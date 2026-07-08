Duże zmiany w Warszawie. Od dziś kolejne osoby pojadą komunikacją miejską za darmo

8 lipca 2026 16:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od 8 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Dzięki zmianom kolejne grupy pasażerów zyskały prawo do darmowego korzystania z autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM.

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Nowe uprawnienia wynikają z uchwały Rady m.st. Warszawy, która weszła w życie właśnie dziś.

Darmowe przejazdy dla dawców przeszczepów

Od teraz z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby posiadające status Dawcy Przeszczepu oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dotyczy to osób, które oddały szpik, regenerujące się komórki lub tkanki, a także dawców narządów.

Podczas kontroli biletów należy okazać legitymację Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Większe uprawnienia dla weteranów

Zmiany obejmują również weteranów. Do tej pory z darmowych przejazdów mogli korzystać wyłącznie weterani poszkodowani podczas działań poza granicami kraju. Od 8 lipca uprawnienie zostało rozszerzone na wszystkich weteranów.

Prawo do bezpłatnych przejazdów potwierdza legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego, okazywana wraz z dokumentem tożsamości.

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Komu wydawane są legitymacje?

Legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów wydają odpowiednie instytucje państwowe. W przypadku żołnierzy dokumenty wydaje Minister Obrony Narodowej, natomiast dla funkcjonariuszy właściwe są Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej osób bez biletu

Wprowadzone zmiany oznaczają, że od dziś kolejne grupy mieszkańców i osób korzystających z komunikacji w stolicy nie muszą kupować biletów na przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Uprawnienie obejmuje wszystkie środki transportu funkcjonujące w ramach WTP zgodnie z obowiązującymi zasadami.

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