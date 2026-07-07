Nie wolno brać prysznica, gdy działa pralka? Eksperci wyjaśniają, ile jest prawdy w popularnym ostrzeżeniu

8 lipca 2026 00:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od lat można usłyszeć ostrzeżenie, aby nie korzystać z prysznica, gdy w łazience pracuje pralka. Dla wielu osób to tylko miejska legenda, inni traktują ją bardzo poważnie. Czy rzeczywiście jednoczesne branie prysznica i używanie pralki może być niebezpieczne?

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Fot. Shutterstock

W nowoczesnych domach ryzyko jest bardzo małe

Jeśli instalacja elektryczna jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia są sprawne, a w instalacji znajduje się wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), korzystanie z prysznica podczas pracy pralki jest uznawane za bezpieczne.

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Nowoczesne zabezpieczenia zostały zaprojektowane właśnie po to, aby odciąć zasilanie w przypadku wykrycia niebezpiecznego upływu prądu.

Skąd wziął się ten mit?

Ostrzeżenie nie wzięło się znikąd. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiele mieszkań miało przestarzałe instalacje elektryczne bez odpowiedniego uziemienia i nowoczesnych zabezpieczeń.

W przypadku uszkodzenia pralki mogło dojść do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia. Osoba biorąca prysznic, mająca kontakt z wodą i metalowymi elementami instalacji, była bardziej narażona na porażenie prądem.

Kiedy warto zachować ostrożność?

Eksperci zwracają uwagę, że ryzyko nadal może istnieć w niektórych sytuacjach. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mieszkające w starszych budynkach z niewymienioną instalacją elektryczną lub wtedy, gdy pralka wykazuje oznaki usterki.

Niepokojącymi sygnałami są między innymi:

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  • wyczuwalne „kopanie” prądem po dotknięciu pralki,
  • częste wyłączanie bezpieczników,
  • uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka,
  • brak sprawnego uziemienia lub wyłącznika różnicowoprądowego.

W takich przypadkach urządzenie powinno zostać jak najszybciej sprawdzone przez elektryka lub serwis.

Nie lekceważ oznak awarii

Jeżeli podczas dotykania pralki odczuwalne jest nawet delikatne mrowienie, nie należy korzystać z urządzenia. Taki objaw może świadczyć o uszkodzeniu instalacji lub samego sprzętu i wymaga natychmiastowej kontroli.

Choć w większości współczesnych mieszkań jednoczesne korzystanie z prysznica i pralki nie stanowi zagrożenia, sprawna instalacja elektryczna oraz regularna kontrola urządzeń pozostają podstawą bezpieczeństwa. To właśnie stan instalacji, a nie sama pracująca pralka, ma największy wpływ na ryzyko porażenia prądem.

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