Paragon z warszawskiej kawiarni wywołał burzę. Za kawę, wodę i jagodziankę zapłaciła prawie 100 zł

7 lipca 2026 23:44 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Zwykła wizyta w warszawskiej kawiarni przerodziła się w gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Aktorka Hanna Turnau opublikowała zdjęcie paragonu, z którego wynika, że za dwie kawy, dwie wody i jedną jagodziankę zapłaciła niemal 100 zł. Jej wpis błyskawicznie obiegł Internet i wywołał lawinę komentarzy.

Fot. Pixabay

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Paragon podzielił internautów

Publikacja szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych tematów w mediach społecznościowych. Część internautów przyznała, że ceny w warszawskich lokalach są coraz wyższe i mogą zaskakiwać nawet stałych bywalców kawiarni.

Nie zabrakło jednak osób, które uznały, że klient przed złożeniem zamówienia zna ceny i sam decyduje, czy chce z nich skorzystać. W komentarzach pojawiały się także uszczypliwe uwagi, że zamiast do kawiarni można było wybrać tańsze zakupy w dyskoncie.

Aktorka odpowiedziała na krytykę

Hanna Turnau odniosła się do fali komentarzy z dużym dystansem. W krótkim wpisie podziękowała za wszystkie reakcje, pozdrawiając internautów, a na zakończenie zażartowała, że po całym zamieszaniu może otrzymać zakaz wstępu do jednej z warszawskich kawiarni.

Ceny w lokalach nadal budzą emocje

Dyskusja wokół opublikowanego paragonu po raz kolejny pokazała, jak duże emocje wywołują ceny w gastronomii, szczególnie w Warszawie. Dla jednych rachunek za kawę i przekąski jest naturalną konsekwencją rosnących kosztów prowadzenia lokali, dla innych to przykład tego, jak drogie stały się wizyty w kawiarniach.

Internetowa debata pokazuje, że temat cen w lokalach gastronomicznych wciąż budzi duże zainteresowanie i regularnie wywołuje gorące dyskusje wśród mieszkańców stolicy i całej Polski.

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