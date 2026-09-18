Właściciele domów muszą o tym pamiętać. Brak obowiązkowej kontroli może skończyć się grzywną
Właściciele domów przed sezonem grzewczym powinni sprawdzić nie tylko piec czy instalację gazową. Krajowa Izba Kominiarzy właśnie przypomniała o obowiązkowej okresowej kontroli przewodów kominowych. Jest też ważna zmiana względem dawnych zasad: wykonanie przeglądu musi być potwierdzone elektronicznym protokołem w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Sam papierowy dokument nie jest dziś wystarczającym potwierdzeniem rocznej kontroli kominiarskiej. Za niezapewnienie wymaganej kontroli Prawo budowlane przewiduje grzywnę.
Komunikat został opublikowany we wrześniu w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2026/2027. Krajowa Izba Kominiarzy zwróciła się bezpośrednio do właścicieli i zarządców budynków, przypominając o terminowym sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych.
Masz dom? Coroczna kontrola dotyczy również budynków jednorodzinnych
Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli obejmującej m.in. stan techniczny:
instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
To istotne szczególnie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Choć dla takich budynków istnieje wyjątek dotyczący części corocznych kontroli elementów budynku narażonych na wpływy atmosferyczne, nie zwalnia on z corocznej kontroli instalacji gazowej i przewodów kominowych.
Kominiarz musi wystawić e-protokół. Trafia on do CEEB
Tutaj część właścicieli może być zaskoczona.
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że okresowa kontrola przewodów kominowych wykonywana na podstawie art. 62 Prawa budowlanego powinna zostać udokumentowana e-protokołem w CEEB.
Elektroniczny system działa w tej formie od 18 września 2023 roku. Po wykonanym przeglądzie właściciel może zobaczyć protokół na swoim koncie w systemie.
W najnowszym komunikacie Krajowa Izba Kominiarzy idzie jeszcze dalej i przypomina, że tradycyjny papierowy protokół nie stanowi obecnie właściwego potwierdzenia wykonania obowiązkowej okresowej kontroli kominiarskiej. Potwierdzeniem jest e-protokół wprowadzony do CEEB przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
Dlatego po wizycie kominiarza warto nie ograniczać się do odebrania kartki.
Trzeba sprawdzić, czy e-protokół rzeczywiście został sporządzony w CEEB.
W CEEB można też sprawdzić kominiarza
Cyfryzacja ma jeszcze jeden praktyczny skutek.
Za pośrednictwem systemu można zweryfikować tożsamość i kwalifikacje osoby przeprowadzającej kontrolę. Państwowa Straż Pożarna przypomniała o tej możliwości również przy okazji rozpoczęcia sezonu grzewczego 2026/2027.
Prawo określa również, kto może wykonywać taką kontrolę. W przypadku przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych może ją wykonywać m.in. osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Przy określonych instalacjach i kominach potrzebne mogą być odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola to nie to samo co czyszczenie komina
To bardzo ważna różnica.
Coroczny przegląd techniczny i czyszczenie przewodów to dwa oddzielne obowiązki.
Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że zanieczyszczenia z przewodów należy usuwać w określonych odstępach. W budynkach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego – np. drewna, węgla czy pelletu – przewody dymowe i spalinowe powinny być czyszczone co najmniej raz na trzy miesiące.
W przypadku paliwa płynnego lub gazowego obowiązek występuje co najmniej raz na sześć miesięcy.
Przewody wentylacyjne powinny być czyszczone co najmniej raz w roku, jeżeli warunki ich użytkowania nie wymagają większej częstotliwości.
Może więc zdarzyć się sytuacja, w której właściciel miał w domu kominiarza kilka miesięcy wcześniej w celu wyczyszczenia przewodu, ale nadal musi dopilnować właściwej okresowej kontroli stanu technicznego.
Brak kontroli może skończyć się grzywną
To nie jest wyłącznie zalecenie związane z bezpieczeństwem.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciel lub zarządca, który nie zapewnia wykonania wymaganej okresowej kontroli, może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 93 pkt 8 Prawa budowlanego.
Przepis przewiduje karę grzywny.
Jeszcze poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się wtedy, gdy budynek jest utrzymywany w niewłaściwym stanie technicznym lub nie zostaje zapewnione bezpieczeństwo jego użytkowania. GUNB wskazuje w tym kontekście również art. 91a Prawa budowlanego.
Nie oznacza to jednak, że za samo spóźnienie automatycznie przychodzi mandat pocztą. Odpowiedzialność zależy od konkretnego przypadku, a wykonywanie obowiązków kontrolują organy nadzoru budowlanego.
Sezon grzewczy właśnie się zaczyna. Strażacy i kominiarze przypominają o czujkach
We wrześniowym komunikacie zwrócono uwagę również na czujki dymu i tlenku węgla. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem podczas sezonu grzewczego.
Niesprawny przewód, niewłaściwy ciąg, niedrożna wentylacja czy nagromadzona sadza mogą prowadzić do bardzo poważnych zdarzeń – od pożaru komina po pojawienie się tlenku węgla w pomieszczeniach.
PSP i Krajowa Izba Kominiarzy dlatego rozpoczynają sezon od przypomnienia właścicielom budynków o kontroli, czyszczeniu przewodów i właściwym zabezpieczeniu domu.
Co powinien teraz zrobić właściciel domu?
Najprościej sprawdzić, kiedy wykonano ostatnią okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej.
Jeżeli termin już minął lub właściciel nie posiada potwierdzenia wykonania kontroli, warto umówić osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
Po kontroli kominiarskiej należy natomiast upewnić się, że został sporządzony e-protokół w CEEB.
To szczególnie dobry moment na sprawdzenie dokumentów. Sezon grzewczy 2026/2027 właśnie się rozpoczyna, a Krajowa Izba Kominiarzy i Państwowa Straż Pożarna oficjalnie ponowiły apel do właścicieli i zarządców budynków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.