W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Ogromna promocja, drugi produkt za symboliczną złotówkę
Biedronka rozpoczyna październik bardzo mocną promocją. Już w czwartek, 1 października, wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Różne opakowania można dowolnie łączyć, ale obowiązuje dzienny limit. Promocja potrwa tylko do soboty, 3 października.
To kolejna duża akcja Biedronki przygotowana na pierwsze dni nowego miesiąca. Tym razem sieć postawiła na popularne kiełbasy, a zasady pozwalają klientom wybierać różne warianty produktu.
Wszystkie kiełbasy śląskie w promocji
Oferta obejmuje wszystkie kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin. Na materiałach promocyjnych Biedronki widać kilka różnych wariantów i wielkości opakowań.
Najważniejsza zasada brzmi:
Drugi, tańszy produkt za 1 zł
Nie trzeba przy tym kupować dwóch identycznych opakowań. Sieć wyraźnie zaznacza „mieszaj dowolnie”.
Jeżeli klient wybierze dwa różne produkty, za tańszy z nich zapłaci tylko złotówkę.
Można skompletować nawet trzy promocyjne pary
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Sieć wprowadziła dzienny limit wynoszący 6 sztuk na jedną kartę, przy czym maksymalnie 3 produkty można kupić za 1 zł.
Oznacza to, że w ciągu jednego dnia klient może skompletować maksymalnie trzy pary objęte promocją.
Tylko trzy dni. Start już w czwartek
Oferta rozpocznie się w czwartek 1 października i będzie obowiązywała do soboty 3 października.
Promocja może przyciągnąć szczególnie osoby planujące większe zakupy przed weekendem. Kiełbasy należą do produktów, które można wykorzystać zarówno na kanapki, jak i na ciepło czy do przygotowania szybkiego obiadu.
Najważniejsze: wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin – drugi, tańszy produkt za 1 zł, możliwość dowolnego mieszania wariantów i maksymalnie trzy produkty za złotówkę dziennie.
Biedronka zaczyna więc październik serią dużych akcji. Po promocjach na masło, mięso mielone i parówki pojawia się kolejna oferta, która w czwartek może ściągnąć do sklepów wielu klientów szukających produktów na weekend w znacznie niższej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.