroli kominiarskiej należy natomiast upewnić się, że został sporządzony e-protokół w CEEB.

To szczególnie dobry moment na sprawdzenie dokumentów. Sezon grzewczy 2026/2027 właśnie się rozpoczyna, a Krajowa Izba Kominiarzy i Państwowa Straż Pożarna oficjalnie ponowiły apel do właścicieli i zarządców budynków.

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