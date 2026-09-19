Podejrzany SMS pojawił się w telefonie? Nie kasuj go od razu. Państwo uruchomiło numer 8080
SMS o niedopłacie za paczkę, rzekomej blokadzie konta, aktualizacji danych albo konieczności pilnej zapłaty może być próbą wyłudzenia. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” przypomina, że podejrzane wiadomości SMS z linkami można przekazywać do CERT Polska pod łatwy do zapamiętania numer 8080. Najlepiej nie usuwać wiadomości od razu, tylko użyć funkcji „Przekaż” lub „Prześlij dalej”. Zgłoszenie w Polsce jest bezpłatne, a podejrzane strony i inne próby oszustwa można dodatkowo zgłaszać przez CERT Polska lub usługę „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel.
Oszuści regularnie wykorzystują SMS-y podszywające się pod banki, firmy kurierskie, urzędy czy dostawców usług. We wrześniu 2026 roku CERT Polska ostrzegał m.in. przed kampanią, w której wiadomości informowały o rzekomym wygasaniu danych i prowadziły do fałszywej strony przypominającej serwis gov.pl. Celem było przejęcie danych do bankowości oraz danych osobowych.
Jeden numer warto zapisać: 8080
Oficjalna instrukcja jest wyjątkowo prosta.
Jeżeli otrzymasz podejrzany SMS, szczególnie taki zawierający link do strony, możesz przekazać go do CERT Polska pod numer:
8080
CERT zaleca skorzystanie z funkcji „Przekaż”, „Prześlij dalej” lub „Udostępnij”, tak aby analitycy otrzymali wiadomość w możliwie oryginalnej formie.
Jeżeli telefon nie ma takiej funkcji, można skopiować treść SMS-a i wysłać ją na ten numer.
Zgłoszenie jest bezpłatne
Przesłanie podejrzanej wiadomości na 8080 jest bezpłatne na terenie Polski. Przy korzystaniu z telefonu za granicą mogą obowiązywać opłaty zgodne z taryfą operatora.
Numer 8080 służy do przyjmowania wiadomości SMS. Nie jest infolinią, na którą należy dzwonić.
CERT Polska podaje również, że z jednego numeru telefonu można przesłać maksymalnie trzy wiadomości w ciągu czterech godzin.
Nie wycinaj podejrzanego linku z wiadomości
To może wydawać się zaskakujące.
Jeżeli SMS zawiera podejrzany adres internetowy, nie trzeba usuwać go przed przekazaniem wiadomości do CERT Polska. Wręcz przeciwnie – w zgłoszeniu ważna jest pełna treść, ponieważ to właśnie adres strony może pozwolić ekspertom ustalić, że mamy do czynienia z phishingiem.
Nie oznacza to oczywiście, że należy w ten link klikać.
Wiadomość należy przekazać, a nie otwierać wskazaną w niej stronę.
Co CERT robi ze zgłoszeniem?
Przesłany SMS może trafić do analityków CERT Polska.
Jeżeli zawarty w nim adres prowadzi do strony służącej do wyłudzania danych, domena może zostać umieszczona na Liście Ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami. Lista jest wykorzystywana przez operatorów telekomunikacyjnych i inne podmioty do ograniczania dostępu do szkodliwych witryn.
Dlatego zgłoszenie jednej wiadomości może pomóc nie tylko jej odbiorcy.
CERT podkreśla, że informacje od użytkowników pomagają szybciej identyfikować kampanie phishingowe i ograniczać ich zasięg.
Czasami wystarczy kilka minut
CERT Polska w komunikacie z 7 września 2026 roku dotyczącym aktualnej kampanii phishingowej zwraca uwagę, że szybkie zgłoszenie może mieć realne znaczenie.
Eksperci informują, że czasem już kilka minut od otrzymania informacji wystarcza, aby rozpocząć działania prowadzące do zablokowania niebezpiecznej strony.
Dlatego zamiast od razu kasować podejrzany SMS, warto najpierw przekazać go na 8080.
Nie tylko SMS. Jest także mObywatel
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje również dwa inne sposoby zgłaszania prób wyłudzenia lub oszustwa:
formularz CERT Polska oraz aplikację mObywatel.
W mObywatelu działa usługa:
„Bezpiecznie w sieci”
Pozwala zgłaszać m.in. podejrzane strony internetowe, oszustwa oraz inne incydenty. W przypadku SMS-a aplikacja prowadzi użytkownika przez odpowiednią instrukcję zgłoszenia.
To przydatne również wtedy, gdy nie wiadomo, do jakiej kategorii zakwalifikować konkretną sytuację.
SMS od banku albo urzędu może wyglądać bardzo wiarygodnie
Brak błędów ortograficznych nie oznacza, że wiadomość jest prawdziwa.
Współczesne kampanie phishingowe potrafią wykorzystywać nazwy prawdziwych instytucji, podobne strony internetowe i bardzo profesjonalnie wyglądające formularze.
We wrześniu CERT ostrzegał przed wiadomościami podszywającymi się pod administrację publiczną. Odbiorca dostawał informację o rzekomej konieczności aktualizacji danych. Po kliknięciu trafiał na witrynę przypominającą oficjalny serwis, na której oszuści próbowali zdobyć login i hasło do bankowości elektronicznej, a następnie dane osobowe i adresowe.
Dlatego sama nazwa nadawcy wyświetlona w telefonie nie powinna być traktowana jako dowód autentyczności wiadomości.
„Dopłać 1,49 zł” może skończyć się utratą znacznie większej kwoty
Jednym z klasycznych mechanizmów phishingu jest żądanie niewielkiej opłaty.
Może chodzić o rzekomą dopłatę do przesyłki, niedopłatę rachunku, opłatę za mandat albo konieczność „odblokowania” konta.
Niewielka kwota ma uspokoić odbiorcę i skłonić go do wejścia na fałszywą stronę. CERT wyjaśnia, że prawdziwym celem może być zdobycie danych używanych do logowania do bankowości elektronicznej.
Najbardziej podejrzana jest presja czasu
„Zapłać dzisiaj, inaczej paczka wróci”.
„Twoje konto zostanie zablokowane”.
„Dane wygasną za 24 godziny”.
„Natychmiast potwierdź swoją tożsamość”.
Takie komunikaty mają wywołać emocje i ograniczyć czas na zastanowienie.
CERT Polska zwraca uwagę właśnie na wykorzystywanie presji, groźby konsekwencji oraz podszywania się pod autorytet.
Jeżeli wiadomość rzekomo pochodzi z banku lub urzędu, najbezpieczniej samodzielnie wejść do oficjalnej aplikacji albo znaleźć numer instytucji i zweryfikować informację niezależnie od SMS-a.
Kliknąłeś link? To jeszcze nie zawsze oznacza utratę pieniędzy
Samo przypadkowe otwarcie strony nie musi oznaczać, że oszust uzyskał dostęp do konta.
Znacznie poważniejsza sytuacja zaczyna się wtedy, gdy na fałszywej stronie podano np.:
login i hasło do bankowości, dane karty, kod autoryzacyjny, PESEL albo dane dokumentu.
Jeżeli dane bankowe trafiły do oszustów, CERT zaleca jak najszybszy kontakt z bankiem i w razie potrzeby zablokowanie karty lub dostępu do bankowości. Należy również zmienić przejęte hasła, wylogować aktywne sesje i włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
Straciłeś pieniądze? Samo 8080 już nie wystarczy
Numer 8080 służy przede wszystkim do zgłaszania podejrzanych SMS-ów.
Jeżeli doszło już do kradzieży pieniędzy lub innego przestępstwa, trzeba działać szerzej.
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zaleca pilnie skontaktować się z bankiem, rozważyć zastrzeżenie numeru PESEL i zawiadomić Policję.
Warto także zachować dowody: wiadomości, adres fałszywej strony, potwierdzenia przelewów oraz inne informacje związane z oszustwem.
Nie kasuj od razu. Najpierw przekaż na 8080
Najprostsza zasada jest więc taka:
podejrzanego SMS-a nie trzeba od razu usuwać. Najpierw warto przekazać go w całości pod numer 8080, a dopiero później usunąć wiadomość z telefonu.
Nie klikamy w znajdujący się w niej link, nie odpowiadamy oszustowi i nie podajemy danych.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” wskazuje tę metodę wprost:
podejrzane SMS-y z linkami należy przesyłać pod numer 8080.
A jeżeli mamy do czynienia z inną próbą oszustwa, zgłoszenie można przekazać również do CERT Polska albo przez usługę „Bezpiecznie w sieci” w mObywatelu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.