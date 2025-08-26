Dramatyczne sceny w Pruszkowie! Policjant strzelał do napastnika z młotkiem, krew na ulicy

26 sierpnia 2025 22:26

Funkcjonariusze mazowieckiej policji zostali zmuszeni do użycia broni palnej wobec agresywnego mężczyzny, który zaatakował ich niebezpiecznym narzędziem. Incydent, który rozpoczął się jako zwykła interwencja domowa, szybko przerodził się w sytuację zagrożenia życia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Pierwszych sygnałów o niebezpiecznej sytuacji policjanci otrzymali tuż po godzinie siedemnastej dwadzieścia cztery w poniedziałkowe popołudnie. Na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie od kobiety, która alarmowała o zachowaniu swojego brata. Mężczyzna w stanie znacznego upojenia alkoholowego miał agresywnie dobijać się do drzwi jednego z domów mieszkalnych, trzymając w rękach niebezpieczne narzędzie.

Dyżurny jednostki policji w Pruszkowie natychmiast zakwalifikował interwencję jako pilną, co oznaczało, że patrol został wysłany na miejsce zdarzenia z najwyższym priorytetem. Funkcjonariusze otrzymali informację o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, w której uczestniczy osoba uzbrojona w ostre narzędzie, co automatycznie uruchamiało odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Na miejscu zdarzenia policjanci zastali sytuację, która potwierdziła najgorsze obawy zgłaszającej. Nietrzeźwy mężczyzna rzeczywiście znajdował się przed jednym z domów, demonstrując agresywne zachowanie i trzymając w rękach przedmiot, który początkowo został zidentyfikowany jako siekiera. Szybko jednak okazało się, że napastnik dzierży młotek budowlany, który w rękach agresywnej osoby może stanowić równie śmiertelną broń.

Pierwsze ustalenia funkcjonariuszy wskazywały, że incydent ma charakter konfliktu rodzinnego. Kobieta, która powiadomiła służby, okazała się być siostrą agresywnego mężczyzny i to właśnie ona, obawiając się eskalacji sytuacji, zdecydowała się na wezwanie pomocy. Rodzinny charakter konfliktu nie zmniejszał jednak potencjalnego zagrożenia, jakie stwarzał uzbrojony i znajdujący się pod wpływem alkoholu napastnik.

Sytuacja dramatycznie się zaostrzyła w momencie, gdy policjanci podjęli próbę nawiązania kontaktu z agresywnym mężczyzną. Zamiast podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy, napastnik zareagował w sposób całkowicie nieprzewidywalny i niebezpieczny. Z młotkiem w ręku rzucił się w kierunku jednego z policjantów, wykonując agresywny ruch, który mógł zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią funkcjonariusza.

Doświadczony policjant, widząc nadciągające zagrożenie, błyskawicznie zareagował zgodnie z obowiązującymi procedurami. Pierwszym jego odruchem było wycofanie się z zasięgu ataku oraz oddanie strzału ostrzegawczego w powietrze, mając nadzieję, że dźwięk wystrzału otrząśnie napastnika i skłoni go do porzucenia niebezpiecznego narzędzia. Jednocześnie funkcjonariusz wydał głośne polecenie odrzucenia młotka i zaprzestania agresywnych działań.

Ostrzeżenie nie przyniosło jednak oczekiwanego efektu. Nietrzeźwy mężczyzna, najwyraźniej niereagujący na okrzyki policjanta ani na wystrzał ostrzegawczy, kontynuował swój atak. Z młotkiem nadal mocno zaciśniętym w dłoni przemieszczał się w kierunku funkcjonariusza, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna z każdą sekundą.

Policjant, widząc, że pierwszy strzał ostrzegawczy nie odniósł zamierzonego skutku, zdecydował się na oddanie kolejnych dwóch wystrzałów w powietrze. Ta desperacka próba powstrzymania napastnika bez konieczności bezpośredniego użycia broni przeciwko niemu również zakończyła się niepowodzeniem. Agresywny mężczyzna, zdawał się być całkowicie odporny na ostrzeżenia i kontynuował swoje niebezpieczne działania.

W obliczu bezpośredniego zagrożenia życia, funkcjonariusz został zmuszony do podjęcia ostatecznej decyzji. Zgodnie z obowiązującymi procedurami użycia broni służbowej w sytuacjach zagrożenia życia, policjant wycelował w nogę napastnika i oddał precyzyjny strzał. Był to strzał mający na celu unieszkodliwienie agresora przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zadania mu śmiertelnych obrażeń.

Pocisk trafił napastnika w nogę, powodując natychmiastowe zatrzymanie jego agresywnego zachowania. Ranny mężczyzna, mimo otrzymanej rany postrzałowej, był jeszcze w stanie pokonać kilkanaście kroków, zanim ostatecznie odrzucił młotek i upadł na ziemię. W tym momencie policjanci mogli bezpiecznie zbliżyć się do niego i przeprowadzić procedurę zatrzymania.

Natychmiast po unieszkodliwieniu napastnika funkcjonariusze wezwali pogotowie ratunkowe, aby zapewnić poszkodowanemu odpowiednią pomoc medyczną. Pierwszej pomocy udzielono jeszcze na miejscu zdarzenia, gdzie ratownicy medyczni opatrzyli ranę postrzałową i ustabilizowali stan pacjenta. Po wstępnym zabezpieczeniu medycznym ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w asyście policjantów.

Całe zdarzenie, od momentu otrzymania zgłoszenia do zatrzymania napastnika, trwało stosunkowo krótko, ale jego intensywność i potencjalne konsekwencje sprawiły, że stało się ono przedmiotem szczególnego zainteresowania lokalnej społeczności. Mieszkańcy dzielnicy, w której doszło do incydentu, byli świadkami dramatycznych scen, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Procedury policyjne w tego typu sytuacjach są bardzo precyzyjnie określone i wymagają od funkcjonariuszy podejmowania trudnych decyzji w warunkach wysokiego stresu i presji czasowej. Każde użycie broni służbowej podlega szczegółowej analizie i ocenie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz proporcjonalności zastosowanych środków do stopnia zagrożenia.

W przypadku pruszkońskiego incydentu wszystko wskazuje na to, że policjant działał zgodnie z obowiązującymi procedurami, wykorzystując broń służbową dopiero po wyczerpaniu innych dostępnych środków oddziaływania. Wcześniejsze strzały ostrzegawcze i próby negocjacji z napastnikiem świadczą o profesjonalnym podejściu funkcjonariusza do tej niezwykle trudnej sytuacji.

Incydenty tego typu przypominają o trudnościach, z jakimi na co dzień borykają się funkcjonariusze policji, zmuszeni do podejmowania błyskawicznych decyzji w sytuacjach potencjalnego zagrożenia życia. Praca w służbach mundurowych wiąże się z koniecznością radzenia sobie ze stresem, agresją i nieprzewidywalnymi reakcjami osób będących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Pruszkówski incydent pokazuje również, jak szybko zwykła interwencja domowa może przerodzić się w sytuację wymagającą użycia środków przymusu bezpośredniego. Konflikty rodzinne, szczególnie te z udziałem osób nietrzeźwych, często charakteryzują się wysokim poziomem emocji i nieprzewidywalności, co znacznie utrudnia pracę interweniujących funkcjonariuszy.

Dalsze losy zatrzymanego mężczyzny będą zależały od jego stanu zdrowia oraz decyzji prokuratury dotyczących ewentualnych zarzutów karnych. Atak na funkcjonariusza policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia stanowi poważne przestępstwo, które może być karane wieloletnim więzieniem. Stan alkoholowy napastnika, choć może stanowić okoliczność łagodzącą, z pewnością nie zwolni go z odpowiedzialności za swoje czyny.

