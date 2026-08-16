Z ostatniej chwili. Ogromna akcja straży pod Warszawą. Do walki z ogniem skierowano Dromadera
Duża mobilizacja straży pożarnej w podwarszawskich Markach. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie poinformowała o pożarze lasu, do którego skierowano liczne jednostki z kilku miejscowości. Działania prowadzone były nie tylko z ziemi. Do akcji zadysponowano również samolot gaśniczy Dromader.
Informacja o zdarzeniu została opublikowana przez wołomińską straż pożarną. Z komunikatu wynika, że pożar miał miejsce 15 sierpnia 2026 roku.
Pożar lasu w Markach. Ogromna mobilizacja strażaków
Skala zadysponowanych sił pokazuje, że do zdarzenia skierowano znaczne zasoby ratownicze.
Według komunikatu KP PSP w Wołominie w działaniach uczestniczyły:
JRG PSP Wołomin,
Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin,
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkach,
OSP Kobyłka,
Ochotnicza Straż Pożarna w Markach,
Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonce,
OSP Słupno.
To jednak nie wszystko. W komunikacie strażacy wymieniają także Dromadera oraz Nadleśnictwo.
Dromader skierowany do akcji
Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie samolotu gaśniczego. Dromadery są używane podczas pożarów terenów leśnych do wykonywania zrzutów wody z powietrza. Takie maszyny wspomagają jednostki działające na ziemi, szczególnie tam, gdzie dotarcie samochodami gaśniczymi jest utrudnione.
W ostatnich miesiącach samoloty tego typu były już wykorzystywane podczas dużych akcji na Mazowszu. Podczas majowego pożaru na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego do działań skierowano aż 5 Dromaderów. (Gov.pl)
Akcja tuż pod Warszawą
Marki bezpośrednio sąsiadują z Warszawą, dlatego informacja o pożarze może być szczególnie istotna dla mieszkańców północno-wschodniej części aglomeracji.
Na podstawie opublikowanego przez KP PSP w Wołominie komunikatu nie można jednak obecnie określić powierzchni objętej pożarem ani przyczyny pojawienia się ognia. Nie podano również informacji o osobach poszkodowanych.
Nie należy więc na tym etapie spekulować na temat przyczyn zdarzenia ani rozmiaru strat.
Strażacy walczyli także z pożarem mieszkania
W tym samym komunikacie KP PSP w Wołominie poinformowała również o innym zdarzeniu z 15 sierpnia. W Ząbkach doszło do pożaru w mieszkaniu.
Na miejsce skierowano JRG PSP Wołomin, Ochotniczą Straż Pożarną w Ząbkach, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policję.
Są to jednak dwa odrębne zdarzenia i nie należy ich ze sobą łączyć.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mieszkańcy Marek i okolic powinni przede wszystkim zwracać uwagę na komunikaty lokalnych służb. W przypadku trwających działań gaśniczych nie należy zbliżać się do miejsca akcji ani wchodzić na teren lasu objęty działaniami.
Szczególnie ważne jest również nieblokowanie dróg dojazdowych. Wozy strażackie i pozostałe pojazdy służb muszą mieć możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy punktem poboru wody a miejscem pożaru.
Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.