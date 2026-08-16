Pilne ostrzeżenie na Mazowszu. Agresywne psy przemieszczają się bez nadzoru. Atakują ludzi i zwierzęta
Mieszkańcy gminy Szczawin Kościelny w województwie mazowieckim zostali ostrzeżeni przed trzema psami przemieszczającymi się bez nadzoru właścicieli. Według komunikatu opublikowanego przez wójt gminy Barbarę Stępniak zwierzęta mogą stanowić zagrożenie dla ludzi oraz innych zwierząt. Trwa akcja ich odłowienia.
Władze proszą mieszkańców o szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas spacerów oraz przebywania na otwartej przestrzeni.
Trzy psy bez nadzoru. Wójt ostrzega mieszkańców
Komunikat został opublikowany w związku z informacjami o trzech psach, które bez nadzoru właścicieli przemieszczają się po przestrzeni publicznej gminy Szczawin Kościelny.
Wójt Barbara Stępniak przekazała jednoznaczne ostrzeżenie: „PSY ATAKUJĄ LUDZI I ZWIERZĘTA!”.
Mieszkańcy zostali poproszeni, aby nie zbliżali się do obcych psów. Nie należy również wykonywać gwałtownych ruchów ani podejmować działań, które mogłyby sprowokować zwierzęta.
Trwa akcja odłowienia psów
Z przekazanych informacji wynika, że obecnie prowadzona jest akcja odłowienia zwierząt. Do czasu jej zakończenia mieszkańcy powinni zachować zwiększoną czujność.
Jeżeli ktoś zauważy psy, powinien przede wszystkim zachować bezpieczną odległość, a następnie poinformować odpowiednie służby. W przypadku bezpośredniego zagrożenia władze gminy zalecają niezwłoczne powiadomienie Policji.
Nie należy próbować samodzielnie łapać zwierząt ani sprawdzać z bliska, czy są to psy wskazane w komunikacie.
Ważny apel również do właścicieli zwierząt
Ostrzeżenie skierowano także do właścicieli innych psów. Władze gminy proszą, aby nie wypuszczać swoich zwierząt poza posesje bez odpowiedniego nadzoru.
Ma to znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak i samych zwierząt. Spotkanie z psami, przed którymi ostrzegają władze, może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
Szczawin Kościelny na Mazowszu. Mieszkańcy powinni uważać
Gmina Szczawin Kościelny znajduje się w powiecie gostynińskim na Mazowszu. Do czasu zakończenia akcji odłowienia mieszkańcy powinni zwracać szczególną uwagę na otoczenie, zwłaszcza podczas spacerów z dziećmi i zwierzętami.
Władze nie podały w przedstawionym komunikacie dokładnych miejsc ostatnich obserwacji ani opisu wyglądu poszukiwanych psów. Dlatego nie należy rozpowszechniać niesprawdzonych informacji o konkretnych zwierzętach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Szczawin Kościelny lub przebywasz w tej okolicy, nie zbliżaj się do obcych psów poruszających się bez opiekuna. Zachowaj dystans i nie próbuj ich samodzielnie odławiać. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy powiadomić Policję.
Akcja odłowienia trwa, dlatego mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty władz gminy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.