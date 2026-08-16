Dramat nad Wisłą. Gigantyczna akcja poszukiwawcza. Mężczyzna nie żyje

16 sierpnia 2026 21:55 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Mężczyzna, który wszedł do wody w okolicy Poniatówki, jednej z najpopularniejszych plaż nad Wisłą w Warszawie, nie wyszedł na brzeg. Na miejscu natychmiast rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza z udziałem połączonych służb. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, akcję zakończono – służby odnalazły ciało mężczyzny. Nie udało się go uratować.

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Akcja poszukiwawcza na Wiśle Fot. Warszawa w Pigułce
Akcja poszukiwawcza na Wiśle. Fot. Warszawa w Pigułce.

W akcji brały udział dwa zastępy straży i nurkowie

W poszukiwaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej, w tym oficer operacyjny miasta, a także nurkowie i policjanci z Komisariatu Rzecznego. Po dwóch godzinach akcję zakończono. Jak dowiedziała się Warszawa w Pigułce, znaleziono ciało mężczyzny odpowiadający wizerunkowi. Mężczyznę wyciągnięto na brzeg, ale niestety nie udało się mu już pomóc.

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Wisła bywa zdradliwa mimo pozornie spokojnej powierzchni

Jeśli planujesz wypoczynek nad Wisłą, pamiętaj, że nawet w popularnych, zagospodarowanych miejscach jak Poniatówka, kąpiel w Wiśle na całej szerokości rzeki jest zakazana.

Poniatówka, położona tuż przy Moście Poniatowskiego i w sąsiedztwie Stadionu Narodowego, to jedna z najchętniej odwiedzanych plaż miejskich w Warszawie, szczególnie tłumna w weekendy i upalne dni. Rzeka w tym miejscu, podobnie jak na wielu innych odcinkach w regionie, bywa jednak znacznie bardziej niebezpieczna, niż sugeruje jej spokojny wygląd znad brzegu – silny, nieprzewidywalny nurt, nagłe różnice głębokości i chłodniejsza woda pod powierzchnią to czynniki, które co roku przyczyniają się do tragedii na Wiśle i innych mazowieckich zbiornikach wodnych. Władze regionu w ostatnim czasie wyznaczały kolejne tak zwane czarne punkty wodne – miejsca, w których kąpiel jest szczególnie niebezpieczna.

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