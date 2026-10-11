Wielka promocja w Biedronce od poniedziałku! Klienci mogą ruszyć po zapasy, ale sieć wprowadza limit
Od poniedziałku, 12 października, w Biedronce rusza promocja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Masło ekstra o zawartości 82 proc. tłuszczu będzie można kupić za zaledwie 2,49 zł za kostkę. To znacznie mniej niż cena przed obniżką, wynosząca 5,99 zł. Jest jednak ważny warunek: trzeba kupić pięć kostek, skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji i pamiętać o dziennym limicie.
Masło jest jednym z podstawowych produktów spożywczych, po które Polacy regularnie sięgają podczas zakupów. Dlatego każda większa obniżka jego ceny może wzbudzać zainteresowanie, szczególnie wśród osób, które lubią robić zapasy.
Biedronka przygotowała na poniedziałek, 12 października, ofertę obejmującą dwa popularne produkty: Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni oraz Masło Ekstra Polmlek.
Masło za 2,49 zł! Jest jeden ważny warunek
Zgodnie z materiałem promocyjnym sieci cena jednej kostki masła o wadze 200 g spadnie do 2,49 zł.
Obniżka dotyczy produktów o zawartości 82 proc. tłuszczu.
Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy kupić pięć kostek masła.
W praktyce oznacza to, że za pięć opakowań, czyli kilogram masła, klient zapłaci:
12,45 zł zamiast 29,95 zł.
Oszczędność na takim zakupie wyniesie aż 17,50 zł, czyli około 58 proc. w porównaniu z ceną przed obniżką.
To właśnie tak duża różnica może zachęcić klientów do kupowania większej liczby opakowań.
Biedronka wprowadza limit. Nie każdy kupi dowolną ilość
Sieć przewidziała ograniczenie zakupów promocyjnych.
Zgodnie z gazetką obowiązuje limit dzienny 10 sztuk na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach promocji można kupić maksymalnie dwie grupy po pięć kostek.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu klient zapłaci 24,90 zł za dwa kilogramy masła.
Bez obniżki taka sama ilość kosztowałaby 59,90 zł.
Łączna oszczędność może więc wynieść 35 zł.
Co ważne, limit dotyczy karty lojalnościowej, a nie pojedynczej wizyty w sklepie.
Dwa rodzaje masła objęte promocją
Biedronka pozwala klientom wybierać między dwoma produktami:
- Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni, 200 g, 82 proc. tłuszczu.
- Masło Ekstra Polmlek, 200 g, 82 proc. tłuszczu.
Na grafice promocyjnej znalazła się informacja „Mieszaj dowolnie”, co oznacza możliwość łączenia wskazanych produktów przy zakupie wymaganych pięciu opakowań.
Dzięki temu klienci nie muszą wybierać wyłącznie jednego producenta.
Promocja tylko w poniedziałek. Warto sprawdzić warunki
Na udostępnionej grafice Biedronka wskazuje termin „Oferta tylko 12.10”.
Oznacza to, że promocję zaplanowano na poniedziałek, 12 października 2026 roku.
Do uzyskania ceny 2,49 zł konieczne jest skorzystanie z karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Jeżeli klient nie spełni warunków promocji, cena może być wyższa. Na grafice wskazano 5,99 zł jako cenę przed obniżką oraz cenę za sztukę bez karty lub poza limitem.
Klienci mogą robić zapasy. Jak długo można przechowywać masło?
Tak duża obniżka może zainteresować osoby, które kupują masło na zapas.
Produkt można przechowywać w lodówce zgodnie z datą przydatności do spożycia wskazaną na opakowaniu.
Masło nadaje się również do zamrażania, pod warunkiem zachowania odpowiednich warunków przechowywania.
Warto jednak pamiętać, że kupowanie dużych ilości ma sens tylko wtedy, gdy produkt zostanie wykorzystany przed utratą jakości.
Poniedziałkowa okazja w Biedronce. Kilogram masła za 12,45 zł
Najważniejsza informacja dla klientów jest prosta: w poniedziałek pięć kostek masła po 200 g będzie kosztować łącznie 12,45 zł, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Przy maksymalnym limicie dziesięciu kostek można kupić dwa kilogramy masła za 24,90 zł.
Oferta obowiązuje tylko 12 października. Aby skorzystać z obniżki, trzeba pamiętać o karcie Moja Biedronka lub aplikacji oraz wymaganej liczbie produktów.
Źródło: materiał promocyjny Biedronki dotyczący oferty na 12 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.