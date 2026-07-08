Duże utrudnienia na Pradze-Południe! Dźwig Tramwajów Warszawskich zderzył się z samochodem

8 lipca 2026 18:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy poruszający się po warszawskiej Pradze-Południe muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na ulicy Targowej, w rejonie Ronda Wiatraczna, doszło do zderzenia samochodu osobowego z dźwigiem Tramwajów Warszawskich.

Fot. Twoja Praga

Dźwig jechał do wykolejonego tramwaju

Jak wynika z dostępnych informacji, pojazd techniczny Tramwajów Warszawskich był w drodze do akcji związanej z wykolejonym tramwajem na Rondzie Wiatraczna. W trakcie przejazdu doszło jednak do kolizji z samochodem osobowym na ul. Targowej.

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Na miejscu pracują służby.

Policja kieruje ruchem

W związku ze zdarzeniem występują duże utrudnienia w przejeździe w kierunku Kamionka. Policjanci ręcznie kierują ruchem, aby umożliwić przejazd pojazdom i ograniczyć tworzące się korki.

Kierowcy powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu i – jeśli to możliwe – wybierać alternatywne trasy.

Na razie nie przekazano informacji o osobach poszkodowanych ani o dokładnych okolicznościach zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia uszkodzonych pojazdów z jezdni.

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