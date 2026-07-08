Pilny komunikat dla pasażerów z Warszawy! Odwołano część pociągów Kolei Mazowieckich

8 lipca 2026 16:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie korzystający z połączeń Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na utrudnienia. Przewoźnik poinformował o odwołaniu dwóch pociągów linii R80 kursujących między Warszawą a Radomiem. Powodem są problemy techniczne.

Fot. Warszawa w Pigułce

Które pociągi zostały odwołane?

Jak przekazały Koleje Mazowieckie, nie wyjadą:

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  • pociąg nr 12624/5 relacji Warszawa Gdańska – Radom Główny, którego planowy odjazd ze stacji początkowej miał nastąpić o godz. 11:45,
  • pociąg nr 21634/5 relacji Radom Główny – Warszawa Gdańska, z planowym odjazdem o godz. 14:21.

Powodem są usterki techniczne

Przewoźnik poinformował, że odwołanie kursów jest związane z przyczynami technicznymi. Na razie nie podano szczegółów dotyczących awarii.

Pasażerowie powinni śledzić komunikaty

Koleje Mazowieckie apelują do podróżnych o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących ruchu pociągów. Aktualne komunikaty o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach publikowane są na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych.

Przewoźnik przeprosił pasażerów za powstałe utrudnienia i zaleca uwzględnienie możliwych zmian podczas planowania podróży.

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