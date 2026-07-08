Duże zmiany w Warszawie. Od dziś kolejne osoby pojadą komunikacją miejską za darmo
Od 8 lipca obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Dzięki zmianom kolejne grupy pasażerów zyskały prawo do darmowego korzystania z autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM.
Nowe uprawnienia wynikają z uchwały Rady m.st. Warszawy, która weszła w życie właśnie dziś.
Darmowe przejazdy dla dawców przeszczepów
Od teraz z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby posiadające status Dawcy Przeszczepu oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. Dotyczy to osób, które oddały szpik, regenerujące się komórki lub tkanki, a także dawców narządów.
Podczas kontroli biletów należy okazać legitymację Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Większe uprawnienia dla weteranów
Zmiany obejmują również weteranów. Do tej pory z darmowych przejazdów mogli korzystać wyłącznie weterani poszkodowani podczas działań poza granicami kraju. Od 8 lipca uprawnienie zostało rozszerzone na wszystkich weteranów.
Prawo do bezpłatnych przejazdów potwierdza legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego, okazywana wraz z dokumentem tożsamości.
Komu wydawane są legitymacje?
Legitymacje uprawniające do bezpłatnych przejazdów wydają odpowiednie instytucje państwowe. W przypadku żołnierzy dokumenty wydaje Minister Obrony Narodowej, natomiast dla funkcjonariuszy właściwe są Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Więcej osób bez biletu
Wprowadzone zmiany oznaczają, że od dziś kolejne grupy mieszkańców i osób korzystających z komunikacji w stolicy nie muszą kupować biletów na przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Uprawnienie obejmuje wszystkie środki transportu funkcjonujące w ramach WTP zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.