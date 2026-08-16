Dramat nad Wisłą. Gigantyczna akcja poszukiwawcza. Mężczyzna nie żyje
Mężczyzna, który wszedł do wody w okolicy Poniatówki, jednej z najpopularniejszych plaż nad Wisłą w Warszawie, nie wyszedł na brzeg. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza z udziałem połączonych służb. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, akcję zakończono – służby odnalazły ciało mężczyzny. Nie udało się go uratować.
W akcji brały udział dwa zastępy straży i nurkowie
W poszukiwaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, w tym oficer operacyjny miasta, a także nurkowie i policjanci z Komisariatu Rzecznego. Po dwóch godzinach akcję zakończono. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, znaleziono ciało mężczyzny odpowiadający wizerunkowi. Mężczyznę wyciągnięto na brzeg, ale niestety nie udało się mu już pomóc.
Wisła bywa zdradliwa mimo pozornie spokojnej powierzchni
Jeśli planujesz wypoczynek nad Wisłą, pamiętaj, że nawet w popularnych, zagospodarowanych miejscach jak Poniatówka, kąpiel w Wiśle na całej szerokości rzeki jest zakazana.
Poniatówka, położona tuż przy Moście Poniatowskiego i w sąsiedztwie Stadionu Narodowego, to jedna z najchętniej odwiedzanych plaż miejskich w Warszawie, szczególnie tłumna w weekendy i upalne dni. Rzeka w tym miejscu, podobnie jak na wielu innych odcinkach w regionie, bywa jednak znacznie bardziej niebezpieczna, niż sugeruje jej spokojny wygląd znad brzegu – silny, nieprzewidywalny nurt, nagłe różnice głębokości i chłodniejsza woda pod powierzchnią to czynniki, które co roku przyczyniają się do tragedii na Wiśle i innych mazowieckich zbiornikach wodnych. Władze regionu w ostatnim czasie wyznaczały kolejne tak zwane czarne punkty wodne – miejsca, w których kąpiel jest szczególnie niebezpieczna.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.