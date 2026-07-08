Rekord pod Warszawą! Pan Wiesław oddał tysiące butelek i puszek
W Kołbieli na Mazowszu padł nowy rekord polskiego systemu kaucyjnego. Pan Wiesław Galwas jednorazowo zwrócił aż 7851 butelek i puszek, otrzymując voucher o wartości 3925,50 zł. To najwyższy dotychczas odnotowany jednorazowy zwrot opakowań w ramach systemu kaucyjnego.
Osiem godzin przy butelkomacie
Rekord został ustanowiony w sklepie sieci Kulfon w Kołbieli pod Warszawą. Samo wrzucanie opakowań do maszyny zajęło około ośmiu godzin, a cała operacja, wraz z przygotowaniem i transportem butelek oraz puszek, trwała jeszcze dłużej.
Za każde opakowanie objęte kaucją pan Wiesław otrzymał zwrot zgodny z obowiązującymi stawkami, co przełożyło się na voucher o wartości 3925,50 zł.
Rekord ustanowiony na polskim butelkomacie
To osiągnięcie ma jeszcze jeden wyjątkowy element. Rekord został pobity przy użyciu butelkomatu zaprojektowanego przez samego pana Wiesława. Urządzenie potrafi jednorazowo przyjąć nawet 8–10 tysięcy opakowań, dzięki czemu nie było konieczności jego opróżniania podczas całej akcji. Maszyna wyposażona jest również w funkcję prostowania zgniecionych plastikowych butelek, co ułatwia ich zwrot.
Pieniądze trafią na szczytny cel
Pan Wiesław zapowiedział, że nie zatrzyma pieniędzy dla siebie. Środki uzyskane z rekordowego zwrotu mają zostać przekazane na wsparcie warsztatów z innowacji w Szkole Podstawowej w Kołbieli.
System kaucyjny bije kolejne rekordy
Od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce regularnie pojawiają się informacje o coraz większych jednorazowych zwrotach opakowań. Wynik osiągnięty w Kołbieli wyraźnie przewyższył wcześniejsze rekordy i pokazuje, że mieszkańcy coraz chętniej korzystają z możliwości odzyskania kaucji za oddane butelki i puszki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.