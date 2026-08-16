Uwaga mieszkańcy Mazowsza. Pilny komunikat Sanepidu. Woda niezdatna do picia w 14 miejscowościach. Jest zakaz dla mieszkańców
Mieszkańcy 14 miejscowości w gminie Brudzeń Duży muszą uważać na wodę płynącą z kranów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku poinformował w niedzielę, 16 sierpnia, że woda z wodociągu publicznego Siecień nie nadaje się do spożycia. Badania wykazały obecność bakterii grupy coli.
Komunikat jest istotny dla mieszkańców części Mazowsza. Do czasu wydania kolejnej informacji przez służby sanitarne wody nie należy wykorzystywać nie tylko do picia, ale również do wielu codziennych czynności.
Badanie wykazało bakterie grupy coli
Podstawą do wydania komunikatu były wyniki badania próbki wody pobranej 13 sierpnia.
Stwierdzono w niej 36 jtk bakterii grupy coli w 100 ml wody. Tymczasem wskazana wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml.
W związku z wynikami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Siecień.
Pilny komunikat dla 14 miejscowości
Ostrzeżenie obejmuje mieszkańców następujących miejscowości:
Gorzechowo, Lasotki, Radotki, Biskupice, Murzynowo, Rembielin, Rokicie, Siecień Rumunki, Siecień, Uniejewo, Więcławice, Robertowo, Żerniki oraz Myśliborzyce.
Osoby mieszkające na tym terenie powinny stosować się do ograniczeń aż do pojawienia się kolejnego oficjalnego komunikatu dotyczącego jakości wody.
Nie tylko picie. Lista ograniczeń jest znacznie dłuższa
Komunikat nie oznacza wyłącznie zakazu nalewania wody z kranu do szklanki.
Zgodnie z przekazaną informacją wody nie należy używać do przygotowywania jedzenia. Nie powinna być również wykorzystywana do mycia owoców i warzyw.
Ograniczenie dotyczy także mycia naczyń, prania, kąpieli oraz mycia zębów. Skażoną wodą nie należy również przemywać ran.
To oznacza, że mieszkańcy objętych komunikatem miejscowości muszą na razie zrezygnować z jej wykorzystania do większości czynności związanych z higieną i przygotowywaniem żywności.
Do czego można używać wody?
Sanepid wskazuje bardzo ograniczone zastosowanie.
Woda z wodociągu Siecień może być obecnie wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, w tym między innymi do spłukiwania toalety.
Mieszkańcy powinni więc korzystać z bezpiecznej wody z innego źródła wszędzie tam, gdzie może ona mieć kontakt z żywnością lub człowiekiem.
Jak długo potrwa zakaz?
W przekazanym komunikacie nie wskazano terminu, w którym woda ponownie stanie się zdatna do spożycia.
Mieszkańcy powinni stosować się do ograniczeń do czasu wydania następnej informacji przez służby sanitarne. Dopiero kolejny komunikat dotyczący wyników badań i jakości wody może zmienić obecne zalecenia.
Nie należy więc zakładać, że problem zakończy się po kilku godzinach czy po upływie doby.
Ważna informacja dla mieszkańców Mazowsza
Problem ma charakter lokalny i dotyczy wodociągu publicznego Siecień w gminie Brudzeń Duży. Komunikat nie oznacza problemów z wodą na terenie całego Mazowsza ani Warszawy.
Informacja jest jednak szczególnie ważna dla osób przebywających obecnie w wymienionych miejscowościach, także tych, które przyjechały tam na weekend lub wakacyjny wypoczynek.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz lub przebywasz w Gorzechowie, Lasotkach, Radotkach, Biskupicach, Murzynowie, Rembielinie, Rokiciu, Siecieniu Rumunki, Siecieniu, Uniejewie, Więcławicach, Robertowie, Żernikach albo Myśliborzycach, nie używaj wody z wodociągu Siecień do picia i przygotowywania posiłków.
Nie wykorzystuj jej również do mycia zębów, kąpieli, prania, mycia naczyń, owoców i warzyw ani przemywania ran. Zgodnie z komunikatem może służyć wyłącznie do celów sanitarnych, w tym do spłukiwania toalety.
Najważniejsze jest teraz śledzenie kolejnych informacji Sanepidu. Obecne ograniczenia pozostają aktualne do czasu wydania nowego komunikatu dotyczącego jakości wody.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.