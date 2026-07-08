Pilny komunikat dla pasażerów z Warszawy! Odwołano część pociągów Kolei Mazowieckich
Pasażerowie korzystający z połączeń Kolei Mazowieckich muszą przygotować się na utrudnienia. Przewoźnik poinformował o odwołaniu dwóch pociągów linii R80 kursujących między Warszawą a Radomiem. Powodem są problemy techniczne.
Które pociągi zostały odwołane?
Jak przekazały Koleje Mazowieckie, nie wyjadą:
- pociąg nr 12624/5 relacji Warszawa Gdańska – Radom Główny, którego planowy odjazd ze stacji początkowej miał nastąpić o godz. 11:45,
- pociąg nr 21634/5 relacji Radom Główny – Warszawa Gdańska, z planowym odjazdem o godz. 14:21.
Powodem są usterki techniczne
Przewoźnik poinformował, że odwołanie kursów jest związane z przyczynami technicznymi. Na razie nie podano szczegółów dotyczących awarii.
Pasażerowie powinni śledzić komunikaty
Koleje Mazowieckie apelują do podróżnych o sprawdzanie bieżących informacji dotyczących ruchu pociągów. Aktualne komunikaty o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach publikowane są na Portalu Pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych.
Przewoźnik przeprosił pasażerów za powstałe utrudnienia i zaleca uwzględnienie możliwych zmian podczas planowania podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.