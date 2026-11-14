Dramat maleńkiego Mango. Kociak ma zaledwie 21 tygodni i walczy z poważnymi problemami zdrowotnymi. Fundacja błaga o pomoc
Ma zaledwie 21 tygodni. Powinien teraz beztrosko bawić się, poznawać świat i zasypiać bezpiecznie wtulony w człowieka. Zamiast tego maleńki Mango zmaga się z napadami padaczkowymi i kolejnymi niepokojącymi objawami neurologicznymi. Kociak trafił pod opiekę Fundacji „Futrzaki”, która rozpaczliwie szuka pieniędzy na jego diagnostykę i leczenie. Potrzeba 7500 złotych, a na zbiórce zgromadzono dotąd zaledwie 161 złotych. Fundacja prosi ludzi o wielkich sercach o ratunek dla maleństwa.
Historia Mango chwyta za serce. To jeszcze kocie dziecko, które zamiast spokojnego początku życia musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi wymagającymi pilnej opieki weterynaryjnej. Jak opisują wolontariusze, poprzedni opiekunowie nie poradzili sobie z sytuacją po pojawieniu się napadów padaczkowych. W ten sposób Mango znalazł się pod skrzydłami Fundacji „Futrzaki”.
Nagle zaczął się przewracać i przekręcać główkę. Konieczna była nocna pomoc
Stan maluszka wzbudził szczególny niepokój 12 listopada. Około godziny 23:00 kociak zaczął się przewracać, przekręcać głowę w lewą stronę, a z jego ucha pojawił się wypływ.
Fundacja opisuje podejrzenie zespołu przedsionkowego związanego z zapaleniem ucha. Mango został przewieziony na nocny dyżur do lecznicy Sfora, gdzie otrzymał leki.
To jednak nie koniec diagnostyki. Kociak ma zaplanowaną konsultację neurologiczną, a opiekunowie wskazują, że prawdopodobnie konieczne będzie również wykonanie rezonansu magnetycznego. Dopiero dalsze badania mogą pomóc ustalić przyczynę niepokojących objawów.
Wcześniej wystąpił napad padaczkowy. Maleństwo potrzebuje dalszych badań
W opisie zbiórki fundacja informuje, że Mango przeszedł już wizytę u weterynarza. Po opuszczeniu domu tymczasowego, gdy przebywał w transporterze, wystąpił u niego kolejny napad padaczkowy. Wolontariusze przypuszczają, że znaczenie mógł mieć stres związany z wyjściem, ale nie jest to potwierdzona przyczyna.
Wcześniej w domu tymczasowym nie obserwowano takich ataków. Kociak pozostawał również pod opieką z powodu kociego kataru, z którym trafił do fundacji.
Teraz najważniejsze jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, co powoduje kolejne objawy i jak najlepiej pomóc Mango. Do tego potrzebna jest specjalistyczna diagnostyka, a jej koszty przekraczają możliwości, które fundacja próbuje zabezpieczyć ze zbiórki.
Potrzeba 7500 złotych. Zebrano zaledwie 161 zł
To najbardziej poruszająca część tej historii. Zbiórka na pomoc Mango rozpoczęła się 13 listopada. Jej celem jest zebranie 7500 złotych na potrzeby związane z ratowaniem i diagnostyką kociaka.
W chwili sprawdzania apelu pomoc przekazało zaledwie siedem osób. Łącznie udało się zgromadzić 161 złotych, czyli nieco ponad 2 procent potrzebnej kwoty. Brakuje jeszcze 7339 złotych.
Dla małego Mango każda wpłata może mieć znaczenie. Nawet kilka czy kilkanaście złotych, jeśli podobnych gestów będzie wiele, pomoże fundacji zbliżyć się do sfinansowania niezbędnej opieki.
Fundacja prosi o pomoc. Mango zasługuje na szansę
Wolontariusze nie proszą o luksusy. Chcą zapewnić małemu kotu możliwość dalszej diagnostyki i leczenia, aby lekarze mogli ustalić, co mu dolega i jak mu pomóc.
Mango nie rozumie, dlaczego źle się czuje. Nie wie, czym jest rezonans, rachunek z lecznicy ani zbiórka pieniędzy. Jest tylko maleńkim kotem, który potrzebuje opieki, bezpieczeństwa i pomocy człowieka.
Jeśli możesz, wesprzyj jego leczenie. Jeśli nie masz możliwości dokonania wpłaty, udostępnij apel. Być może właśnie dzięki temu trafi do kogoś, kto będzie mógł pomóc.
Pomóżmy Mango zawalczyć o zdrowie. Nie pozwólmy, żeby brak pieniędzy ograniczył jego szansę na potrzebną diagnostykę i leczenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.