Dramatyczna akcja ratunkowa pod Warszawą. Samochód cały stanął w ogniu
Strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu osobowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 16 sierpnia, około godziny 19:10. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Informację o interwencji przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Samochód osobowy stanął w ogniu
Z komunikatu strażaków wynika, że płonął samochód osobowy. Po przybyciu na miejsce służby zabezpieczyły teren zdarzenia, a następnie przystąpiły do gaszenia pojazdu.
W działaniach uczestniczył 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 1 zastęp OSP Nowy Dwór Mazowiecki.
Pożar został ugaszony.
Nie ma osób poszkodowanych
Najważniejszą informacją przekazaną przez straż pożarną jest brak osób poszkodowanych. W udostępnionym komunikacie nie podano natomiast informacji o przyczynie pojawienia się ognia ani o skali zniszczeń samochodu.
Nie wiadomo również, czy pożar rozpoczął się podczas jazdy, czy w chwili, gdy pojazd był zaparkowany. Nie należy więc na tym etapie przesądzać, co doprowadziło do zdarzenia.
Akcja niedaleko Warszawy
Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się w aglomeracji warszawskiej, około 30 km od centrum stolicy. Niedzielna interwencja ponownie pokazuje, jak szybko pożar samochodu może wymagać zaangażowania kilku zastępów straży.
W przypadku zauważenia dymu lub ognia wydobywającego się z samochodu najważniejsze jest oddalenie się na bezpieczną odległość i wezwanie służb. Nie należy ryzykować zdrowia, próbując ratować przedmioty znajdujące się w płonącym pojeździe.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Sama akcja została zakończona ugaszeniem pożaru, a według informacji straży nikt nie został poszkodowany. Kierowcy przejeżdżający przez miejsce podobnego zdarzenia powinni jednak stosować się do poleceń służb i nie utrudniać prowadzenia działań ratowniczych.
Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.