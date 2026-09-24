Telefon działa dziś bez zarzutu, ale od grudnia może stracić sieć. Operator każe wysłać jeden SMS
Plus rozpocznie w grudniu 2026 roku stopniowe wyłączanie sieci 3G. Operator apeluje, aby sprawdzić nie tylko własny telefon, lecz także urządzenia używane przez rodziców i dziadków. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści „SPRAWDZAM” na numer 80909. Odpowiedź pokaże, czy telefon i karta SIM są przygotowane na zmianę.
Nie oznacza to wyłączenia całej telefonii komórkowej w Polsce ani jednoczesnego odcięcia klientów od połączeń. Wygaszana będzie wyłącznie starsza technologia 3G, a proces zostanie przeprowadzony etapami.
Dla większości właścicieli współczesnych smartfonów zmiana pozostanie praktycznie niezauważalna. Problem może jednak dotyczyć starszych telefonów, routerów, modemów, alarmów, lokalizatorów i innych urządzeń wyposażonych w kartę SIM.
Ważny termin dla klientów Plusa
Plus oficjalnie zapowiedział, że stopniowe wyłączanie 3G rozpocznie się w grudniu 2026 roku. Nie nastąpi to jednego dnia na terenie całego kraju. Poszczególne obszary będą przełączane etapami.
Telefon powinien obsługiwać technologię 4G/LTE, a karta SIM musi być zgodna z nowszym standardem. Operator podaje, że problem może dotyczyć przede wszystkim kart wyprodukowanych przed 2013 rokiem oraz starszych urządzeń.
Warto więc sprawdzić sprzęt wcześniej. Odkładanie tego do momentu wyłączenia 3G może oznaczać, że użytkownik dopiero po utracie usługi dowie się, iż potrzebna jest zmiana ustawień, wymiana karty albo kupno nowszego urządzenia.
Jeden SMS pokaże, czy telefon jest bezpieczny
Klienci Plusa mogą sprawdzić telefon i kartę SIM bez wizyty w salonie. Należy:
- Wziąć telefon, który ma zostać zweryfikowany.
- Wysłać bezpłatny SMS o treści SPRAWDZAM.
- Wiadomość skierować na numer 80909.
- Poczekać na odpowiedź operatora.
W wiadomości zwrotnej klient otrzyma informację, czy jego telefon oraz karta SIM obsługują 4G/LTE. Test należy wykonać z urządzenia, którego dotyczy sprawdzenie.
Jeżeli karta nie obsługuje LTE, można ją bezpłatnie wymienić w punkcie sprzedaży Plusa, zachowując dotychczasowy numer. Gdy problemem jest wyłącznie konfiguracja urządzenia, może wystarczyć włączenie LTE i VoLTE w ustawieniach albo aktualizacja oprogramowania.
Nie musisz kupować telefonu z 5G
Wyłączenie 3G nie oznacza, że każdy klient musi natychmiast kupić drogi smartfon obsługujący 5G. Do dalszego korzystania z usług kluczowa jest obsługa 4G/LTE oraz VoLTE.
LTE odpowiada między innymi za transmisję danych, natomiast VoLTE pozwala prowadzić rozmowy głosowe przez sieć LTE. Telefon może obsługiwać internet 4G, ale nie mieć prawidłowo uruchomionej funkcji VoLTE. Dlatego warto sprawdzić obie technologie.
Samo to, że telefon ma fizyczną klawiaturę, nie przesądza jeszcze o konieczności wymiany. Na rynku dostępne są proste aparaty obsługujące LTE i VoLTE. Jednocześnie kilkuletni smartfon może wymagać jedynie zmiany ustawień.
Najpierw sprawdź telefon rodziców i dziadków
Największe ryzyko dotyczy osób, które od wielu lat korzystają z tego samego aparatu i nie potrzebują nowoczesnych funkcji. Telefon może dziś prawidłowo wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz łączyć się z internetem, a mimo to nie być gotowy na wygaszenie 3G.
Dlatego warto sprawdzić urządzenia należące do seniorów. Należy upewnić się, że:
- telefon obsługuje LTE,
- karta SIM współpracuje z 4G,
- w ustawieniach włączono LTE lub automatyczny wybór sieci,
- działa funkcja VoLTE,
- oprogramowanie urządzenia jest aktualne.
Jeśli starsza osoba korzysta z telefonu głównie do wzywania pomocy i kontaktu z rodziną, nie warto czekać z kontrolą do grudnia.
To nie tylko telefony. Alarm również może wymagać wymiany
Karta SIM może znajdować się w wielu urządzeniach, o których na co dzień się nie pamięta. Przed rozpoczęciem wyłączeń należy sprawdzić również:
- domowe systemy alarmowe,
- lokalizatory samochodów i osób,
- routery oraz modemy,
- tablety z kartą SIM,
- zegarki i opaski,
- urządzenia monitorujące,
- zapasowe telefony przechowywane na wypadek awarii.
Szczególną uwagę należy zwrócić na alarmy i urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo. Sprzęt działający wyłącznie w 3G po wyłączeniu tej technologii nie połączy się automatycznie z LTE. W takim przypadku konieczna może być wymiana modułu komunikacyjnego, a nie całej instalacji.
Czy w Polsce zniknie internet mobilny?
Nie. Określenie „wyłączenie całej sieci komórkowej” jest nieprawdziwe. Operatorzy uwalniają częstotliwości zajmowane przez 3G i wykorzystują je do rozwoju 4G oraz 5G.
T-Mobile zakończył wygaszanie 3G wcześniej, Orange przeprowadził cały proces do końca 2025 roku, Play zastępuje 3G nowszymi technologiami etapami, a Plus rozpocznie swoją operację w grudniu 2026 roku. Play informuje jednocześnie, że na modernizowanych obszarach nadal dostępna jest sieć 2G.
Państwowy Instytut Łączności podkreśla, że wcześniejsze wyłączenia nie doprowadziły do technologicznej katastrofy. Większość użytkowników nawet nie zauważyła zmiany, ponieważ ich telefony już wcześniej obsługiwały LTE. Najbardziej narażone są pojedyncze starsze aparaty oraz modemy, systemy alarmowe i urządzenia telemetryczne.
Nie kupuj nowego telefonu bez sprawdzenia
Najgorszym rozwiązaniem będzie pochopne kupienie nowego urządzenia tylko dlatego, że obecne ma kilka lat. W pierwszej kolejności należy wykonać test udostępniony przez operatora, sprawdzić ustawienia sieciowe oraz wersję oprogramowania.
W przypadku klientów Plusa pierwszy krok jest prosty: SMS „SPRAWDZAM” wysłany na numer 80909. Dopiero odpowiedź operatora pokaże, czy potrzebna jest jakakolwiek interwencja.
Zmiana rozpocznie się w grudniu, ale warto zająć się nią już teraz — przede wszystkim w telefonach rodziców i dziadków oraz w urządzeniach odpowiedzialnych za alarmowanie i bezpieczeństwo domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.