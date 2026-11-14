Trzeci stopień alarmowy na kolei i drugi w całym kraju do 30 listopada. Co zmienia się dla mieszkańców Warszawy?
Do 30 listopada do godz. 23:59 w Polsce obowiązują jednocześnie trzy stopnie alarmowe: trzeci stopień CHARLIE na liniach kolejowych, drugi stopień BRAVO na pozostałym obszarze kraju oraz BRAVO-CRP, który dotyczy cyberprzestrzeni. Mieszkańcy Warszawy odczują je głównie w szkołach, do których nie wejdą osoby postronne, i na dworcach, gdzie służby prowadzą więcej kontroli. Pod koniec miesiąca premier zdecyduje, czy stopnie zostaną przedłużone.
Trzy stopnie naraz: CHARLIE na torach, BRAVO w całym kraju, BRAVO-CRP w sieci
Obecne zarządzenia premier Donald Tusk podpisał pod koniec sierpnia. Obowiązują do 30 listopada 2026 r. do godz. 23:59 i obejmują:
- CHARLIE, czyli trzeci stopień w czterostopniowej skali, na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową,
- BRAVO, czyli drugi stopień, na całym pozostałym obszarze Polski oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej za granicą,
- BRAVO-CRP, drugi stopień dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni, na terenie całego kraju.
Skala ma cztery poziomy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a dla cyberprzestrzeni analogicznie ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Stopnie wprowadza, zmienia i odwołuje premier w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i szefa ABW. Podstawą jest ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
CHARLIE na kolei obowiązuje od 19 listopada 2025 r. Premier wprowadził go po aktach dywersji na linii kolejowej Warszawa–Lublin. Od tego czasu był przedłużany co kwartał.
Szkoła zamknięta dla obcych, więcej kontroli: co stopnie zmieniają na co dzień
Stopnie alarmowe to przede wszystkim polecenie dla służb i administracji, żeby zachowały szczególną czujność. Nie ograniczają praw obywateli ani codziennego życia, ale w kilku miejscach widać je na co dzień.
Szkoły i przedszkola. Przy stopniu BRAVO do przedszkoli, szkół i uczelni nie mogą wchodzić osoby postronne. Wejść mogą pracownicy, uczniowie i ich rodzice albo opiekunowie prawni. Dziadek odbierający wnuka, korepetytor czy przedstawiciel firmy może więc nie zostać wpuszczony do środka i poczekać przed wejściem.
Kontrole w miejscach publicznych. BRAVO oznacza więcej kontroli osób, pojazdów i budynków publicznych w rejonach zagrożonych oraz wzmocnioną ochronę komunikacji publicznej. Kontrolować mogą policja, Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa.
Kolej. CHARLIE na torach nie musi oznaczać opóźnień pociągów. Oznacza więcej patroli na dworcach, dodatkowe kontrole dostępu, całodobowy nadzór nad miejscami, których wcześniej nie monitorowano, i dyżury w urzędach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Cyberprzestrzeń. BRAVO-CRP zobowiązuje administrację do wzmożonego monitorowania jej systemów teleinformatycznych. Zwykły użytkownik internetu go nie odczuje.
Służby proszą o jedno: porzucony bagaż, podejrzaną paczkę, auto zaparkowane w dziwnym miejscu albo nietypowe zachowanie przy torach trzeba zgłosić pod numer alarmowy 112.
Co to oznacza w Warszawie: dworce na liniach PKP PLK i stołeczne szkoły
Warszawa jest w zasięgu wszystkich trzech stopni. Przez miasto przebiegają linie kolejowe zarządzane przez PKP PLK, więc CHARLIE dotyczy także stacji Warszawa Centralna, Zachodnia i Wschodnia. To właśnie na linii Warszawa–Lublin, na Mazowszu, doszło w listopadzie 2025 r. do aktów dywersji, po których premier wprowadził trzeci stopień.
W praktyce dla mieszkańców Warszawy oznacza to:
- Na dworcach: możliwe kontrole i więcej patroli służb. Kursowanie pociągów zależy od przewoźników, a ich bieżące komunikaty są na stronach PKP Intercity, Kolei Mazowieckich i SKM.
- W szkołach i przedszkolach: do budynku wchodzą tylko pracownicy, uczniowie i rodzice albo opiekunowie prawni. Jeśli dziecko odbiera ktoś inny, warto wcześniej uzgodnić to ze szkołą.
- W urzędach i budynkach publicznych: możliwe sprawdzanie wnoszonych bagaży i dodatkowe kontrole przy wejściu.
[Miejsce na komentarz eksperta pod nazwiskiem, np. przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy albo Komendy Stołecznej Policji: czy w Warszawie coś się zmieniło po ostatnim przedłużeniu. Do pozyskania przez redakcję; bez nazwiska nie publikować.]
Co po 30 listopada: decyzja premiera w ostatnich dniach miesiąca
Stopnie wygasają 30 listopada o 23:59. Dotychczas premier przedłużał je kilka dni przed końcem terminu:
- 19 listopada 2025 r.: wprowadzenie CHARLIE na kolei, do 28 lutego 2026 r.
- 27 lutego 2026 r.: przedłużenie do 31 maja.
- Pod koniec maja: przedłużenie do 31 sierpnia.
- Pod koniec sierpnia: przedłużenie do 30 listopada.
O decyzji poinformuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy informować o tym na bieżąco.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.