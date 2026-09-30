Od czwartku wyłączenia prądu na Mazowszu. Mieszkańcy muszą przygotować się na kilka godzin bez energii
Od czwartku, 1 października, na Mazowszu rozpoczną się kolejne planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operatorzy prowadzą prace przy sieci, dlatego w wybranych miejscowościach zasilanie zostanie czasowo odłączone. Jedno z potwierdzonych wyłączeń obejmuje Sulejówek, gdzie mieszkańcy mogą pozostać bez prądu nawet przez pięć godzin.
Nie chodzi o awarię ani wyłączenie obejmujące całe województwo. Są to lokalne, planowane przerwy techniczne, dotyczące konkretnych obszarów zasilania.
Sulejówek bez prądu od rana
Urząd Miasta Sulejówek opublikował komunikat PGE Dystrybucja, z którego wynika, że w czwartek 1 października 2026 roku zaplanowano wyłączenie energii elektrycznej na terenie miasta.
Przerwa ma rozpocząć się o godz. 8:30 i potrwać do godz. 13:30. Oznacza to nawet pięć godzin bez zasilania.
Informacja pochodzi od PGE Dystrybucja, Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Otwock, a komunikat został opublikowany przez miasto 21 września.
Wyłączenia mogą utrudnić pracę zdalną
Kilka godzin bez energii oznacza nie tylko niedziałające oświetlenie. W mieszkaniach i domach mogą przestać działać routery internetowe, bramy elektryczne, część instalacji grzewczych czy urządzenia kuchenne.
Dlatego osoby objęte planowanym wyłączeniem powinny wcześniej naładować telefony, laptopy oraz powerbanki. Warto również pamiętać, że podawane przez operatora godziny są czasem planowanym – zasilanie może zostać przywrócone wcześniej, jeśli prace zakończą się szybciej.
To nie jest blackout na Mazowszu
Planowanych wyłączeń nie należy mylić z awarią energetyczną ani zagrożeniem blackoutem. Operatorzy regularnie czasowo odłączają poszczególne fragmenty sieci, aby bezpiecznie wykonywać prace modernizacyjne i eksploatacyjne.
PGE Dystrybucja obejmuje swoim Oddziałem Warszawa znaczną część województwa mazowieckiego, w tym m.in. okolice Otwocka, Mińska Mazowieckiego, Legionowa, Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna czy Wołomina.
Na ten moment w aktualnych, wiarygodnych komunikatach, które udało mi się potwierdzić dla czwartku 1 października, mam konkretny harmonogram dla Sulejówka. Nie dopisuję innych miejscowości bez potwierdzenia dokładnych ulic i godzin. Harmonogramy operatora mogą być aktualizowane, dlatego mieszkańcy powinni sprawdzić swój adres przed planowanym terminem prac.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.