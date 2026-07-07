Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy! Poważne awarie wodociągowe w czterech dzielnicach. Wodociągi podstawiają beczkowozy

8 lipca 2026 00:06 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W związku z awariami sieci wodociągowej bez dostępu do wody pozostają wybrane posesje na Pradze-Południe, Targówku, Ursusie i Ursynowie. Wodociągi prowadzą prace naprawcze i uruchomiły beczkowozy z wodą dla mieszkańców.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Praga-Południe

Awaria dotyczy rejonu Wału Miedzeszyńskiego. Przewidywany termin usunięcia usterki to 8 lipca do godziny 15:00.

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Beczkowóz z wodą ustawiono przy skrzyżowaniu ulic Walecznych i Łotewskiej.

Targówek

Problemy z dostawą wody wystąpiły przy ul. Łasińskiej. Według informacji Wodociągów Warszawskich usunięcie awarii planowane jest do 8 lipca do godziny 7:00.

Mieszkańcy mogą korzystać z beczkowozu ustawionego przy ul. Radzymińskiej 255, w pobliżu ul. Mroźnej.

Ursus

W tej dzielnicy awarie wystąpiły w dwóch lokalizacjach:

  • ul. 1 Maja,
  • Aleja Bzów.

Przywrócenie dostaw wody planowane jest 8 lipca do godziny 7:00.

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Beczkowozy podstawiono przy:

  • ul. Dzieci Warszawy 41C,
  • Alei Bzów 26.

Ursynów

Bez wody pozostają również wybrane posesje przy ul. Meander. Według aktualnych informacji awaria ma zostać usunięta do 8 lipca do godziny 7:00.

Beczkowóz znajduje się przy ul. Meander 3.

Trwają prace nad usunięciem awarii

Wodociągi Warszawskie prowadzą intensywne prace, aby jak najszybciej przywrócić dostawy wody. We wszystkich wymienionych lokalizacjach status zgłoszeń pozostaje „w toku”.

Mieszkańcy objęci awariami powinni korzystać z podstawionych beczkowozów. Przewidywane godziny zakończenia prac mogą ulec zmianie, jeśli podczas usuwania usterek pojawią się dodatkowe komplikacje.

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