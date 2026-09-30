Od czwartku ogromna promocja w Biedronce na masło. Trzeba wziąć dwie kostki
Biedronka mocno rozpoczyna październik. Już od czwartku, 1 października, ruszy duża promocja na masło ekstra Polskie Mlekovita. Przy zakupie dwóch kostek każda będzie kosztowała zaledwie 3,99 zł. To aż 66 proc. taniej na drugi produkt. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, a promocja potrwa tylko do soboty.
Masło jest jednym z podstawowych produktów, których ceny klienci szczególnie uważnie obserwują. Tym razem Biedronka obniża cenę popularnego produktu Mlekovity, ale pełny rabat otrzymają posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Masło Mlekovita za 3,99 zł
Promocja obejmuje masło ekstra Polskie Mlekovita 200 g. Regularna cena wskazana przez sieć wynosi 5,99 zł za kostkę, czyli 29,95 zł/kg.
Od czwartku przy zakupie dwóch sztuk cena każdej z nich po rozłożeniu rabatu wyniesie:
3,99 zł
Oznacza to, że za dwie kostki klienci zapłacą 7,98 zł zamiast 11,98 zł.
Biedronka reklamuje ofertę jako „drugi 66 proc. taniej”. Rabat na drugiej kostce wynosi 4 zł, a po jego rozłożeniu na oba produkty średnia cena jednej sztuki spada właśnie do 3,99 zł.
Jest ważny limit
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Sieć wprowadziła również dzienny limit czterech sztuk na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że jedna osoba może w ciągu dnia kupić w ramach tej akcji maksymalnie cztery kostki, czyli dwie promocyjne pary.
Tylko trzy dni na zakupy
Promocja rozpocznie się w czwartek, 1 października, i potrwa do soboty, 3 października.
To jedna z mocniejszych ofert Biedronki na początek miesiąca. Masło Mlekovita po uwzględnieniu rabatu będzie kosztowało 3,99 zł za 200 g, ale warunkiem jest zakup dwóch sztuk oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przy produktach kupowanych regularnie i nadających się do dłuższego przechowywania takie promocje zwykle wzbudzają duże zainteresowanie. Dlatego osoby, które planują skorzystać z oferty, powinny zwrócić uwagę zarówno na trzydniowy termin akcji, jak i dzienny limit zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.