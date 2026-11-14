Napadł na starszego, schorowanego, niepełnosprawnego seniora na wózku w Warszawie. Niedawno wyszedł z więzienia
Mokotowscy policjanci zatrzymali w Augustowie 32-letniego mężczyznę podejrzanego o napad na starszego, niepełnosprawnego mężczyznę na Mokotowie. Według śledczych zaatakował zaledwie 6 dni po wyjściu z zakładu karnego. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
Przewrócił wózek i wyciągnął portfel z ubrania
Do napadu doszło we wrześniu na Mokotowie. Z relacji świadków wynikało, że nieznany mężczyzna podszedł do seniora poruszającego się na wózku inwalidzkim, przewrócił go, a następnie zabrał z jego ubrania portfel. W środku były pieniądze, dowód osobisty i karty bankomatowe. Pokrzywdzony oszacował, że stracił ok. 6600 zł w gotówce.
Policja nie podała, na jakiej ulicy doszło do zdarzenia ani czy senior odniósł obrażenia.
Monitoring doprowadził policjantów do Augustowa
Sprawą zajęli się policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Analizowali relacje świadków i zabezpieczone materiały. Kluczowe okazały się nagrania z monitoringu, które pozwoliły odtworzyć przebieg napadu.
Krok po kroku policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i miejsce, w którym może przebywać. Trop zaprowadził ich ok. 280 km od Warszawy, do Augustowa w województwie podlaskim. Tam operacyjni zatrzymali 32-latka i przewieźli go do mokotowskiej komendy.
Zarzut rozboju w warunkach recydywy i 3 miesiące aresztu
Podejrzany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów zarzut rozboju, popełnionego w warunkach recydywy. Jak ustalili policjanci, do napadu miało dojść zaledwie 6 dni po tym, jak mężczyzna wyszedł z zakładu karnego. Odbywał tam karę za wcześniejsze umyślne przestępstwo.
Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec 32-latka tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Według policji za zarzucany czyn grozi od 2 do 15 lat więzienia. Rozbój opisuje art. 280 § 1 Kodeksu karnego, a zasady recydywy art. 64 § 1 kk. Przy recydywie sąd może wymierzyć karę do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.
Jak chronić starszych bliskich przed napadem
- Seniorzy nie powinni nosić przy sobie dużych kwot gotówki. Na co dzień wystarczy karta i niewielka suma na drobne wydatki.
- Kartę płatniczą i dowód osobisty warto trzymać w innym miejscu niż pieniądze, np. w wewnętrznej kieszeni.
- Po kradzieży karty natychmiast ją zastrzeż w banku lub pod numerem 828 828 828, a dowód osobisty w aplikacji mObywatel lub w urzędzie.
- Jesteś świadkiem napadu? Nie interweniuj fizycznie, jeśli narażasz siebie. Dzwoń pod 112, zapamiętaj wygląd sprawcy i kierunek ucieczki.
- Zapytaj sklepy i budynki w okolicy o monitoring, a nagrania przekaż policji. W tej sprawie to właśnie one pomogły ustalić sprawcę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.