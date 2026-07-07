Nie wolno brać prysznica, gdy działa pralka? Eksperci wyjaśniają, ile jest prawdy w popularnym ostrzeżeniu
Od lat można usłyszeć ostrzeżenie, aby nie korzystać z prysznica, gdy w łazience pracuje pralka. Dla wielu osób to tylko miejska legenda, inni traktują ją bardzo poważnie. Czy rzeczywiście jednoczesne branie prysznica i używanie pralki może być niebezpieczne?
W nowoczesnych domach ryzyko jest bardzo małe
Jeśli instalacja elektryczna jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenia są sprawne, a w instalacji znajduje się wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), korzystanie z prysznica podczas pracy pralki jest uznawane za bezpieczne.
Nowoczesne zabezpieczenia zostały zaprojektowane właśnie po to, aby odciąć zasilanie w przypadku wykrycia niebezpiecznego upływu prądu.
Skąd wziął się ten mit?
Ostrzeżenie nie wzięło się znikąd. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu wiele mieszkań miało przestarzałe instalacje elektryczne bez odpowiedniego uziemienia i nowoczesnych zabezpieczeń.
W przypadku uszkodzenia pralki mogło dojść do pojawienia się napięcia na metalowej obudowie urządzenia. Osoba biorąca prysznic, mająca kontakt z wodą i metalowymi elementami instalacji, była bardziej narażona na porażenie prądem.
Kiedy warto zachować ostrożność?
Eksperci zwracają uwagę, że ryzyko nadal może istnieć w niektórych sytuacjach. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby mieszkające w starszych budynkach z niewymienioną instalacją elektryczną lub wtedy, gdy pralka wykazuje oznaki usterki.
Niepokojącymi sygnałami są między innymi:
- wyczuwalne „kopanie” prądem po dotknięciu pralki,
- częste wyłączanie bezpieczników,
- uszkodzony przewód zasilający lub wtyczka,
- brak sprawnego uziemienia lub wyłącznika różnicowoprądowego.
W takich przypadkach urządzenie powinno zostać jak najszybciej sprawdzone przez elektryka lub serwis.
Nie lekceważ oznak awarii
Jeżeli podczas dotykania pralki odczuwalne jest nawet delikatne mrowienie, nie należy korzystać z urządzenia. Taki objaw może świadczyć o uszkodzeniu instalacji lub samego sprzętu i wymaga natychmiastowej kontroli.
Choć w większości współczesnych mieszkań jednoczesne korzystanie z prysznica i pralki nie stanowi zagrożenia, sprawna instalacja elektryczna oraz regularna kontrola urządzeń pozostają podstawą bezpieczeństwa. To właśnie stan instalacji, a nie sama pracująca pralka, ma największy wpływ na ryzyko porażenia prądem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.