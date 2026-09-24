Drugi i trzeci stopień alarmowy na Mazowszu. Kontrole na kolei, szczególne zasady w szkołach
Mieszkańcy Mazowsza mogą spotkać więcej patroli, uzbrojonych funkcjonariuszy oraz dodatkowe kontrole w miejscach publicznych. Na terenie całego województwa obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO, natomiast na obszarach linii kolejowych wprowadzono trzeci stopień CHARLIE. Zarządzenia premiera pozostaną w mocy do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59. Nie oznaczają nakazu pozostania w domach ani zarządzenia ewakuacji.
Podwyższone stopnie alarmowe obejmują również Warszawę i całe województwo mazowieckie. Najwyższy z obowiązujących obecnie poziomów dotyczy infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Na pozostałym obszarze kraju, a więc również w miastach, gminach i powiatach Mazowsza, obowiązuje drugi stopień BRAVO. Równocześnie w całej Polsce utrzymywany jest drugi stopień BRAVO-CRP dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Trzeci stopień CHARLIE na liniach kolejowych
Najwyższy poziom obowiązuje na terenach linii kolejowych zarządzanych przez:
- PKP Polskie Linie Kolejowe,
- PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.
Na Mazowszu oznacza to podwyższoną gotowość służb między innymi wokół infrastruktury kolejowej w Warszawie oraz na najważniejszych trasach prowadzących przez województwo.
Trzeci stopień CHARLIE jest przedostatnim w czterostopniowej skali. Wyżej znajduje się już tylko stopień DELTA.
Zgodnie z przepisami CHARLIE może zostać wprowadzony między innymi po uzyskaniu wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym albo w sytuacji wskazującej na prawdopodobny cel takiego ataku.
Nie oznacza to jednak, że pasażerowie powinni rezygnować z podróży. Rząd nie wprowadził zakazu korzystania z kolei, nie zamknięto dworców i nie ogłoszono ewakuacji.
Podróżni muszą natomiast liczyć się ze zwiększoną obecnością służb oraz możliwymi kontrolami w rejonie infrastruktury kolejowej.
Co pasażerowie mogą zauważyć na dworcach?
Na warszawskich i mazowieckich stacjach mogą pojawiać się dodatkowe patrole Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej.
Służby mogą zwracać szczególną uwagę na:
- pozostawione bez opieki torby, walizki i plecaki,
- osoby wchodzące do pomieszczeń technicznych,
- nietypowe zachowanie w pobliżu torów i urządzeń kolejowych,
- próby fotografowania lub filmowania chronionych elementów infrastruktury,
- samochody zaparkowane w miejscach niedozwolonych,
- uszkodzenia ogrodzeń, zabezpieczeń albo urządzeń.
Nie należy samodzielnie otwierać ani przenosić podejrzanego bagażu. O pozostawionym przedmiocie trzeba poinformować pracownika kolei, ochronę, policję albo zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Drugi stopień BRAVO obejmuje całe Mazowsze
Poza obszarami kolejowymi na całym Mazowszu obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO. Ma on charakter prewencyjny i został wprowadzony w związku z sytuacją geopolityczną, działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi oraz konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę.
BRAVO oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, ale bez zidentyfikowania konkretnego celu ataku.
Dla mieszkańców może to oznaczać:
- więcej patroli w miejscach publicznych,
- kontrole w dużych skupiskach ludzi,
- zwiększoną ochronę komunikacji miejskiej i ważnych obiektów,
- dodatkowe kontrole pojazdów, osób i budynków publicznych,
- obecność funkcjonariuszy z bronią długą i w kamizelkach kuloodpornych,
- ograniczenia w dostępie do niektórych instytucji.
Widok silniej uzbrojonych funkcjonariuszy nie musi oznaczać, że w danym miejscu doszło do konkretnego zagrożenia. Jest jednym z elementów procedur obowiązujących podczas stopnia BRAVO.
Zakaz wstępu osób postronnych do szkół
Stopień BRAVO wiąże się również z ograniczeniami dotyczącymi przedszkoli, szkół i uczelni. Do placówek nie powinny być wpuszczane osoby postronne.
Za osoby postronne uznaje się osoby inne niż:
- pracownicy placówki,
- uczniowie lub studenci,
- rodzice i opiekunowie prawni.
Szkoły mogą dokładniej sprawdzać osoby wchodzące do budynku, zamykać część wejść oraz wymagać wcześniejszego zgłoszenia wizyty. Rodzice powinni stosować się do poleceń dyrekcji i pracowników ochrony.
Nie oznacza to jednak automatycznego zakazu wstępu dla rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.
BRAVO-CRP dotyczy cyberprzestrzeni
Na terenie całego kraju obowiązuje również drugi stopień BRAVO-CRP. Dotyczy on bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
Instytucje mają obowiązek między innymi:
- dokładniej monitorować swoje systemy,
- sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
- weryfikować przypadki naruszenia bezpieczeństwa komunikacji,
- utrzymywać całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów,
- zwiększyć czujność wobec prób cyberataków.
Dla mieszkańców nie oznacza to ograniczenia dostępu do Internetu. Warto jednak szczególnie uważać na fałszywe wiadomości podszywające się pod urzędy, banki, przewoźników lub służby.
Czego nie oznaczają stopnie alarmowe?
Wprowadzenie BRAVO i CHARLIE nie oznacza:
- nakazu pozostania w domu,
- zarządzenia powszechnej ewakuacji,
- zamknięcia kolei lub komunikacji miejskiej,
- zakazu organizowania wszystkich wydarzeń,
- potwierdzenia, że na Mazowszu dojdzie do ataku.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, administracji i zarządców infrastruktury, aby zwiększyli gotowość oraz ochronę obiektów.
Co powinien zrobić mieszkaniec?
Rząd apeluje o zachowanie czujności, ale nie o panikę. Należy zwracać uwagę na pozostawione bez opieki przedmioty, nietypowe zachowania oraz próby wejścia do chronionych lub technicznych części obiektów.
W przypadku zauważenia podejrzanej paczki:
- Nie należy jej dotykać ani przenosić.
- Trzeba oddalić się na bezpieczną odległość.
- Należy ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu.
- Trzeba powiadomić obsługę obiektu lub zadzwonić pod numer 112.
- Należy wykonywać polecenia służb i nie utrudniać prowadzenia działań.
Stopnie BRAVO, BRAVO-CRP oraz CHARLIE na kolei mają obowiązywać do 30 listopada 2026 roku do godziny 23:59, chyba że premier wcześniej je odwoła albo ponownie przedłuży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.