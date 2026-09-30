Od czwartku wyłączenia wody na Mazowszu. Mieszkańcy tych miejsc powinni przygotować zapas
W czwartek, 1 października, w kilku miejscach na Mazowszu mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi przerwami w dostawie wody. Wyłączenia zaplanowano m.in. w Warszawie, Starych Babicach, Bliznem Jasińskiego i Ołtarzewie. W niektórych lokalizacjach krany mogą pozostać suche przez kilka godzin. Warto wcześniej przygotować niewielki zapas wody.
Przerwy wynikają z planowanych prac przy sieci wodociągowej, prac konserwacyjnych, rozbudowy sieci, a w jednym przypadku z usuwania awarii. Poszczególne przedsiębiorstwa wodociągowe opublikowały dokładne godziny oraz adresy.
Warszawa. Wyłączenia już od rana
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zaplanowało na czwartek 1 października kilka wyłączeń.
Na Mokotowie przerwa obejmie posesję przy ul. Puławskiej 109B. Wody ma nie być od 7:30 do 11:00.
Znacznie większe wyłączenie zaplanowano w Wesołej. Od godz. 16:00 do 20:00 bez wody mają pozostać wskazane przez MPWiK posesje przy ulicach Konwaliowej, Irysów, Pogodnej oraz Poświaty. Na samej Konwaliowej lista obejmuje wiele numerów budynków.
Co więcej, nocne wyłączenie na Mokotowie rozpocznie się jeszcze 30 września o godz. 23:00 i potrwa do 1 października do godz. 3:00. Dotyczy posesji Urle 7, 9, 11 i 13.
Stare Babice bez wody nawet przez 6,5 godziny
Duże utrudnienia zapowiedziano również w Starych Babicach.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE poinformowało, że 1 października od godz. 8:30 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami konserwacyjnymi.
Wyłączenie obejmie:
- ul. Sienkiewicza – numery parzyste od 16 do 82 i nieparzyste od 15 do 97,
- ul. Szembeka,
- ul. Wołodyjowskiego,
- ul. Kmicica.
Komunikat pochodzi bezpośrednio od lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego.
Blizne Jasińskiego. Kolejna przerwa od 8:30
Tego samego dnia problemy pojawią się również w Bliznem Jasińskiego.
EKO-BABICE zapowiedziało przerwę od godz. 8:30 do 15:00 w związku z rozbudową sieci wodociągowej. Wyłączenie obejmie ul. Bolesława Prusa – numery parzyste od 18 do 26.
Ołtarzew. Awaria oznacza sześć godzin bez wody
Świeży komunikat wydał również Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim.
W Ołtarzewie w czwartek 1 października od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Poznańskiej od numeru 376 do 414 – numery parzyste.
W tym przypadku przyczyną jest awaria wodociągowa. Informację opublikował 30 września Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.
Lepiej przygotować wodę wcześniej
Mieszkańcy budynków objętych komunikatami powinni uwzględnić, że podawane godziny są planowanym czasem prac. Przed rozpoczęciem przerwy warto zabezpieczyć wodę potrzebną przede wszystkim do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności higienicznych.
Wyłączenia nie dotyczą całego Mazowsza ani całych wymienionych miejscowości – obejmują konkretne ulice i posesje wskazane przez przedsiębiorstwa wodociągowe. W przypadku prac przy sieci sytuacja może być również aktualizowana, dlatego przed czwartkowym wyłączeniem warto ponownie sprawdzić komunikat właściwego operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.