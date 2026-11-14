Zacznie się w poniedziałek. Naładuj smartfona, laptopy i powerbanki. W tych miejscach w Warszawie prądu nie będzie nawet 9,5 godziny
Osoby pracujące z domu powinny sprawdzić ten harmonogram przed rozpoczęciem nowego tygodnia. Stoen Operator zapowiedział w Warszawie przerwy w dostawie prądu, które w części budynków obejmą niemal cały dzień. Problemy mogą dotyczyć nie tylko komputera i internetu, ale również ogrzewania. Zebraliśmy adresy, godziny i przyczyny wszystkich wyłączeń z zestawienia na 16 – 20 listopada 2026 roku.
Dlaczego w Warszawie wyłączą prąd? Operator podał konkretne przyczyny
Najdłuższe wyłączenie zaplanowano na wtorek, 17 listopada. Obejmie wskazane przez operatora nieruchomości przy dziewięciu ulicach w Rembertowie. W czwartek przy Rumianej 17 przerwa ma potrwać dziewięć godzin, a we wtorek przy Mariana Sengera „Cichego” – osiem godzin. To przedziały, które warto od razu porównać z godzinami pracy i zaplanowanymi spotkaniami. Przy tak długim wyłączeniu samo naładowanie laptopa może nie wystarczyć do normalnego wykonywania obowiązków.
W harmonogramie znalazły się rozbudowa sieci, wymiana złącza kablowego, modernizacja stacji transformatorowej, naprawa przewodów i wymiana słupa. Stoen wyjaśnia, że ze względów bezpieczeństwa większość prac konserwacyjnych wymaga odłączenia odpowiedniego fragmentu sieci od napięcia. Podczas zapowiedzianych robót ekipy będą także podłączać przyłącza i zmieniać konfigurację sieci. Przy Drzeworytników i Okrętowej przyczyną przerwy jest wycinka drzew w pobliżu linii. Wszystkie pozycje w zestawieniu są wyłączeniami planowanymi, również te służące usunięciu wcześniej rozpoznanych usterek.
Na Ostródzkiej, Wiązanej i Kartonowej operator wskazał rozbudowę sieci kablowej 0,4 kV. To sieć niskiego napięcia, z której zasilane są między innymi budynki mieszkalne. Przy Siennej i Złotej prace dotyczą złącza kablowego, a w Rembertowie – stacji transformatorowej i rozdzielnicy. Z kolei przy Jachowicza, Przedmiejskiej i Przylaszczkowej zaplanowano skablowanie fragmentu linii napowietrznej, czyli zastąpienie go odcinkiem kablowym. Poszczególne roboty mają różny zakres, dlatego zapowiedziane przerwy trwają od dwóch do dziewięciu i pół godziny.
Wszystkie zapowiedziane wyłączenia prądu. Adresy, godziny i przyczyny w tabeli
Poniżej znajdują się wszystkie 19 komunikatów z harmonogramu Stoen Operator zapisanego 14 listopada 2026 roku o godzinie 12:20, obejmującego terminy od 16 do 20 listopada. W poniedziałek wypada jeden komunikat, we wtorek sześć, w środę siedem, w czwartek cztery, a w piątek jeden. Trzeba sprawdzić numer budynku, a nie tylko nazwę ulicy: lista dotyczy wskazanych adresów. Godziny oznaczają planowany początek i koniec przerwy. Operator zastrzega w ogłoszeniach, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia.
|Data
|Godziny i długość przerwy
|Adresy objęte komunikatem
|Przyczyna prac
|16.11.2026, poniedziałek
|08:00 – 15:00
7 godz.
|Ostródzka 87 – 87A, 89 – 89B
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
|17.11.2026, wtorek
|07:00 – 15:00
8 godz.
|Mariana Sengera „Cichego” 1
|Usuwanie usterki w stacji transformatorowej nr 16055
|17.11.2026, wtorek
|07:30 – 17:00
9 godz. 30 min
|Działyńczyków 11, 13, 18 – 18A, 20 – 22, 24 – 24A, 26 – 28, 30, 32, 34; Grzybowa 12; Bronisława Gembarzewskiego 19; Dokerów 18 – 18B, 34; Dwóch Mieczy 9 – 9A, 11 – 11A, 13 – 18A, 20 – 20A, 22 – 22A, 25, 27 – 31, 33, 35, 38 – 50, 52, 54; Giermków 34, 36A, 38 – 38A, 40 – 40A, 42, 45, 51, 53, 55; Księcia Witolda 3, 18A, 20 – 20A, 22 – 23, 25, 27 – 29A, 31, 37; Przedświt 12; Zygmunta III 3 – 8, 11 – 12, 14, 16, 20
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 10018 i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia
|17.11.2026, wtorek
|08:00 – 10:00
2 godz.
|15 Sierpnia 13, 15; Marcina Kątskiego 19, 33, 36, 49; Szałwiowa 3 – 4, 6, 8 – 9, 11, 13, 15 – 15A, 17 – 18, 20, 22 – 27, 30 – 31, 33, 35; Weteranów 9, 12, 14 – 15, 17; Wiklinowa 2, 7A – 7C, 9 – 12G
|Podłączenie linii do stacji
|17.11.2026, wtorek
|08:00 – 14:00
6 godz.
|Marcina Kątskiego 19, 33; Wiklinowa 2, 7A – 7C, 9 – 10A
|Przepięcie przyłączy na nową linię
|17.11.2026, wtorek
|08:00 – 13:00
5 godz.
|Jachowicza 23A; Przedmiejska 7; Przylaszczkowa 7, 9, 11, 20, 22 – 22A, 24A, 36A, 38, 40, 42, 46, 50, 52
|Skablowanie fragmentu linii napowietrznej niskiego napięcia
|17.11.2026, wtorek
|08:00 – 13:00
5 godz.
|Drzeworytników 1; Okrętowa 2 – 12
|Wycinka drzew w pobliżu linii
|18.11.2026, środa
|07:00 – 14:00
7 godz.
|Sienna 63; Złota 64
|Wymiana złącza kablowego przy Złotej 64/66
|18.11.2026, środa
|07:30 – 13:30
6 godz.
|Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19
|Podłączenie przyłączy i rozłączników
|18.11.2026, środa
|07:30 – 14:00
6 godz. 30 min
|ks. Juliana Chróścickiego 37 – 37A, 39, 41, 43, 45 – 45A, 47, 49, 51; Dekarska 1, 3 – 7, 9 – 10, 13, 15; Urszuli 1 – 1A, 3, 5, 7 – 7A, 9, 11, 13
|Naprawa przewodów
|18.11.2026, środa
|08:00 – 14:00
6 godz.
|Wiązana 54G – 54L
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
|18.11.2026, środa
|08:00 – 13:00
5 godz.
|Budnicza 64; Smolarzy 12A – 12B, 14 – 14B, 16, 18, 20 – 20B
|Zmiana konfiguracji sieci średniego napięcia
|18.11.2026, środa
|08:30 – 15:00
6 godz. 30 min
|Słonecznego Poranka 4, 6
|Rozbudowa sieci
|18.11.2026, środa
|10:00 – 12:00
2 godz.
|Bruzdowa 10; Gwarna 3, 7 – 7A, 13; Hoserów 25 – 25A, 35; Kwarty 11 – 12, 16 – 17, 19B – 21, 23 – 23C, 25A – 25F; Rosy 11, 13, 17 – 17F, 19, 21 – 21P
|Usuwanie usterki w stacji transformatorowej nr 12009
|19.11.2026, czwartek
|07:00 – 16:00
9 godz.
|Rumiana 17
|Modernizacja sieci niskiego napięcia
|19.11.2026, czwartek
|07:30 – 14:00
6 godz. 30 min
|Marcina Kątskiego 1, 3, 9, 13, 19, 33; Wiklinowa 2, 7A – 7C, 9 – 10A
|Wymiana słupa przy skrzyżowaniu Kątskiego i Weteranów
|19.11.2026, czwartek
|08:00 – 14:00
6 godz.
|Kartonowa 3 – 4A
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
|19.11.2026, czwartek
|08:00 – 15:00
7 godz.
|Piaseczyńska 4, 36
|Modernizacja sieci niskiego napięcia
|20.11.2026, piątek
|08:00 – 15:00
7 godz.
|Birżańska 1 – 2A, 12, 14; Naczelnikowska 50
|Rozbudowa sieci
Uwaga na Kątskiego i Wiklinową. Te same adresy pojawiają się kilka razy
Przy Marcina Kątskiego i Wiklinowej warto przejrzeć cały tydzień. Na wtorek, 17 listopada, operator opublikował dwa komunikaty rozpoczynające się o godzinie 8:00. Jeden przewiduje zakończenie o 10:00, drugi o 14:00. W obu są między innymi Kątskiego 19 i 33 oraz część adresów przy Wiklinowej. Dla nieruchomości ujętej w obu zgłoszeniach trzeba więc uwzględnić późniejszą godzinę zakończenia, czyli 14:00. Nie sumuje się tych przedziałów do ośmiu godzin, ponieważ częściowo opisują ten sam czas.
Na tym prace w tej okolicy się nie kończą. W środę, 18 listopada, przy Kątskiego 1, 3, 9, 13 i 19 zaplanowano przerwę od 7:30 do 13:30. W czwartek, 19 listopada, kolejny komunikat dla Kątskiego i Wiklinowej obejmuje godziny 7:30 – 14:00. Mieszkaniec Kątskiego 19 znajdzie zatem swój adres w zgłoszeniach dotyczących trzech kolejnych dni. Dla osoby prowadzącej stamtąd firmę albo pracującej zdalnie oznacza to potrzebę zaplanowania kilku dni pracy, a nie tylko jednego poranka bez prądu.
10 najdłuższych przerw w dostawie prądu
W dziesięciu najdłuższych komunikatach zapowiedziane wyłączenia trwają co najmniej sześć i pół godziny. Poniższa lista jest uporządkowana od najdłuższej przerwy; przy jednakowym czasie decydują data i godzina rozpoczęcia. Każda pozycja odpowiada jednemu zgłoszeniu prac. W przypadku rozleglejszych wyłączeń podajemy nazwy ulic, a pełne numery nieruchomości znajdują się w tabeli powyżej. Dzięki temu można najpierw ocenić skalę utrudnienia, a następnie sprawdzić, czy dotyczy ono konkretnego domu lub mieszkania.
- 9 godz. 30 min – 17.11.2026, godz. 07:30 – 17:00. Wybrane adresy przy ulicach Działyńczyków, Grzybowej, Bronisława Gembarzewskiego, Dokerów, Dwóch Mieczy, Giermków, Księcia Witolda, Przedświt i Zygmunta III w Rembertowie. Prace obejmują stację transformatorową i rozdzielnicę.
- 9 godz. – 19.11.2026, godz. 07:00 – 16:00. Rumiana 17. Zaplanowano modernizację sieci niskiego napięcia.
- 8 godz. – 17.11.2026, godz. 07:00 – 15:00. Mariana Sengera „Cichego” 1. Przyczyną jest usuwanie usterki w stacji transformatorowej.
- 7 godz. – 16.11.2026, godz. 08:00 – 15:00. Ostródzka 87 – 87A i 89 – 89B. Powodem jest rozbudowa sieci kablowej.
- 7 godz. – 18.11.2026, godz. 07:00 – 14:00. Sienna 63 i Złota 64. Operator wymieni złącze kablowe przy Złotej 64/66.
- 7 godz. – 19.11.2026, godz. 08:00 – 15:00. Piaseczyńska 4 i 36. Zaplanowano modernizację sieci niskiego napięcia.
- 7 godz. – 20.11.2026, godz. 08:00 – 15:00. Birżańska 1 – 2A, 12, 14 oraz Naczelnikowska 50. Powodem przerwy jest rozbudowa sieci.
- 6 godz. 30 min – 18.11.2026, godz. 07:30 – 14:00. Wybrane adresy przy ks. Juliana Chróścickiego, Dekarskiej i Urszuli. Przerwa jest związana z naprawą przewodów.
- 6 godz. 30 min – 18.11.2026, godz. 08:30 – 15:00. Słonecznego Poranka 4 i 6. Operator zapowiedział rozbudowę sieci.
- 6 godz. 30 min – 19.11.2026, godz. 07:30 – 14:00. Wybrane adresy przy Marcina Kątskiego i Wiklinowej. Zaplanowano wymianę słupa przy skrzyżowaniu Kątskiego i Weteranów.
Praca z domu: naładowany laptop nie rozwiązuje problemu z internetem
Laptop może działać na baterii, podczas gdy domowy internet przestanie być dostępny od razu po wyłączeniu zasilania. Router potrzebuje prądu; przy niektórych łączach zasilany jest również osobny terminal światłowodowy. Warto więc sprawdzić wcześniej cały zestaw urządzeń, z którego korzystamy podczas pracy. Samo podtrzymanie komputera nie zapewnia dostępu do firmowych plików, poczty czy wideokonferencji. Osoba używająca komputera stacjonarnego ma dodatkowy problem, ponieważ bez zasilania przestają działać zarówno jednostka, jak i monitor.
Rozwiązaniem na część dnia może być internet udostępniony z telefonu, ale najlepiej przetestować go jeszcze przed wyłączeniem. Trzeba sprawdzić zasięg w miejscu pracy, dostępny pakiet danych i możliwość połączenia z firmową siecią. Wideorozmowy oraz przesyłanie dużych plików mogą szybko zużywać pakiet, a telefon pracujący jako hotspot także potrzebuje energii. Jeżeli od spotkania z klientem zależy termin realizacji zlecenia, bezpieczniej zawczasu ustalić inne miejsce z dostępem do prądu i sprawdzonego internetu. Dotyczy to szczególnie wyłączeń obejmujących cały dzień roboczy.
Zasilacz awaryjny UPS może dać czas na zapisanie plików i bezpieczne wyłączenie komputera albo podtrzymać wybrane urządzenia. Jego możliwości zależą jednak od akumulatora i obciążenia, czyli poboru mocy przez podłączony sprzęt. Nie należy zakładać, że każdy UPS pozwoli przez dziewięć godzin zasilać komputer, monitor i router. Przed zapowiedzianą przerwą warto sprawdzić czas pracy dla własnego zestawu. Jeżeli podtrzymanie jest krótkie, lepiej wykorzystać je do spokojnego zakończenia zadań niż planować na nim wielogodzinną pracę.
Brak prądu może zatrzymać również ogrzewanie
Na terminy wyłączeń powinny zwrócić uwagę osoby ogrzewające dom prądem, w tym korzystające z pomp ciepła. Na czas przerwy urządzenie bez odpowiedniego zasilania awaryjnego przestanie pracować. Dotyczy to także wielu kotłów gazowych, które potrzebują energii elektrycznej do działania sterowania i pomp. Sam dostęp do gazu nie zapewni wtedy ogrzewania. Przy najdłuższych wyłączeniach trzeba uwzględnić również potrzeby domowników pozostających przez cały dzień w budynku, zwłaszcza małych dzieci, seniorów i osób, które źle znoszą chłód.
To, jak bardzo obniży się temperatura, zależy między innymi od pogody, ocieplenia budynku i rodzaju instalacji. Dom szybko tracący ciepło może odczuć długą przerwę wyraźniej niż dobrze ocieplony budynek utrzymujący temperaturę. W praktyce warto sprawdzić instrukcję własnego urządzenia i sposób jego uruchomienia po powrocie zasilania. Jeśli ogrzewanie wymaga szczególnego postępowania przy zaniku prądu, odpowiedź powinien podać producent lub serwis obsługujący instalację. Wiedza o wyłączeniu z wyprzedzeniem pozwala ustalić to przed rozpoczęciem prac.
Jak przygotować się do wyłączenia?
Przygotowania najlepiej zacząć od porównania dokładnego adresu z tabelą i zapisania godzin przerwy w kalendarzu. Potem warto przełożyć spotkania wymagające stabilnego połączenia albo uzgodnić pracę z innego miejsca. Dokumenty potrzebne do zadań wykonywanych bez internetu można wcześniej pobrać na komputer, zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie. Przed godziną rozpoczęcia prac należy zapisać otwarte pliki i naładować laptop, telefon oraz powerbank. Przy przerwie do 17:00 lepiej od razu zaplanować cały dzień, zamiast liczyć na wcześniejszy powrót zasilania.
Warto również przygotować dom do kilku godzin bez zasilania. Z lodówki i zamrażarki najlepiej wyjąć wcześniej potrzebne produkty, żeby później ograniczyć otwieranie drzwi. Produkty, które szybko się psują, jak np. wędliny i miękkie owoce, najlepiej spożyć wcześniej. Sprzęt używany do pracy można odłączyć po bezpiecznym zakończeniu działania. Jeżeli od prądu zależy możliwość otwarcia bramy, garażu albo wejścia do budynku, dobrze zawczasu sprawdzić dostępny sposób obsługi bez zasilania. Osoby korzystające z urządzeń medycznych wymagających energii powinny mieć uzgodnione rozwiązanie na cały zapowiedziany czas wyłączenia, odpowiednie do wymagań tego sprzętu.
Podane godziny są terminami planowanymi i mogą ulec zmianie wraz z przebiegiem prac.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.