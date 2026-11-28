Dostałeś taki SMS? Jeden błąd może kosztować Cię wszystkie oszczędności
Rozpoczyna się okres intensywnych zakupów przedświątecznych, a wraz z nim rośnie ryzyko oszustw internetowych. Cyberprzestępcy wykorzystują pośpiech, roztargnienie i oczekiwanie na przesyłki. Rozsyłają wiadomości o konieczności uregulowania niewielkiej dopłaty do paczki, aktualizacji adresu dostawy lub możliwości odebrania zwrotu podatku. Kwota wskazana w wiadomości może wynosić zaledwie kilkadziesiąt groszy, jednak rzeczywistym celem oszustów są pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym ofiary.
Przełom listopada i grudnia to okres wzmożonej aktywności sklepów internetowych oraz firm kurierskich. Wiele osób oczekuje jednocześnie na kilka przesyłek, co utrudnia kontrolowanie wszystkich powiadomień dotyczących zamówień.
Właśnie takie okoliczności wykorzystują cyberprzestępcy. Podszywają się pod popularne firmy kurierskie, operatorów pocztowych oraz platformy sprzedażowe.
Wiadomości mogą informować o konieczności dopłacenia niewielkiej kwoty, błędnym adresie dostawy, zatrzymaniu przesyłki w magazynie lub konieczności ponownego zaplanowania jej doręczenia.
Do wiadomości dołączony jest link prowadzący do fałszywej strony internetowej, która może do złudzenia przypominać oficjalny serwis znanej firmy.
Dopłata wynosi kilkadziesiąt groszy. Z konta mogą zniknąć tysiące złotych
Niewielka kwota wskazana w wiadomości ma uśpić czujność odbiorcy. Wiele osób uznaje, że nie warto tracić czasu na weryfikację płatności wynoszącej kilkadziesiąt groszy lub kilka złotych.
Fałszywa strona może jednak wyłudzać dane logowania do bankowości elektronicznej, informacje dotyczące karty płatniczej lub kody autoryzacyjne.
Przestępcy mogą następnie próbować wykorzystać zdobyte informacje do przeprowadzania nieautoryzowanych transakcji.
Samo kliknięcie linku nie oznacza zazwyczaj automatycznej utraty pieniędzy. Największe zagrożenie pojawia się w momencie przekazania danych, zatwierdzenia operacji bankowej lub zainstalowania oprogramowania wskazanego przez oszustów.
Skala tego rodzaju zagrożeń nie jest marginalna. W raporcie za 2024 rok CSIRT KNF poinformował o zidentyfikowaniu 521 domen internetowych związanych z oszustwami kurierskimi i pocztowymi.
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie podatku
Nie tylko osoby oczekujące na przesyłki powinny zachować szczególną ostrożność. Inną metodą cyberprzestępców jest podszywanie się pod instytucje państwowe.
W komunikacie opublikowanym 7 października 2026 roku Ministerstwo Finansów ostrzegło przed wiadomościami podszywającymi się pod e-Urząd Skarbowy oraz Krajową Administrację Skarbową.
Przestępcy informują odbiorców o rzekomej nadpłacie podatku, która miała zostać wykryta podczas automatycznej analizy deklaracji PIT. Aby zwiększyć wiarygodność wiadomości, wykorzystują nazwy urzędów, powołują się na przepisy i wskazują kwoty rzekomych zwrotów.
Odbiorca zostaje następnie zachęcony do potwierdzenia swoich danych za pośrednictwem niebezpiecznego linku.
Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że standardowy zwrot nadpłaty PIT nie wymaga potwierdzania danych bankowych poprzez odnośniki przesyłane pocztą elektroniczną.
Pieniądze zniknęły z konta? Bank ma określony termin na ich zwrot
Osoby, które padły ofiarą cyberprzestępców, nie zawsze zdają sobie sprawę z przysługujących im praw.
Kluczowe znaczenie ma art. 46 ustawy o usługach płatniczych, który określa obowiązki banków w przypadku wystąpienia nieautoryzowanych transakcji.
Zgodnie z zasadą D+1 bank powinien zwrócić klientowi kwotę nieautoryzowanej transakcji najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po jej wykryciu lub otrzymaniu zgłoszenia.
Wyjątek stanowi między innymi uzasadnione i udokumentowane podejrzenie oszustwa ze strony klienta, o którym bank musi pisemnie poinformować właściwe organy ścigania.
Rzecznik Finansowy przypomniał o tych zasadach również jesienią 2026 roku, zwracając uwagę na problemy związane z odmowami zwrotu środków przez banki.
Bank twierdzi, że klient sam podał kod SMS. Czy może odmówić zwrotu pieniędzy?
Samo prawidłowe wykorzystanie loginu, hasła lub kodu autoryzacyjnego nie przesądza jeszcze o tym, że właściciel rachunku świadomie wyraził zgodę na konkretną transakcję.
Zgodnie z art. 45 ustawy o usługach płatniczych ciężar udowodnienia autoryzacji transakcji spoczywa na dostawcy usług płatniczych.
Istotne jest jednak rozróżnienie pomiędzy nieautoryzowaną transakcją a sytuacją, w której klient świadomie zlecił przelew, działając pod wpływem manipulacji przestępcy. Ocena prawna zależy wówczas od szczegółowych okoliczności sprawy.
Czy klient może odpowiadać za utracone pieniądze?
Przepisy przewidują również sytuacje, w których właściciel rachunku może zostać obciążony odpowiedzialnością za nieautoryzowane transakcje.
Dotyczy to między innymi umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa w zakresie przestrzegania obowiązków związanych z bezpieczeństwem instrumentów płatniczych.
Zdaniem Rzecznika Finansowego podejrzenie rażącego niedbalstwa nie powinno jednak automatycznie zwalniać banku z obowiązku zwrotu środków w ustawowym terminie. Kwestia ostatecznej odpowiedzialności klienta może zostać rozstrzygnięta później, również na drodze sądowej.
Otrzymałeś podejrzaną wiadomość? Możesz przesłać ją na specjalny numer
Osoby, które otrzymały podejrzanego SMS-a, mogą bezpłatnie przekazać go do CERT Polska na numer 8080.
Podejrzane strony internetowe i wiadomości e-mail można również zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie incydent.cert.pl.
Zgłoszenie może pomóc specjalistom w identyfikacji niebezpiecznych witryn i ochronie kolejnych potencjalnych ofiar.
Kliknąłeś link i podałeś dane? Liczy się każda minuta
Jeżeli doszło do przekazania danych bankowych lub zauważyłeś podejrzane operacje na swoim rachunku, nie czekaj na rozwój sytuacji.
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Natychmiast skontaktuj się z bankiem, korzystając z oficjalnej infolinii.
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Zablokuj kartę płatniczą, jeżeli jej dane zostały ujawnione.
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Zabezpiecz dostęp do bankowości elektronicznej i zmień hasła, korzystając z bezpiecznego urządzenia.
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Zgłoś nieautoryzowane transakcje i złóż reklamację.
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Zachowaj wiadomości, zrzuty ekranu oraz potwierdzenia operacji.
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Zgłoś sprawę policji oraz CERT Polska.
Nie należy usuwać wiadomości stanowiących potencjalny materiał dowodowy.
Przed świętami ostrzeż swoich rodziców i dziadków
Cyberprzestępcy wykorzystują przede wszystkim emocje, presję czasu i zaufanie do znanych instytucji. Ofiarą oszustwa może zostać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia i doświadczenia w korzystaniu z internetu.
Status przesyłki najlepiej sprawdzać bezpośrednio w oficjalnej aplikacji firmy kurierskiej, natomiast informacje podatkowe weryfikować w e-Urzędzie Skarbowym.
Nawet najbardziej przekonująca wiadomość nie jest warta ryzykowania oszczędności całego życia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.