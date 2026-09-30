W czwartek ludzie pobiegną do Biedronki. Ogromna promocja, drugi produkt za symboliczną złotówkę

30 września 2026 22:55 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka rozpoczyna październik bardzo mocną promocją. Już w czwartek, 1 października, wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin zostaną objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt kosztuje zaledwie 1 zł. Różne opakowania można dowolnie łączyć, ale obowiązuje dzienny limit. Promocja potrwa tylko do soboty, 3 października.

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Fot. Warszawa w Pigułce

To kolejna duża akcja Biedronki przygotowana na pierwsze dni nowego miesiąca. Tym razem sieć postawiła na popularne kiełbasy, a zasady pozwalają klientom wybierać różne warianty produktu.

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Wszystkie kiełbasy śląskie w promocji

Oferta obejmuje wszystkie kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin. Na materiałach promocyjnych Biedronki widać kilka różnych wariantów i wielkości opakowań.

Najważniejsza zasada brzmi:

Drugi, tańszy produkt za 1 zł

Nie trzeba przy tym kupować dwóch identycznych opakowań. Sieć wyraźnie zaznacza „mieszaj dowolnie”.

Jeżeli klient wybierze dwa różne produkty, za tańszy z nich zapłaci tylko złotówkę.

Można skompletować nawet trzy promocyjne pary

Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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Sieć wprowadziła dzienny limit wynoszący 6 sztuk na jedną kartę, przy czym maksymalnie 3 produkty można kupić za 1 zł.

Oznacza to, że w ciągu jednego dnia klient może skompletować maksymalnie trzy pary objęte promocją.

Tylko trzy dni. Start już w czwartek

Oferta rozpocznie się w czwartek 1 października i będzie obowiązywała do soboty 3 października.

Promocja może przyciągnąć szczególnie osoby planujące większe zakupy przed weekendem. Kiełbasy należą do produktów, które można wykorzystać zarówno na kanapki, jak i na ciepło czy do przygotowania szybkiego obiadu.

Najważniejsze: wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin – drugi, tańszy produkt za 1 zł, możliwość dowolnego mieszania wariantów i maksymalnie trzy produkty za złotówkę dziennie.

Biedronka zaczyna więc październik serią dużych akcji. Po promocjach na masło, mięso mielone i parówki pojawia się kolejna oferta, która w czwartek może ściągnąć do sklepów wielu klientów szukających produktów na weekend w znacznie niższej cenie.

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