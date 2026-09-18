W Warszawie zabraknie wody pod dziesiątkami adresów. Wyłączenia ruszają 18 września [LISTA]
Mieszkańcy kilku części Warszawy powinni sprawdzić swoje adresy. MPWiK opublikowało harmonogram planowanych przerw w dostawie wody rozpoczynających się 18 września. Największe wyłączenie obejmuje Mokotów, gdzie na liście znalazło się kilkadziesiąt posesji. Kolejna przerwa zacznie się późnym wieczorem na Ochocie. Następne prace zaplanowano także na 21 i 22 września.
Mokotów. Kilkadziesiąt adresów bez wody
Największe wyłączenie zaplanowane na piątek 18 września dotyczy rejonu ulicy Śródziemnomorskiej na Mokotowie.
Woda ma zostać wyłączona od godz. 8:00 do 13:00.
Na oficjalnej liście MPWiK znajdują się:
Korsykańska: 1 i 3,
Macedońska: budynki od 1 do 34, dodatkowo 31B, następnie wybrane numery od 36 do 50 oraz numery parzyste od 52 do 74,
Śródziemnomorska: 25, 43, 51, 55 i 65,
św. Bonifacego: 2.
To zdecydowanie największa z zaplanowanych na 18 września przerw w Warszawie.
Ochota. Wyłączenie rozpocznie się późnym wieczorem
Kolejna przerwa wystąpi na Ochocie.
W budynku przy:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
wody ma zabraknąć 18 września o godz. 23:00.
Według harmonogramu dostawy powinny zostać przywrócone 19 września około godz. 5:00. Oznacza to sześciogodzinną nocną przerwę.
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Na stronie MPWiK widnieje także wpis obejmujący budynki przy ulicach gen. Romana Abrahama i Stanisława Rogalskiego.
Wskazano m.in. adresy:
gen. Romana Abrahama 1B, 1D i 1E oraz Stanisława Rogalskiego 1A–1E.
W oficjalnym systemie znajduje się jednak oczywista niespójność dat: początek przerwy oznaczono jako 18 września 2029 roku o godz. 16:00, natomiast zakończenie jako 18 września 2026 roku o godz. 21:00. Do czasu poprawienia wpisu przez MPWiK nie należy więc podawać tej godziny jako pewnego terminu wyłączenia.
W poniedziałek kolejne wyłączenia. Duża lista na Ursynowie
Przerwy nie kończą się 18 września.
Na poniedziałek 21 września MPWiK zaplanowało m.in. duże wyłączenie na Ursynowie. Od 15:00 do 20:00 prace mają objąć rejon ulicy Bocianiej.
Na liście znajdują się posesje przy ulicach:
Albatrosów, Bekasów, Bocianiej, Kraski, Mysikrólika, Puławskiej, rtm. Witolda Pileckiego i Rybitwy.
Tego samego dnia na Mokotowie od 16:00 do 20:00 woda ma zostać wyłączona w części ulicy Bukowej.
22 września następne prace
We wtorek 22 września planowane są kolejne przerwy.
Na Mokotowie wyłączenie przy ulicy Konstancińskiej ma potrwać od 15:00 do 20:00 i objąć m.in. budynki o numerach 3–9.
Na Pradze-Północ prace zaplanowano natomiast w dwóch rejonach. Od 8:00 do 13:00 przerwa obejmie część ulic Jagiellońskiej, Józefa Sierakowskiego, Stefana Okrzei i Wrzesińskiej. W godz. 8:00–12:00 bez wody mają pozostać także wybrane budynki przy Blaszanej i Panieńskiej.
Lepiej przygotować wodę wcześniej
Jeżeli budynek znajduje się na liście planowanych prac, warto przed rozpoczęciem wyłączenia przygotować zapas do picia, gotowania oraz podstawowych czynności domowych.
Trzeba również pamiętać, że harmonogram może być aktualizowany. Bezpośrednio przed planowaną przerwą najlepiej ponownie sprawdzić swój adres na oficjalnej stronie MPWiK.
Osobną kategorią są awarie, które mogą pojawić się niezależnie od zaplanowanych prac. MPWiK prowadzi dla nich oddzielny wykaz.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.