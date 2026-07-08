Duże utrudnienia na Pradze-Południe! Dźwig Tramwajów Warszawskich zderzył się z samochodem
Kierowcy poruszający się po warszawskiej Pradze-Południe muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na ulicy Targowej, w rejonie Ronda Wiatraczna, doszło do zderzenia samochodu osobowego z dźwigiem Tramwajów Warszawskich.
Dźwig jechał do wykolejonego tramwaju
Jak wynika z dostępnych informacji, pojazd techniczny Tramwajów Warszawskich był w drodze do akcji związanej z wykolejonym tramwajem na Rondzie Wiatraczna. W trakcie przejazdu doszło jednak do kolizji z samochodem osobowym na ul. Targowej.
Na miejscu pracują służby.
Policja kieruje ruchem
W związku ze zdarzeniem występują duże utrudnienia w przejeździe w kierunku Kamionka. Policjanci ręcznie kierują ruchem, aby umożliwić przejazd pojazdom i ograniczyć tworzące się korki.
Kierowcy powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.
Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o dokładnych okolicznościach zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia uszkodzonych pojazdów z jezdni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.