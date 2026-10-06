Koniec zakręcania grzejników na zero! Od 2027 roku wchodzi minimalna opłata za ogrzewanie
Zakręcanie kaloryferów do zera i wyjeżdżanie na zewnątrz nie pozwoli już uniknąć rachunków za ciepło. Od 1 stycznia 2027 roku w budynkach wielorodzinnych zaczną obowiązywać rewolucyjne zasady rozliczeń. Każdy lokator zapłaci minimalną opłatę za ogrzewanie, a do końca 2026 roku spółdzielnie muszą wymienić wszystkie podzielniki na cyfrowe. Sprawdź, co dokładnie się zmieni!
Furtka dla zakręcania grzejników zamknięta. Ogrzewanie kosztem sąsiadów przechodzi do historii
Od 1 stycznia 2027 roku mieszkańców bloków i kamienic w całej Polsce czeka duża reforma w sposobie rozliczania ciepła. Najważniejszą zmianą przygotowywaną w przepisach będzie wprowadzenie obowiązkowej opłaty minimalnej za ogrzewanie. Oznacza to, że ustawienie głowicy termostatycznej na pozycję „zero” i całkowite wyłączenie grzejników w lokalu nie zwolni już mieszkańców z ponoszenia części kosztów eksploatacji sieci ciepłowniczej w budynku.
Nowe regulacje mają ukrócić zjawisko dogrzewania lokali kosztem sąsiadów. Mieszkanie z zakręconymi kaloryferami pobiera bowiem ciepło przenikające przez ściany i stropy z sąsiednich, ogrzewanych pomieszczeń. Powoduje to nie tylko zawyżenie rachunków u sąsiadów, ale również zaburza bilans cieplny całego budynku oraz sprzyja powstawaniu groźnej dla zdrowia wilgoci i grzyba. W myśl nowych zasad opłata minimalna wyniesie co najmniej 15 procent kosztów zmiennych ogrzewania budynku, co ma odpowiadać energii potrzebnej do utrzymania temperatury bazowej na poziomie około 16 stopni Celsjusza.
Zdalny odczyt i obowiązkowa wymiana podzielników do końca 2026 roku
Minimalna opłata to niejedyna nowość, która wpłynie na domowe budżety. Zgodnie z harmonogramem do końca 2026 roku we wszystkich spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych musi nastąpić całkowita wymiana starych urządzeń pomiarowych. Tradycyjne podzielniki kosztów, ciepłomierze oraz wodomierze zostaną zastąpione nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi umożliwiającymi zdalny odczyt.
Dzięki temu od 2027 roku ustalenie rzeczywistego zużycia energii w konkretnym gospodarstwie domowym odbędzie się bez konieczności składania wizyt przez inkasentów. Cyfrowe odczyty pozwolą również na bieżąco monitorować pracę instalacji oraz błyskawicznie wykrywać awarie lub próby manipulacji przy urządzeniach pomiarowych.
Wyzwania dla stołecznych wspólnot. Sytuacja na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu
Wprowadzenie nowych zasad rozliczeń oraz konieczność wymiany podzielników do końca 2026 roku stanowi duże wyzwanie logistyczne i finansowe dla stołecznych zarządców nieruchomości. W gęsto zaludnionych dzielnicach Warszawy – takich jak Śródmieście, Wola oraz Mokotów – znaczna część zasobów mieszkaniowych to wielolokalowe bloki z wielkiej płyty oraz zabytkowe kamienice.
Zarządcy spółdzielni na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu już teraz przygotowują harmonogramy montażu cyfrowych urządzeń ze zdalnym odczytem. Mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa, którzy do tej pory mocno zakręcali grzejniki, muszą przygotować się na zmiany w rocznych rozliczeniach, ale uczciwie ogrzewający swoje mieszkania zyskają pewność, że nie dopłacają do sąsiedzkiego ciepła.
Jak krok po kroku wyglądają nowe zasady rozliczania ogrzewania od 2027 roku
Zobacz zestaw najważniejszych zmian dotyczących ogrzewania w budynkach wielorodzinnych:
- Wprowadzenie minimalnej opłaty za ogrzewanie – opłata naliczana nawet przy całkowitym zakręczeniu grzejników.
- Co najmniej 15% kosztów zmiennych budynku – stawka odpowiadająca utrzymaniu temperatury bazowej 16°C.
- Wymiana podzielników do końca 2026 roku – montaż cyfrowych ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem.
- Koniec z wizytami inkasentów – odczyty energii w pełni automatyczne i zdalne od 1 stycznia 2027 roku.
- Większa sprawiedliwość na Woli, Mokotowie i w Śródmieściu – eliminacja zjawiska zabierania ciepła przez ściany od sąsiadów.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.