Z ostatniej chwili. Ogromna akcja straży pod Warszawą. Do walki z ogniem skierowano Dromadera

16 sierpnia 2026 22:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Duża mobilizacja straży pożarnej w podwarszawskich Markach. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o pożarze lasu, do którego skierowano liczne jednostki z kilku miejscowości. Działania prowadzone były nie tylko z ziemi. Do akcji zadysponowano również samolot gaśniczy Dromader.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Pożar lasu pod Warszawą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Pożar lasu pod Warszawą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Informacja o zdarzeniu została opublikowana przez wołomińską straż pożarną. Z komunikatu wynika, że pożar miał miejsce 15 sierpnia 2026 roku.

Zobacz również:

Pożar lasu w Markach. Ogromna mobilizacja strażaków

Skala zadysponowanych sił pokazuje, że do zdarzenia skierowano znaczne zasoby ratownicze.

Według komunikatu KP PSP w Wołominie w działaniach uczestniczyły:

JRG PSP Wołomin,

Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin,

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie,

Zobacz również:

Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach,

OSP Kobyłka,

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach,

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce,

OSP Słupno.

To jednak nie wszystko. W komunikacie strażacy wymieniają także Dromadera oraz Nadleśnictwo.

Dromader skierowany do akcji

Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie samolotu gaśniczego. Dromadery są używane podczas pożarów terenów leśnych do wykonywania zrzutów wody z powietrza. Takie maszyny wspomagają jednostki działające na ziemi, szczególnie tam, gdzie dotarcie samochodami gaśniczymi jest utrudnione.

W ostatnich miesiącach samoloty tego typu były już wykorzystywane podczas dużych akcji na Mazowszu. Podczas majowego pożaru na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego do działań skierowano aż 5 Dromaderów. (Gov.pl)

Akcja tuż pod Warszawą

Marki bezpośrednio sąsiadują z Warszawą, dlatego informacja o pożarze może być szczególnie istotna dla mieszkańców północno-wschodniej części aglomeracji.

Na podstawie opublikowanego przez KP PSP w Wołominie komunikatu nie można jednak obecnie określić powierzchni objętej pożarem ani przyczyny pojawienia się ognia. Nie podano również informacji o osobach poszkodowanych.

Nie należy więc na tym etapie spekulować na temat przyczyn zdarzenia ani rozmiaru strat.

Strażacy walczyli także z pożarem mieszkania

W tym samym komunikacie KP PSP w Wołominie poinformowała również o innym zdarzeniu z 15 sierpnia. W Ząbkach doszło do pożaru w mieszkaniu.

Na miejsce skierowano JRG PSP Wołomin, Ochotniczą Straż Pożarną w Ząbkach, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policję.

Są to jednak dwa odrębne zdarzenia i nie należy ich ze sobą łączyć.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Mieszkańcy Marek i okolic powinni przede wszystkim zwracać uwagę na komunikaty lokalnych służb. W przypadku trwających działań gaśniczych nie należy zbliżać się do miejsca akcji ani wchodzić na teren lasu objęty działaniami.

Szczególnie ważne jest również nieblokowanie dróg dojazdowych. Wozy strażackie i pozostałe pojazdy służb muszą mieć możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy punktem poboru wody a miejscem pożaru.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna