Od poniedziałku gigantyczna promocja w Biedronce! Druga sztuka za symboliczną złotówkę. Jest jednak limit zakupów
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję, która może przyciągnąć klientów do sklepów już od poniedziałku, 12 października. Tym razem sieć przecenia wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid. Przy zakupie dwóch opakowań za drugie, tańsze, klienci zapłacą zaledwie 1 zł. Oferta potrwa do 17 października, ale obowiązują konkretne zasady oraz dzienny limit zakupów.
Nowy tydzień w Biedronce rozpocznie się od promocji na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Sery żółte w plastrach są popularnym dodatkiem do kanapek, tostów i zapiekanek, dlatego atrakcyjna obniżka może zainteresować wielu klientów.
Tym razem sieć postawiła na promocję obejmującą całą wskazaną kategorię produktów marki Światowid.
Drugi ser za 1 zł. Biedronka ujawnia warunki promocji
Zgodnie z najnowszym materiałem promocyjnym Biedronki od poniedziałku, 12 października, do soboty, 17 października, klienci będą mogli skorzystać z akcji „Drugi za 1 zł”.
Oferta obejmuje wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid.
Mechanizm promocji jest prosty. Klient wybiera dwa opakowania, a za drugie, tańsze, płaci tylko złotówkę.
To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów o tej samej cenie jeden z nich zostanie przeceniony do 1 zł.
Warto jednak pamiętać, że dokładna oszczędność zależy od ceny i gramatury wybranych serów.
Gouda, morski i inne rodzaje. Produkty można dowolnie łączyć
Na grafice promocyjnej sieć prezentuje kilka produktów marki Światowid, w tym:
- Ser żółty Gouda w plastrach, 150 g.
- Ser żółty Gouda w plastrach, 1 kg.
- Ser żółty Morski w plastrach, 500 g.
- Ser Rolada Ustrzycka w plastrach, 300 g.
Biedronka zaznacza, że produkty można mieszać dowolnie.
Oznacza to, że klient nie musi wybierać dwóch identycznych opakowań. Może połączyć różne rodzaje serów objętych akcją.
W przypadku produktów o różnych cenach rabat zostanie naliczony na tańszy z nich.
Biedronka wprowadza limit. Maksymalnie cztery opakowania dziennie
Promocja ma istotne ograniczenie.
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w reklamie obowiązuje dzienny limit czterech sztuk na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ciągu jednego dnia klient może skorzystać z promocji na maksymalnie dwie pary produktów.
W ramach każdej pary drugie, tańsze opakowanie będzie kosztować 1 zł.
Do skorzystania z oferty konieczne jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Osoby planujące większe zakupy powinny pamiętać, że przekroczenie limitu może oznaczać naliczenie regularnej ceny za kolejne produkty.
Klienci mogą ruszyć po zapasy
Promocja może szczególnie zainteresować rodziny, które regularnie kupują większe ilości sera żółtego.
Możliwość połączenia różnych produktów pozwala dopasować zakupy do potrzeb domowników.
Sery w plastrach można wykorzystać nie tylko do kanapek, ale również do tostów, zapiekanek, domowej pizzy czy dań przygotowywanych na ciepło.
Przy zakupach na zapas warto jednak sprawdzić daty przydatności do spożycia i zalecenia producenta dotyczące przechowywania.
Nie wiadomo, jak duże będzie zainteresowanie ofertą w poszczególnych sklepach, dlatego nie można zagwarantować dostępności wszystkich wariantów przez cały okres promocji.
Tylko od 12 do 17 października. Warto zapamiętać daty
Akcja rozpocznie się w poniedziałek, 12 października, i potrwa do soboty, 17 października 2026 roku.
Najważniejsze warunki są następujące: przy zakupie dwóch serów żółtych w plastrach marki Światowid drugi, tańszy produkt kosztuje 1 zł, a dzienny limit wynosi cztery opakowania na kartę Moja Biedronka.
Dla klientów, którzy regularnie kupują sery żółte, może to być okazja do sporych oszczędności. Trzeba jednak pamiętać o karcie lojalnościowej, limicie oraz terminie obowiązywania promocji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.