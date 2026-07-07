Alarm na pokładzie samolotu z Warszawy. Ewakuacja ponad 200 osób

7 lipca 2026 23:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niebezpieczny incydent podczas lotu z Warszawy do Oslo. Samolot linii Wizz Air musiał wykonać awaryjne lądowanie na norweskim lotnisku Sandefjord Torp po tym, jak w kabinie pasażerskiej pojawił się dym. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, a z maszyny ewakuowano 214 osób.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dym pojawił się tuż przed lądowaniem

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie, gdy samolot kończył rejs z Warszawy do Oslo. Załoga zauważyła dym unoszący się w kabinie i zgodnie z obowiązującymi procedurami zdecydowała o przeprowadzeniu lądowania w trybie awaryjnym.

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Po przyziemieniu na lotnisku na samolot czekali strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Przyczyną był telefon jednego z pasażerów

Ze wstępnych ustaleń wynika, że źródłem dymu była uszkodzona bateria telefonu komórkowego należącego do jednego z pasażerów. To właśnie awaria urządzenia miała doprowadzić do zadymienia wnętrza samolotu.

Wszyscy pasażerowie oraz członkowie załogi zostali bezpiecznie ewakuowani. Według informacji przekazanych przez norweskie służby nikt nie odniósł obrażeń.

Zakłócenia na lotnisku i opóźniony lot do Warszawy

Na czas prowadzenia działań ratunkowych lotnisko Sandefjord Torp zostało tymczasowo zamknięte. Po zakończeniu kontroli samolotu i zakończeniu akcji służb port lotniczy wznowił normalną pracę.

Incydent wpłynął również na siatkę połączeń przewoźnika. Rejs powrotny Wizz Aira do Warszawy wystartował z około godzinnym opóźnieniem.

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Choć sytuacja wyglądała bardzo poważnie, dzięki szybkiej reakcji załogi i sprawnie przeprowadzonej akcji ratunkowej wszyscy znajdujący się na pokładzie bezpiecznie opuścili samolot.

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