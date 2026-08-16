Dramatyczna akcja ratunkowa pod Warszawą. Samochód cały stanął w ogniu

16 sierpnia 2026 20:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Strażacy zostali wezwani do pożaru samochodu osobowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgłoszenie dotyczyło zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 16 sierpnia, około godziny 19:10. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

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Pożar samochodu osobowego. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
Pożar samochodu osobowego. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Informację o interwencji przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

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Samochód osobowy stanął w ogniu

Z komunikatu strażaków wynika, że płonął samochód osobowy. Po przybyciu na miejsce służby zabezpieczyły teren zdarzenia, a następnie przystąpiły do gaszenia pojazdu.

W działaniach uczestniczył 1 zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 1 zastęp OSP Nowy Dwór Mazowiecki.

Pożar został ugaszony.

Nie ma osób poszkodowanych

Najważniejszą informacją przekazaną przez straż pożarną jest brak osób poszkodowanych. W udostępnionym komunikacie nie podano natomiast informacji o przyczynie pojawienia się ognia ani o skali zniszczeń samochodu.

Nie wiadomo również, czy pożar rozpoczął się podczas jazdy, czy w chwili, gdy pojazd był zaparkowany. Nie należy więc na tym etapie przesądzać, co doprowadziło do zdarzenia.

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Akcja niedaleko Warszawy

Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się w aglomeracji warszawskiej, około 30 km od centrum stolicy. Niedzielna interwencja ponownie pokazuje, jak szybko pożar samochodu może wymagać zaangażowania kilku zastępów straży.

W przypadku zauważenia dymu lub ognia wydobywającego się z samochodu najważniejsze jest oddalenie się na bezpieczną odległość i wezwanie służb. Nie należy ryzykować zdrowia, próbując ratować przedmioty znajdujące się w płonącym pojeździe.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Sama akcja została zakończona ugaszeniem pożaru, a według informacji straży nikt nie został poszkodowany. Kierowcy przejeżdżający przez miejsce podobnego zdarzenia powinni jednak stosować się do poleceń służb i nie utrudniać prowadzenia działań ratowniczych.

Źródło: Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

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