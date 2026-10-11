Dramat w warszawskiej szkole. 21-latka usłyszała pięć zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa trzech osób. Jest decyzja sądu!
Nowe, wstrząsające informacje po niebezpiecznym zdarzeniu w szkole przy ulicy Mińskiej na warszawskiej Pradze-Południe. Zatrzymana 21-letnia kobieta usłyszała w prokuraturze aż pięć zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy usiłowania zabójstwa trzech osób. Śledczy zarzucają jej również naruszenie nietykalności cielesnej policjantki oraz kierowanie gróźb karalnych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.
O nowych ustaleniach poinformowała w niedzielę, 11 października 2026 roku, Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII, odpowiedzialna za bezpieczeństwo między innymi na Pradze-Południe.
Komunikat dotyczy 21-latki zatrzymanej dzień wcześniej na terenie szkoły przy ulicy Mińskiej.
Sprawa trafiła już do prokuratury, a następnie do sądu, który zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego.
Usiłowanie zabójstwa trzech osób. Poważne zarzuty dla 21-latki
Z informacji przekazanych przez policję wynika, że zatrzymana kobieta usłyszała pięć zarzutów.
Wśród nich znalazło się usiłowanie zabójstwa trzech osób.
To najpoważniejszy element sprawy, który będzie przedmiotem dalszego postępowania karnego.
Policja poinformowała również o zarzucie naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszki oraz zarzucie dotyczącym gróźb karalnych.
W opublikowanym komunikacie nie przedstawiono szczegółowego opisu zachowania podejrzanej ani okoliczności, w których miało dojść do poszczególnych czynów.
Policjantka również miała zostać zaatakowana
Jednym z zarzutów przedstawionych 21-latce jest naruszenie nietykalności cielesnej policjantki.
Na obecnym etapie nie wiadomo z samego komunikatu, w jakich dokładnie okolicznościach doszło do tego zdarzenia.
Nie podano również, czy funkcjonariuszka odniosła obrażenia.
Sprawa jest tym bardziej poważna, że zarzuty dotyczą zarówno przestępstw przeciwko życiu, jak i zachowania wobec funkcjonariusza publicznego.
Zatrzymana wczoraj w szkole przy ul. Mińskiej 21-latka dziś w prokuraturze usłyszała 5 zarzutów. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Sąd zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt wobec podejrzanej. https://t.co/WSBNI02UX5
— Policja Praga Południe (@KrpVII) October 11, 2026
Sąd podjął decyzję. Trzy miesiące aresztu
Po przedstawieniu zarzutów sprawa trafiła do sądu.
Ten zdecydował o zastosowaniu wobec 21-latki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
Oznacza to, że podejrzana pozostanie w izolacji na czas określony w postanowieniu sądu, chyba że środek zapobiegawczy zostanie wcześniej zmieniony lub uchylony.
Tymczasowe aresztowanie nie jest wyrokiem skazującym. Jego zastosowanie służy zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu postępowania.
Niepokojące wydarzenia w Warszawie. Śledczy wyjaśniają sprawę
Informacja o zarzutach pojawia się w okresie zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem placówek oświatowych.
Zdarzenie przy ulicy Mińskiej jest kolejną sprawą, która może budzić niepokój wśród rodziców i pracowników szkół.
Jednocześnie należy podkreślić, że policja w niedzielnym komunikacie nie podała pełnego przebiegu wydarzeń ani informacji pozwalających określić stan wszystkich osób objętych zarzutem usiłowania zabójstwa.
Nie ma też podstaw, by na podstawie tego komunikatu przesądzać o motywach działania podejrzanej.
Sprawa będzie miała dalszy ciąg
Postępowanie karne ma wyjaśnić dokładne okoliczności wydarzeń w szkole przy ulicy Mińskiej.
Na obecnym etapie potwierdzone są zatrzymanie 21-letniej kobiety, przedstawienie jej pięciu zarzutów oraz decyzja sądu o trzymiesięcznym tymczasowym aresztowaniu.
Zarzuty usiłowania zabójstwa trzech osób należą do najpoważniejszych informacji ujawnionych dotychczas przez policję. O odpowiedzialności karnej podejrzanej rozstrzygnie sąd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.